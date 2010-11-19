Kullanıcıların en çok memnun kaldığı akıllı telefon ve üretici; iPhone 4 ile Apple oldu

ChangeWave araştırma şirketi, akıllı telefon kullanıcılarının nabzını tutmaya devam ediyor. Şirketin, dönem dönem yaptığı memnuniyet araştırmasının Kasım ayı için olan sonuçları açıklandı. Sonuçlar oldukça şaşırtıcı; antennagate sözcüğünü İngilizceye kazandıran iPhone 4 ve üreticisi Apple, akıllı telefon kullanıcılarının en memnun kaldığı cihaz ve üretici olmayı başardılar.

Araştırmanın sonuçlarını incelemeye üreticileri göz önüne alarak başlayalım. "Son 6 ay içersinde aldığınız akıllı telefondan memnun musunuz?" sorusuna Apple kullanıcılarının %77'si "çok memnunuz" cevabı verirken, Motorola kullanıcılarında bu oran %71'e düşüyor. Motorola'ı %63 ile HTC takip ederken, Samsung ve RIM'de memnuniyet oranı %50'nin altına düşüyor.

Cihaz cihaz baktığımızdaysa, cihazlarından en memnun olan kullanıcıların iPhone 4 kullanıcıları olduğunu görüyoruz. iPhone 4'ün 32GB'ını kullanan kullanıcıların %84'ü cihazlarından çok memnunken, 16GB'da bu oran %78'e geriliyor. Bir önceki nesil olan iPhone 3Gs'deki memnuniyet oranı ise 32GB için %81, 16GB içinse %77 (Mayıs 2010 araştırmasından).

HTC kullanıcılarına gelecek olursak; firmanın en memnun kalınan telefonunun %76 ile 4G olduğunu görüyoruz. Droid Incredible'da bu oran %70'e gerilerken, üreticinin diğer akıllı telefonlarındaki memnuniyet oranı %45'e kadar düşüyor.

Apple'dan sonra kullanıcıları en çok memnun eden ikinci firma konumunda Motorola'nın ise en çok sevilen telefonunun %74 ile Droid 2 olduğunu görüyoruz. Yetenekli robot ailesinin ilk üyesi Droid'deki memnuniyet oranı %69 iken (Mayıs 2010 araştırması), yaz aylarında satışa sunulan Droid X kullanıcılarının ise %71'i cihazlarından çok memnun olduklarını söylüyor.

Yakın döneme kadar telefon pazarının en büyük 4.üreticisi olan ancak son çeyrekte bu ünvanını Apple'a kaptrıan RIM'in ülkemizde de yakın zamanda satışa sunulan Torch modelini kullanan kullanıcıların %64'ü cihazlarından memnun olduklarını dile getirirken; firmanın popüler telefonu Bold'da bu oran %48'e düşüyor. Curve kullanıcılarında memnuniyet oranı %40'a, diğer Blackberry telefonlarındaki memnuniyet oranı ise %37'e kadar geriliyor.

Araştırmanın bir diğer sorusu olan "Eğer iPhone, servis sağlayacınız tarafından satışa sunulsaydı, hangi cihazı tercih ederdiniz ?" sorusuna kullanıcıların %34'ü iPhone cevabı verirken, %46'sı kendi telefonlarını tercih edeceğini söylüyor. Bu sorunun cevabına firma firma baktığımızdaysa iPhone'u satın alırdım cevabını %37 ile Motorola kullanıcıları verirken, bu oran RIM kullanıcılarında %36'a, HTC kullanıcılarında ise %32'e gerilediğini görüyoruz. Samsung kullanıcılarının %50'si, HTC kullanıcılarının %54'ü, RIM kullanıcılarının %45'i, Motorola kullanıcılarının ise %37'si bu soruya "Yine kendi telefonumu satın alırdım" cevabını veriyor.