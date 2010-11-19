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Kullanıcıların en çok memnun kaldığı akıllı telefon ve üretici; iPhone 4 ile Apple oldu

8 yıl
27,8b
1
38
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Kullanıcıların en çok memnun kaldığı akıllı telefon ve üretici; iPhone 4 ile Apple oldu
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ChangeWave araştırma şirketi, akıllı telefon kullanıcılarının nabzını tutmaya devam ediyor. Şirketin, dönem dönem yaptığı memnuniyet araştırmasının Kasım ayı için olan sonuçları açıklandı. Sonuçlar oldukça şaşırtıcı; antennagate sözcüğünü İngilizceye kazandıran iPhone 4 ve üreticisi Apple, akıllı telefon kullanıcılarının en memnun kaldığı cihaz ve üretici olmayı başardılar.

Kullanıcıların en çok memnun kaldığı akıllı telefon ve üretici; iPhone 4 ile Apple oldu
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Araştırmanın sonuçlarını incelemeye üreticileri göz önüne alarak başlayalım. "Son 6 ay içersinde aldığınız akıllı telefondan memnun musunuz?" sorusuna Apple kullanıcılarının %77'si "çok memnunuz" cevabı verirken, Motorola kullanıcılarında bu oran %71'e düşüyor. Motorola'ı %63 ile HTC takip ederken, Samsung ve RIM'de memnuniyet oranı %50'nin altına düşüyor.

Kullanıcıların en çok memnun kaldığı akıllı telefon ve üretici; iPhone 4 ile Apple oldu
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Cihaz cihaz baktığımızdaysa, cihazlarından en memnun olan kullanıcıların iPhone 4 kullanıcıları olduğunu görüyoruz. iPhone 4'ün 32GB'ını kullanan kullanıcıların %84'ü cihazlarından çok memnunken, 16GB'da bu oran %78'e geriliyor. Bir önceki nesil olan iPhone 3Gs'deki memnuniyet oranı ise 32GB için %81, 16GB içinse %77 (Mayıs 2010 araştırmasından).

Kullanıcıların en çok memnun kaldığı akıllı telefon ve üretici; iPhone 4 ile Apple oldu
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HTC kullanıcılarına gelecek olursak; firmanın en memnun kalınan telefonunun %76 ile 4G olduğunu görüyoruz. Droid Incredible'da bu oran %70'e gerilerken, üreticinin diğer akıllı telefonlarındaki memnuniyet oranı %45'e kadar düşüyor.

Kullanıcıların en çok memnun kaldığı akıllı telefon ve üretici; iPhone 4 ile Apple oldu
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Apple'dan sonra kullanıcıları en çok memnun eden ikinci firma konumunda Motorola'nın ise en çok sevilen telefonunun %74 ile Droid 2 olduğunu görüyoruz. Yetenekli robot ailesinin ilk üyesi Droid'deki memnuniyet oranı %69 iken (Mayıs 2010 araştırması), yaz aylarında satışa sunulan Droid X kullanıcılarının ise %71'i cihazlarından çok memnun olduklarını söylüyor.

Kullanıcıların en çok memnun kaldığı akıllı telefon ve üretici; iPhone 4 ile Apple oldu
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Yakın döneme kadar telefon pazarının en büyük 4.üreticisi olan ancak son çeyrekte bu ünvanını Apple'a kaptrıan RIM'in ülkemizde de yakın zamanda satışa sunulan Torch modelini kullanan kullanıcıların %64'ü cihazlarından memnun olduklarını dile getirirken; firmanın popüler telefonu Bold'da bu oran %48'e düşüyor. Curve kullanıcılarında memnuniyet oranı %40'a, diğer Blackberry telefonlarındaki memnuniyet oranı ise %37'e kadar geriliyor.

Kullanıcıların en çok memnun kaldığı akıllı telefon ve üretici; iPhone 4 ile Apple oldu
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Araştırmanın bir diğer sorusu olan "Eğer iPhone, servis sağlayacınız tarafından satışa sunulsaydı, hangi cihazı tercih ederdiniz ?" sorusuna kullanıcıların %34'ü iPhone cevabı verirken, %46'sı kendi telefonlarını tercih edeceğini söylüyor. Bu sorunun cevabına firma firma baktığımızdaysa iPhone'u satın alırdım cevabını %37 ile Motorola kullanıcıları verirken, bu oran RIM kullanıcılarında %36'a, HTC kullanıcılarında ise %32'e gerilediğini görüyoruz. Samsung kullanıcılarının %50'si, HTC kullanıcılarının %54'ü, RIM kullanıcılarının %45'i, Motorola kullanıcılarının ise %37'si bu soruya "Yine kendi telefonumu satın alırdım" cevabını veriyor.

Kullanıcıların en çok memnun kaldığı akıllı telefon ve üretici; iPhone 4 ile Apple oldu
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DH Misafiri 7 yıl
memnuniyetleri hava atmak olduğu için iphoneden memnun kalmışlardır, yoksa HTC nin yarı özelliği yok onda
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AhmedKaymakcı 7 yıl

DH Misafiri
memnuniyetleri hava atmak olduğu için iphoneden memnun kalmışlardır, yoksa HTC nin yarı özelliği yok onda

1-) hortlatmadaki amaç
2-) hiç iphone kullandınmı
3-) soylediklerine bakilirsa hic htc kullanmamissin,htc de iyi guzel ama iphone kadar degil

Sen millet iphone ile hava atmak icin aliyor diyerek bircok kisinin hakkina giriyorsun
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haQQo 8 yıl
Listede motorola'da var.
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lord__of_darkness 8 yıl
Siralama.adil degil cunku apple tek.cesit urun cikaryor motorolada bi okadar az ve en cok urunu samsung cikaryor e adamlar cesit fazla oldugundan elinde hangi modeli varsa ona gore yapiyor...
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webliner 8 yıl
Ya arkadaşlar boşuna tartışmaya gerek yok bunların hepsi kul yapısı çok güvenmeyin xD
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BarGoS 8 yıl
2 iphone 4 aldık ikiside bozuk.3g kopuyor sürekli edge düşüyor.telde konuşurken sürekli ekran açılıyor ve suratım biyerlere değip ya mikrofonu kapatıyor yada handsfree ye geçiyor. bu araştırma yaparlarken insanlar verdiği paraya göre yorumlamış bence. iphone 4 ten hiç memnun değilim.kardeşimde öyle.ben sattım ve blackberry torch aldım.ve memnuniyetim yüzde yüz.
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drakyuz 8 yıl

BarGoS

2 iphone 4 aldık ikiside bozuk.3g kopuyor sürekli edge düşüyor.telde konuşurken sürekli ekran açılıyor ve suratım biyerlere değip ya mikrofonu kapatıyor yada handsfree ye geçiyor. bu araştırma yaparlarken insanlar verdiği paraya göre yorumlamış bence. iphone 4 ten hiç memnun değilim.kardeşimde öyle.ben sattım ve blackberry torch aldım.ve memnuniyetim yüzde yüz.

buyur burdan yak




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sdelta 8 yıl

BarGoS

2 iphone 4 aldık ikiside bozuk.3g kopuyor sürekli edge düşüyor.telde konuşurken sürekli ekran açılıyor ve suratım biyerlere değip ya mikrofonu kapatıyor yada handsfree ye geçiyor. bu araştırma yaparlarken insanlar verdiği paraya göre yorumlamış bence. iphone 4 ten hiç memnun değilim.kardeşimde öyle.ben sattım ve blackberry torch aldım.ve memnuniyetim yüzde yüz.


Torch'u Turkcell de denedim ama ne galaxy s ile yarışabilir ne iphone 4 ile. Aşırı derece hantal, görsellikten uzak, kasası kötü bir telefon olarak geldi gözüme. Fazla beğenmediğim Galaxy S bile yanında şahane kaldı.

Ayrıca 4.2.1 updateini yaparsanız yukarıda yazdığınız tüm sorunlar geçiyor.
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DH Misafiri 8 yıl
ikrah(!) geldiyse tamam :D:D:D
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face1tr 8 yıl
motorola ciddi bir atılım içerisinde, kaldı ki, en kötü günlerinde bile çıkardığı modelleriyle, belki kağıt üzerindeki özelliklerine göre vasat dursada elinize alıp biraz kullanma şansına sahip olursanız göreceğiniz üzere belli bir kaliteye, dengeli tasarıma ve tabii işlevselliğe sahipti.



müzik aleti olan ipod denen cihazın, yapabildiklerini bir telefon kasası içerisine yedirerek grift bir ürün ortaya çıkarma fikrini ilk olarak motorolanın ortaya attığını, 2004 te çıkan e398 gibi şahane bir cihaza, aynı kulvarda rakip olabilcek bir ürünün, neredeyse üç yıl sonr sony ericsson un w810 ile karşılık verdiğini, nokia nın ise çok daha geç uyanıp express music..vs olaylarına daha bir iki yıl önce adım attığını unutmayalım.



burda dikkat çekici konu, applenın bu pazara girme isteğini, ilk olarak linux altyapısı ile çalışan (juix..vs) telefonlar üreten motorolaya sunmuş olmasıdır. keza e398 deki başarıyı ilk sezinleyen apple, motorola ile işbirliğine giderek , bu telefona eksiksiz bir itunes entegre etmiş, e398 in applemakyajı yiyen versiyonu, apple a benzesin diye, açık ton kreme boyanarak e1 adıyla tekrar satışa sunulmuştur. motorola üzerinden resmen pazar araştırması yapan apple için her şey belirsizdi ama bir forumdaşlar, birçoğumuz ağız birliği etmişcesine e1 için iphone diyorduk... resmi açıklama çok sonraları gelecekti...



e1 hamlesiyle bu işin olabilitesinin farkına varan, pazarı tanıyan apple, motorola e1 çıkışını; o dönemde kontrolü imkansıza varan illegal mp3 indirme olaylarına ket vurmak adına yaptığını söylemişti. motorolayı bu şekilde kandırdı. amacı her telefon markasına sonradan pazalayabileceği, ortak bir mobil içerik yükleyicisi itunes un cep teşefonu piyasasına sokulmasıydı.... peh..



ne olduğunu anlamadan motorola, en iyi mühendislerini apple a kaptırdı ve bir kaç yıl sonra beklenen oldu, iphone çıktı.. motorola sonraki dönemde çıkardığı müzik telefonu serisine, itunes değil de windows media player desteği koyarak apple a şekil yapmaya çalıştıysa da, bunlar maç bittikten sonraki hareketlerdi. motorolanın sahasında, apple kazanmıştı.
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Takao 8 yıl
daha droid türkiyeye gelmedi droid2 çıkmış haberim olmamış :) haber için teşekkürler
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wardak 8 yıl
yaw kabul ediyorum iphone un eksikleri var ama onun kadar stabil bir işletim sistemi yok. android kullandım iki ay dayanabildim. androidin en büyük engeli çok başlılık. herkes farklı bir arayüz farklı bir çözünürlük kullanıyor. google adam gibi diretse hepiniz bu arayuzu kullanacaksınız diyede güncellemeler herkese ortak çıksa iso a gerçek rakip olabilir ama bu haliyle olmaz. anca satış rakamlarında geçer oda cok fazla modelde kullanıldığı için... birde android kullandıgım surece haftada 2 defa gps programımı silip telefonu fabrika ayarlarına döndürüp yeniden herşeyi kurmam gerekiyordu. neden bilmem ama yüklü programlarım bir süre sonra hata verip açılamaz hale geliyordu(bu bana özel bir sorun degil androidde sıkça olan birşeymiş). android iyi güzel ama daha ios u yakalamasına cok uzun bir yolu var bence. flash konusuna gelince ilk iphone umu yeni aldığım iphone 4 ile kullanıyorum ve öncesinde bende flash olmadan nasıl olcak o iş diye düşünenlerdendim ama oluyor. hiç eksikliğini hissetmedim açıkçası kullanmaya başladığımdan beri. video izlemek istediğimde skyfire sağolsun hiç açamadığına denk gelmedim. artık face videolarıda acılıyor... galaxy s e gelince iphone 4 den önce onu almayı çok düşündüm defalarca kurcaladım inceledim ama açıkçası samsung olması ve çin telefonlarından bile kötü duran kasa kalitesi nedeniyle cesaret edemedim. htc desire hd beklenebilirdi ama oda çok büyük geldi gözüme ve tasarımı hoşuma gitmedi birazda önceki telefonuma güncelleme çıkarmadığı için sinir olduğum için sanırım istemedim. bu arada bi arkadaş bluetooth demiş ama açıkçası çok uzun zamandır hiç bluetooth kullanmadım telefonumda. bu benim kişisel ihtiyaçlarım içinde bulunmamasından kaynaklanıyor bu yüzden ben alırken haliyle ona cok dikkat etmediğim için sorun olmadı. neyse demek istediğim telefonunuzun yavaslamasına sinir oluyorsanız uygulama yuklemeyi seviyorsanız kolay kullanımda isterseniz iphone oldukça ideal şu an için. mükemmel değil ama şu an için ideal. fiyat olarakda galaxy s den yaklasık 100 tl ucuza geliyor isteyene(ben kontratlı aldım gerçi ama)
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lapya 8 yıl

Takao
daha droid türkiyeye gelmedi droid2 çıkmış haberim olmamış :) haber için teşekkürler

droid gelemez zaten hocam, cdma teknolojisi usa e ozel oldugu icin usa disinda kullanilamaz, droidin gsm bazli avrupa versiyonunun ismi milestonedur, o da su anda teknosalarda satista. droid 2 de ayni nedenle gelmeyecek, onun eslenigi milestone 2 ise umarim daha kisa zaman icinde gelir...
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Rock_Rage 8 yıl
Herkezin malı kendine iyidir bosverin ne fırtınalar kopartıyorsunuz.Her markanın iyi kotu yanları var siz hangisinde cok daha fazla iyi yon goruyorsanız onu alın.Surda birbirinizi yiceksiniz oda haber olcak applecılar la digerleri birbirine girdi turkiyede bunun yuzunden adam bile oldurulur demedi demeyin.Kalın saglıcakla
SAYGILARLA
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Mehmet.Murat 8 yıl
Hergüüüüün hergüüüüüüüüüün apple reklamı nereye kadar be arkadaş bıktık apple haberi okumaktan. allah aşkına kaç para aldınız?
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ahmetzia 8 yıl
ÜStteki iki arkadaş ben FabBOy filan değilim 2 telefonada para verdım.ŞU AN ELİMDE 2SİDE VARRRRRRRRRRRR.Aplleı korumak için sebep yok elimde.......... 2sinede 1600 lıra para verdim.2sinide kredi kartımla aldım.Sende 2si birden var mı 2 ay boyunca 2 telefonu birden kullandın mı?(usttekı 2 arkdas) Samsungdan hc memnun deglm tasarm berbat plastk oyuncak ekran duvarkagıdı olayı tam bır rezalet sayfa sayfa gosterıyor.. 2 ayda yavaslamaya basladı. Kamerada flash yok. Soranlara android diosun one diolar? Yanı anlıcanız ALMAYIN BU TELEFONU benım agzm yandı sızınkıde yanmasın dıye soyluyorum.Sİz ister alın ister almayın bu arada GALAXY S ımı de suan da bın lıraya bir arkdasıma satıyorum. Hadı kalın saglıcakla
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