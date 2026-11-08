Büyük ekranlı telefonlardan sıkılanlara: Enough Phone tanıtıldı

Bu habere ait diğer ses dosyaları:
Seslendirme ve özetler yapay zeka ile oluşturulmuştur.
Enough Phone özellikleri
133 x 64 x 12 mm boyutlarındaki Enough Phone, günümüzdeki birçok akıllı telefona kıyasla oldukça kompakt bir tasarıma sahip. Cihaz, 1520 x 720 piksel çözünürlük sunan 5,3 inç büyüklüğünde bir ekranla geliyor.
Donanım tarafında 4 nm üretim süreciyle geliştirilen MediaTek Dimensity 7500 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemciye 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Ayrıca microSD kart yuvası sayesinde depolama kapasitesi artırılabiliyor.
Enough Phone'u rakiplerinden ayıran en önemli özelliklerden biri tamir edilebilirlik odaklı tasarımı. Vidalarla açılabilen kasaya sahip olan telefonun içerisindeki 3.500 mAh kapasiteli batarya kullanıcı tarafından değiştirilebiliyor.
İşletim sistemi tarafında kullanıcılara iki farklı seçenek sunuluyor. Telefon, Android 17 ile veya SLEKE tarafından geliştirilen alternatif işletim sistemi OdysseyOS ile satın alınabilecek. Google servislerini içermeyen OdysseyOS, akıllı telefon kullanımını daha kontrollü ve sade hale getirmek isteyen kullanıcılara hitap ediyor.
Enough Phone fiyatı ve çıkış tarihi
Enough Phone, Kickstarter üzerinden 449 dolarlık erken alım fiyatıyla satışa sunulmuş durumda. Şirket, telefonun perakende satış fiyatını ise 599 dolar olarak belirlemeyi planlıyor. Paket içerisinde önceden uygulanmış ekran koruyucu, koruyucu kılıf, USB-C kablosu, USB-C - 3,5 mm adaptör, altıgen tornavida ve yeşil vidalar bulunuyor.
Öte yandan cihazın henüz prototip aşamasında olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu nedenle nihai donanım özelliklerinde ve yazılım tarafında bazı değişiklikler yaşanabilir. Enough, ilk teslimatları Mayıs 2027'de gerçekleştirmeyi hedefliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: