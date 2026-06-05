Kule vinç gibi çalışan 3D yazıcı tanıtıldı: 100 metreye kadar bina yapabiliyor

Tam Boyutta Gör İnşaat sektöründe otomasyon ve robotik sistemlerin kullanımı son yıllarda giderek yaygınlaşırken, özellikle 3D beton yazıcı teknolojileri giderek daha dikkat çekici bir hâl alıyor. Şu ana kadar geliştirilen sistemler çoğunlukla tek katlı yapılar ya da küçük ölçekli projeler ile sınırlı kalırken, yüksek katlı binaların inşası hâlâ geleneksel kule vinçler ve insan gücüne dayalı yöntemlerle gerçekleştiriliyordu. Ancak Avustralyalı teknoloji şirketi Luyten tarafındantanıtılanyeni sistem, bu durumu değiştirebilecek önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Şirket, "dünyanın ilk kule vinç tabanlı 3D inşaat yazıcısını" geliştirdiğini duyurdu. Ascend adlı bu sistem,100 metreye kadar yüksekliğe sahip beton yapılar inşa edebiliyor.

Ascend sistemi, klasik kule vinç mimarisini robotik beton baskı teknolojisiyle birleştiriyor. Şirketin açıklamasına göre bu sistem, çok katlı binalar, yüksek yapılar ve büyük ölçekli altyapı projeleri için özel olarak tasarlandı. Üstelik yalnızca beton dökme işlemini otomatikleştirmekle kalmıyor; aynı zamanda yapay zekâ destekli yazılımlar ve dijital inşaat iş akışlarıyla birlikte çalışıyor. Böylece bir yapının dijital tasarımı doğrudan fiziksel üretim sürecine aktarılabiliyor.

Luyten CEO’su Ahmed Mahil’e göre Ascend’i önemli kılan şey yalnızca yeni bir 3D beton yazıcısı olması değil. Mahil, sistemin yıllardır inşaat sektörünün temel parçalarından biri olan kule vinçleri, dijital tasarımlardan doğrudan üretim yapabilen robotik üretim sistemlerine dönüştürdüğünü söylüyor. Şirkete göre burada asıl amaç, mevcut inşaat altyapısını tamamen değiştirmek yerine hâlihazırda kullanılan sistemleri daha akıllı ve otomatik hâle getirmek.

Ascend, Oldukça Kısa Sürede Kurulup Çalıştırılabiliyor

Şirketin paylaştığı teknik detaylara göre Ascend, yaklaşık 45 metre çalışma yarıçapına sahip. Bunun yanında 100 metreye kadar yüksekliğe ulaşabilen yapılar inşa edebiliyor. Sistem ayrıca bir ila iki gün içerisinde kurulup çalışır hâle getirilebiliyor. Geleneksel büyük inşaat ekipmanlarının kurulumu bazen haftalar sürebildiği için bu süre avantajı sektör açısından önemli görülebilir.

Sistemin arkasındaki yazılım tarafı da dikkat çekici görünüyor. Ascend, yapay zekâ destekli algoritmalar kullanarak baskı rotalarını oluşturabiliyor, inşaat sürecini optimize edebiliyor ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak takip edebiliyor. Yani sistem yalnızca fiziksel üretim yapan bir robot değil; aynı zamanda inşaat sürecini analiz eden ve yöneten dijital bir platform gibi çalışıyor.

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Ascend İçin Özel Bir Beton Malzemesi Gerekiyor

Luyten sistemin kendi geliştirdikleri “ultimatecrete” adlı özel beton malzemesiyle birlikte kullanılacağını söylüyor. Büyük ölçekli katmanlı üretim için geliştirilen bu beton karışımının yüksek dayanıklılık sunduğu, kontrollü akış özelliklerine sahip olduğu ve katmanlar arasında daha güçlü bağ oluşturduğu ifade ediliyor. Çok katlı yapılarda katmanların birbirine sağlam şekilde bağlanması kritik önem taşıdığı için, kullanılan beton formülü bu tarz sistemlerde belirleyici unsurlardan biri hâline geliyor.

Tabii bu noktada şirketi "ultimatecrete" dediği bu özel betonun maliyeti büyük önem taşıyor. Çünkü standart hazır betondan çok çok daha maliyetli olması bu teknolojinin sahada karşılık bulmasını zorlaştırır. Luyten, bu konuda şu anda net rakamlar paylaşmadı. Bu yüzden ultimatecrete'in metreküp fiyatını şimdilik bilmiyoruz. Ancak Luyten'in genel iddiası, bu teknolojinin inşaat maliyetlerini yüzde 30 ila 60 arasında düşüreceği yönünde. Bu yüzden betonlar arasındaki fiyat farkının çok yüksek olmayacağı düşünülüyor. Ancak bu konuda daha net bilgilerin paylaşılmasını beklemek gerekiyor.

Şirket, gelecekte mevcut kule vinçlerin önemli bir kısmının robotik inşaat sistemlerine dönüştürülebileceğine inanıyor. Ahmed Mahil’e göre bugün şehirlerin siluetini şekillendiren kule vinçler, gelecekte doğrudan üretim yapan dijital fabrikalara dönüşebilir. Eğer bu yaklaşım yaygınlaşırsa, özellikle konut üretimi, altyapı projeleri ve büyük ölçekli inşaat süreçlerinde ciddi bir dönüşüm yaşanabilir. Ancak elbette bu sistemlerin ne kadar güvenilir olacağı, yüksek katlı yapılarda ne derece yaygınlaşabileceği ve mevcut inşaat standartlarına nasıl entegre edileceği gibi soruların cevabı, önümüzdeki yıllarda netleşecek.

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