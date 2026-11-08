Büyük ekranlı telefonlardan sıkılanlara: Enough Phone tanıtıldı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

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Tam Boyutta Gör Akıllı telefon üreticilerinin giderek daha büyük ekranlı modellere yönelmesi, kompakt telefon tercih eden kullanıcıların seçeneklerini önemli ölçüde azalttı. Apple'ın 5,4 inç ekranlı iPhone 13 mini modelini ürün gamından çıkarmasının ardından küçük telefon arayan kullanıcılar için alternatifler sınırlı kaldı. Şimdi ise Enough isimli şirket, bu boşluğu doldurmayı hedefleyen ilk akıllı telefonu Enough Phone ile pazara girmeye hazırlanıyor.

Enough Phone özellikleri

133 x 64 x 12 mm boyutlarındaki Enough Phone, günümüzdeki birçok akıllı telefona kıyasla oldukça kompakt bir tasarıma sahip. Cihaz, 1520 x 720 piksel çözünürlük sunan 5,3 inç büyüklüğünde bir ekranla geliyor.

Donanım tarafında 4 nm üretim süreciyle geliştirilen MediaTek Dimensity 7500 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemciye 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Ayrıca microSD kart yuvası sayesinde depolama kapasitesi artırılabiliyor.

Tam Boyutta Gör Kamera tarafında ise arka bölümde 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX766 sensör, ön tarafta ise 32 megapiksellik selfie kamerası yer alıyor. Bağlantı özellikleri arasında 5G ve Wi-Fi 6 desteği bulunurken kullanıcılar fiziksel SIM kart veya eSIM seçeneklerinden yararlanabiliyor.

Enough Phone'u rakiplerinden ayıran en önemli özelliklerden biri tamir edilebilirlik odaklı tasarımı. Vidalarla açılabilen kasaya sahip olan telefonun içerisindeki 3.500 mAh kapasiteli batarya kullanıcı tarafından değiştirilebiliyor.

Tam Boyutta Gör Şirket ayrıca telefon için 2032 yılına kadar yazılım desteği sunmayı planlıyor. Ancak güncelleme sıklığı, Android sürüm yükseltmeleri ve güvenlik yamalarının kapsamı gibi ayrıntılar henüz açıklanmış değil.

İşletim sistemi tarafında kullanıcılara iki farklı seçenek sunuluyor. Telefon, Android 17 ile veya SLEKE tarafından geliştirilen alternatif işletim sistemi OdysseyOS ile satın alınabilecek. Google servislerini içermeyen OdysseyOS, akıllı telefon kullanımını daha kontrollü ve sade hale getirmek isteyen kullanıcılara hitap ediyor.

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Enough Phone fiyatı ve çıkış tarihi

Enough Phone, Kickstarter üzerinden 449 dolarlık erken alım fiyatıyla satışa sunulmuş durumda. Şirket, telefonun perakende satış fiyatını ise 599 dolar olarak belirlemeyi planlıyor. Paket içerisinde önceden uygulanmış ekran koruyucu, koruyucu kılıf, USB-C kablosu, USB-C - 3,5 mm adaptör, altıgen tornavida ve yeşil vidalar bulunuyor.

Öte yandan cihazın henüz prototip aşamasında olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu nedenle nihai donanım özelliklerinde ve yazılım tarafında bazı değişiklikler yaşanabilir. Enough, ilk teslimatları Mayıs 2027'de gerçekleştirmeyi hedefliyor.

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