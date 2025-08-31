Kullanıcılara müjde: FSR 4, resmi destek dışında da çalıştırılıyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör AMD, Gamescom 2025'te duyurduğu FSR 4.0.2 ile yapay zekâ tabanlı yükseltmeyi ve FidelityFX SDK 2.0'ı tanıtmıştı. Ancak desteklenen oyun sayısı hâlen Nvidia'nın DLSS 4 teknolojisinin gerisinde. Son olarak mod topluluğu sayesinde bu sayı sürpriz şekilde artabilir. Mod geliştiricileri, resmi desteği olmayan oyunlarda Radeon GPU'lar için FSR 4'ün kilidini açtı.

FSR 4, resmi destek dışında da çalıştırıldı

DLSS Swapper gibi popüler araçları kullanan geliştiriciler, FSR 4 DLL dosyalarını resmi destek sunulmayan yapımlara entegre etmeyi başardı. Horizon Zero Dawn Remastered gibi oyunlarda yapılan testler ise umut verici. Ancak özellikle Linux tarafında bazı sorunlar devam ediyor.

Bilmeyenler için AMD'nin kısa süreliğine paylaşıp geri çektiği FSR 4 kaynak kodu da modder'ların işini kolaylaştırdı. SDK 2.0 ile birlikte, FSR 3.1 tabanlı oyunların yeni sürüme geçirilmesi için gerekli dosyalar resmen yayınlandı. Bu sayede modder’lar, desteklenmeyen oyunlarda da FSR 4 entegrasyonunu mümkün kılabiliyor.

AMD FSR 4.0.2 ve FidelityFX SDK 2.0 yayınlandı 1 hf. önce eklendi

Alternatif olarak geliştirilen OptiScaler aracı ise DLSS 2, FSR 2 ve XeSS destekli yapımlarda yükseltme yöntemlerini değiştirerek daha geniş bir esneklik sunuyor. Henüz DLSS Swapper kadar olgunlaşmamış olsa da yüzlerce oyunda farklı GPU’lara uygun çözümler denemeyi mümkün kılıyor. Ayrıca kaynak kod sızıntısı AMD'nin RX 7000 serisi ekran kartlarında "hafif" bir FSR 4 sürümünü test ettiğini de doğrulamıştı. Bu sürüm, RX 9000 donanımları kadar etkili olmasa da, eski nesil kartlara yönelik olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Kullanıcılara müjde: FSR 4, resmi destek dışında da çalıştırıldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: