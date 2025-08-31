Giriş
    Kullanıcılara müjde: FSR 4, resmi destek dışında da çalıştırılıyor

    FSR 4 için resmi destek sınırlı olsa da modder topluluğu, popüler araçlar sayesinde AMD'nin yeni yükseltme teknolojisini daha fazla oyunda aktif hâle getirmeye başladı.

    Kullanıcılara müjde: FSR 4, resmi destek dışında da çalıştırıldı Tam Boyutta Gör
    AMD, Gamescom 2025'te duyurduğu FSR 4.0.2 ile yapay zekâ tabanlı yükseltmeyi ve FidelityFX SDK 2.0'ı tanıtmıştı. Ancak desteklenen oyun sayısı hâlen Nvidia'nın DLSS 4 teknolojisinin gerisinde. Son olarak mod topluluğu sayesinde bu sayı sürpriz şekilde artabilir. Mod geliştiricileri, resmi desteği olmayan oyunlarda Radeon GPU'lar için FSR 4'ün kilidini açtı.

    FSR 4, resmi destek dışında da çalıştırıldı

    DLSS Swapper gibi popüler araçları kullanan geliştiriciler, FSR 4 DLL dosyalarını resmi destek sunulmayan yapımlara entegre etmeyi başardı. Horizon Zero Dawn Remastered gibi oyunlarda yapılan testler ise umut verici. Ancak özellikle Linux tarafında bazı sorunlar devam ediyor. 

    Bilmeyenler için AMD'nin kısa süreliğine paylaşıp geri çektiği FSR 4 kaynak kodu da modder'ların işini kolaylaştırdı. SDK 2.0 ile birlikte, FSR 3.1 tabanlı oyunların yeni sürüme geçirilmesi için gerekli dosyalar resmen yayınlandı. Bu sayede modder’lar, desteklenmeyen oyunlarda da FSR 4 entegrasyonunu mümkün kılabiliyor.

    Alternatif olarak geliştirilen OptiScaler aracı ise DLSS 2, FSR 2 ve XeSS destekli yapımlarda yükseltme yöntemlerini değiştirerek daha geniş bir esneklik sunuyor. Henüz DLSS Swapper kadar olgunlaşmamış olsa da yüzlerce oyunda farklı GPU’lara uygun çözümler denemeyi mümkün kılıyor. Ayrıca kaynak kod sızıntısı AMD'nin RX 7000 serisi ekran kartlarında "hafif" bir FSR 4 sürümünü test ettiğini de doğrulamıştı. Bu sürüm, RX 9000 donanımları kadar etkili olmasa da, eski nesil kartlara yönelik olacak.

