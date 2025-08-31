Kullanıcılara müjde: FSR 4, resmi destek dışında da çalıştırılıyor

FSR 4, resmi destek dışında da çalıştırıldı
DLSS Swapper gibi popüler araçları kullanan geliştiriciler, FSR 4 DLL dosyalarını resmi destek sunulmayan yapımlara entegre etmeyi başardı. Horizon Zero Dawn Remastered gibi oyunlarda yapılan testler ise umut verici. Ancak özellikle Linux tarafında bazı sorunlar devam ediyor.
Bilmeyenler için AMD'nin kısa süreliğine paylaşıp geri çektiği FSR 4 kaynak kodu da modder'ların işini kolaylaştırdı. SDK 2.0 ile birlikte, FSR 3.1 tabanlı oyunların yeni sürüme geçirilmesi için gerekli dosyalar resmen yayınlandı. Bu sayede modder’lar, desteklenmeyen oyunlarda da FSR 4 entegrasyonunu mümkün kılabiliyor.
Alternatif olarak geliştirilen OptiScaler aracı ise DLSS 2, FSR 2 ve XeSS destekli yapımlarda yükseltme yöntemlerini değiştirerek daha geniş bir esneklik sunuyor. Henüz DLSS Swapper kadar olgunlaşmamış olsa da yüzlerce oyunda farklı GPU’lara uygun çözümler denemeyi mümkün kılıyor. Ayrıca kaynak kod sızıntısı AMD'nin RX 7000 serisi ekran kartlarında "hafif" bir FSR 4 sürümünü test ettiğini de doğrulamıştı. Bu sürüm, RX 9000 donanımları kadar etkili olmasa da, eski nesil kartlara yönelik olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Makyajsız hali daha iyiydi. Son tasarımları berbat olmuş Peugeot'un. Eski 3008 ile yeni 3008'e bakmak yeterli bunu anlamak için.