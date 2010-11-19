Kullanıcıların en çok memnun kaldığı akıllı telefon ve üretici; iPhone 4 ile Apple oldu

ChangeWave araştırma şirketi, akıllı telefon kullanıcılarının nabzını tutmaya devam ediyor. Şirketin, dönem dönem yaptığı memnuniyet araştırmasının Kasım ayı için olan sonuçları açıklandı. Sonuçlar oldukça şaşırtıcı; antennagate sözcüğünü İngilizceye kazandıran iPhone 4 ve üreticisi Apple, akıllı telefon kullanıcılarının en memnun kaldığı cihaz ve üretici olmayı başardılar.
Araştırmanın sonuçlarını incelemeye üreticileri göz önüne alarak başlayalım. "Son 6 ay içersinde aldığınız akıllı telefondan memnun musunuz?" sorusuna Apple kullanıcılarının %77'si "çok memnunuz" cevabı verirken, Motorola kullanıcılarında bu oran %71'e düşüyor. Motorola'ı %63 ile HTC takip ederken, Samsung ve RIM'de memnuniyet oranı %50'nin altına düşüyor.
Cihaz cihaz baktığımızdaysa, cihazlarından en memnun olan kullanıcıların iPhone 4 kullanıcıları olduğunu görüyoruz. iPhone 4'ün 32GB'ını kullanan kullanıcıların %84'ü cihazlarından çok memnunken, 16GB'da bu oran %78'e geriliyor. Bir önceki nesil olan iPhone 3Gs'deki memnuniyet oranı ise 32GB için %81, 16GB içinse %77 (Mayıs 2010 araştırmasından).
HTC kullanıcılarına gelecek olursak; firmanın en memnun kalınan telefonunun %76 ile 4G olduğunu görüyoruz. Droid Incredible'da bu oran %70'e gerilerken, üreticinin diğer akıllı telefonlarındaki memnuniyet oranı %45'e kadar düşüyor.
Apple'dan sonra kullanıcıları en çok memnun eden ikinci firma konumunda Motorola'nın ise en çok sevilen telefonunun %74 ile Droid 2 olduğunu görüyoruz. Yetenekli robot ailesinin ilk üyesi Droid'deki memnuniyet oranı %69 iken (Mayıs 2010 araştırması), yaz aylarında satışa sunulan Droid X kullanıcılarının ise %71'i cihazlarından çok memnun olduklarını söylüyor.
Yakın döneme kadar telefon pazarının en büyük 4.üreticisi olan ancak son çeyrekte bu ünvanını Apple'a kaptrıan RIM'in ülkemizde de yakın zamanda satışa sunulan Torch modelini kullanan kullanıcıların %64'ü cihazlarından memnun olduklarını dile getirirken; firmanın popüler telefonu Bold'da bu oran %48'e düşüyor. Curve kullanıcılarında memnuniyet oranı %40'a, diğer Blackberry telefonlarındaki memnuniyet oranı ise %37'e kadar geriliyor.
Araştırmanın bir diğer sorusu olan "Eğer iPhone, servis sağlayacınız tarafından satışa sunulsaydı, hangi cihazı tercih ederdiniz ?" sorusuna kullanıcıların %34'ü iPhone cevabı verirken, %46'sı kendi telefonlarını tercih edeceğini söylüyor. Bu sorunun cevabına firma firma baktığımızdaysa iPhone'u satın alırdım cevabını %37 ile Motorola kullanıcıları verirken, bu oran RIM kullanıcılarında %36'a, HTC kullanıcılarında ise %32'e gerilediğini görüyoruz. Samsung kullanıcılarının %50'si, HTC kullanıcılarının %54'ü, RIM kullanıcılarının %45'i, Motorola kullanıcılarının ise %37'si bu soruya "Yine kendi telefonumu satın alırdım" cevabını veriyor.
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1-) hortlatmadaki amaç
2-) hiç iphone kullandınmı
3-) soylediklerine bakilirsa hic htc kullanmamissin,htc de iyi guzel ama iphone kadar degil
Sen millet iphone ile hava atmak icin aliyor diyerek bircok kisinin hakkina giriyorsun
buyur burdan yak
Torch'u Turkcell de denedim ama ne galaxy s ile yarışabilir ne iphone 4 ile. Aşırı derece hantal, görsellikten uzak, kasası kötü bir telefon olarak geldi gözüme. Fazla beğenmediğim Galaxy S bile yanında şahane kaldı.
Ayrıca 4.2.1 updateini yaparsanız yukarıda yazdığınız tüm sorunlar geçiyor.
müzik aleti olan ipod denen cihazın, yapabildiklerini bir telefon kasası içerisine yedirerek grift bir ürün ortaya çıkarma fikrini ilk olarak motorolanın ortaya attığını, 2004 te çıkan e398 gibi şahane bir cihaza, aynı kulvarda rakip olabilcek bir ürünün, neredeyse üç yıl sonr sony ericsson un w810 ile karşılık verdiğini, nokia nın ise çok daha geç uyanıp express music..vs olaylarına daha bir iki yıl önce adım attığını unutmayalım.
burda dikkat çekici konu, applenın bu pazara girme isteğini, ilk olarak linux altyapısı ile çalışan (juix..vs) telefonlar üreten motorolaya sunmuş olmasıdır. keza e398 deki başarıyı ilk sezinleyen apple, motorola ile işbirliğine giderek , bu telefona eksiksiz bir itunes entegre etmiş, e398 in applemakyajı yiyen versiyonu, apple a benzesin diye, açık ton kreme boyanarak e1 adıyla tekrar satışa sunulmuştur. motorola üzerinden resmen pazar araştırması yapan apple için her şey belirsizdi ama bir forumdaşlar, birçoğumuz ağız birliği etmişcesine e1 için iphone diyorduk... resmi açıklama çok sonraları gelecekti...
e1 hamlesiyle bu işin olabilitesinin farkına varan, pazarı tanıyan apple, motorola e1 çıkışını; o dönemde kontrolü imkansıza varan illegal mp3 indirme olaylarına ket vurmak adına yaptığını söylemişti. motorolayı bu şekilde kandırdı. amacı her telefon markasına sonradan pazalayabileceği, ortak bir mobil içerik yükleyicisi itunes un cep teşefonu piyasasına sokulmasıydı.... peh..
ne olduğunu anlamadan motorola, en iyi mühendislerini apple a kaptırdı ve bir kaç yıl sonra beklenen oldu, iphone çıktı.. motorola sonraki dönemde çıkardığı müzik telefonu serisine, itunes değil de windows media player desteği koyarak apple a şekil yapmaya çalıştıysa da, bunlar maç bittikten sonraki hareketlerdi. motorolanın sahasında, apple kazanmıştı.
droid gelemez zaten hocam, cdma teknolojisi usa e ozel oldugu icin usa disinda kullanilamaz, droidin gsm bazli avrupa versiyonunun ismi milestonedur, o da su anda teknosalarda satista. droid 2 de ayni nedenle gelmeyecek, onun eslenigi milestone 2 ise umarim daha kisa zaman icinde gelir...
SAYGILARLA