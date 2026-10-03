Kullanıcıların ortak tercihi: En çok satan 27 inç monitörler

Aşağıdaki fiyatlar 2026 yılı Eylül sonu ve Ekim başındaki mağaza verileri baz alınarak hazırlanmıştır. Kampanya, stok ve satıcıya göre fiyatlarda değişiklik olabilir. Bu listede Casper, Dell, MSI, AOC, ASUS ve LG gibi markaların öne çıkan 27 inç monitör modellerini bir araya getirdik. Modelleri fiyatları ve teknik özellikleriyle birlikte inceleyebilirsiniz.
|Marka-Model🖥️
|Fiyat🏷️
|Casper Excalibur Monitör M.E27FVC-E
|7.999 TL
|Casper Excalibur Monitör M.E27QIF-D
|10.999 TL
|Dell SE2725HG
|5.099 TL
|MSI MAG 275F
|5.699 TL
|AOC Q27G4XF
|7.599 TL
|ASUS TUF Gaming VG27AQ3A
|14.250 TL
|LG UltraGear 27G610A-B
|9.299 TL
|AOC Q27G4ZR
|10.599 TL
1️⃣ Casper Excalibur Monitör M.E27FVC-E
400 nit parlaklık ve 4000:1 kontrast oranı, VA panelin sunduğu koyu siyahlarla birleşiyor. Monitörde AMD FreeSync ve NVIDIA G-Sync desteği de bulunuyor. Tepki süresi ise MPRT tarafında 0.5ms seviyesinde. 300Hz yenileme hızı DisplayPort üzerinden kullanılabiliyor, HDMI bağlantısında ise maksimum 240Hz destekleniyor. Monitör, 100% sRGB ve 1500R kavise sahip. Ayrıca monitörde HDR10 desteği de bulunuyor.
Özellikleri:
- 27 inç kavisli Fast VA panel
- 1920 x 1080 Full HD çözünürlük
- 300Hz yenileme hızı
- 0.5ms MPRT tepki süresi
- 1500R kavis
- 400 nit parlaklık
- 4000:1 kontrast oranı
- HDR10 desteği
- AMD FreeSync ve NVIDIA G-Sync
- 100% sRGB
- 2 adet HDMI
- DisplayPort
- VESA 100 x 100mm
2️⃣ Casper Excalibur M.E27QIF-D
300 nit parlaklık, 1000:1 kontrast oranı ve HDR desteği sunan modelde AMD FreeSync ile NVIDIA G-Sync uyumluluğu da bulunuyor. M.E27QIF-D'nin bir diğer avantajı ise ergonomik standı. Modelde 120 mm yükseklik ayarı, pivot desteği ve yaklaşık 20 derece eğim ayarı bulunuyor. Bağlantı tarafında ise iki HDMI 2.1 ve iki DisplayPort 1.4 portu yer alıyor.
Özellikleri:
- 27 inç düz IPS panel
- 2560 x 1440 QHD çözünürlük
- 240Hz yenileme hızı
- 1ms MPRT tepki süresi
- 300 nit parlaklık
- 1000:1 kontrast oranı
- HDR10 desteği
- AMD FreeSync
- NVIDIA G-Sync uyumluluğu
- 85% NTSC
- 2 adet HDMI 2.1
- 2 adet DisplayPort 1.4
- Pivot ve yükseklik ayarlı stand
- VESA 100 x 100mm
3️⃣ Dell SE2725HG
Özellikle QHD çözünürlüğe ihtiyacı olmayan ve bütçeşi kısıtlı olan kullanıcılar için Full HD çözünürlük burada bir dezavantaj olmaktan çıkabilir. Daha düşük çözünürlük, ekran kartının yüksek kare hızlarına ulaşmasını da kolaylaştırıyor.
Özellikleri:
- 27 inç IPS panel
- 1920 x 1080 Full HD çözünürlük
- 200Hz yenileme hızı
- 1ms tepki süresi
- 300 nit parlaklık
- 1000:1 kontrast oranı
- AMD FreeSync Premium
- HDR10
- 3 tarafı ince çerçeve
- HDMI
- DisplayPort
4️⃣MSI MAG 275F
AMD FreeSync desteği sayesinde ekran kartının kare hızıyla monitörün yenileme hızı senkronize edilebiliyor. Ancak daha önceki tavsiyelerimize kıyasla 250 nit gibi daha düşük bir parlaklığa sahip. Bunun yanında 1000:1 kontrast oranına ve 10 bit renk desteği sunuyor. Bağlantı tarafında DisplayPort 1.4 ve iki HDMI 2.0b bulunuyor.
Özellikleri:
- 27 inç Rapid IPS panel
- 1920 x 1080 Full HD çözünürlük
- 180Hz yenileme hızı
- 0.5ms GtG tepki süresi
- 250 nit parlaklık
- 1000:1 kontrast oranı
- AMD FreeSync
- 10 bit renk desteği
- DisplayPort 1.4
- 2 adet HDMI 2.0b
- VESA 100 x 100mm
5️⃣ AOC Q27G4XF
IPS panel sayesinde geniş görüş açıları sunarken QHD çözünürlük, Full HD modellere göre daha yüksek piksel yoğunluğu sağlıyor. AOC Q27G4XF'nin önemli avantajlarından biri de ergonomik yapısı. Modelde pivot desteği bulunurken Adaptive-Sync teknolojisi AMD FreeSync ve NVIDIA G-Sync uyumluluğuyla kullanılabiliyor.
Özellikleri:
- 27 inç Fast IPS panel
- 2560 x 1440 QHD çözünürlük
- 180Hz yenileme hızı
- 0.5ms tepki süresi
- 300 nit parlaklık
- 1000:1 kontrast oranı
- HDR10
- Adaptive-Sync
- AMD FreeSync
- NVIDIA G-Sync uyumluluğu
- Pivot desteği
- HDMI
- DisplayPort
6️⃣ ASUS TUF Gaming VG27AQ3A
Ayrıca AMD FreeSync Premium, G-Sync uyumluluğu ve Adaptive-Sync desteği bulunuyor. Monitörün 250 nit parlaklık, 1000:1 kontrast oranı ve HDR10 desteği bulunuyor. ASUS ayrıca modelde %130 sRGB renk gamı sunuyor. Fiyat tarafında ise rakiplerinden biraz daha pahalı bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.
Özellikleri:
- 27 inç Fast IPS panel
- 2560 x 1440 QHD çözünürlük
- 180Hz yenileme hızı
- 1ms GtG tepki süresi
- 250 nit parlaklık
- 1000:1 kontrast oranı
- HDR10
- %130 sRGB
- AMD FreeSync Premium
- NVIDIA G-Sync uyumluluğu
- ELMB Sync
- Adaptive-Sync
- HDMI
- DisplayPort
7️⃣ LG UltraGear 27G610A-B
400 nit tipik parlaklık ve %99 sRGB renk gamı, monitörün yalnızca oyun değil, görsel içerik tüketimi açısından da kullanılabilmesini sağlıyor. Modelde iki HDMI 2.1 ve bir DisplayPort 1.4 bağlantısı bulunuyor. Stand tarafında ise yükseklik, eğim, döndürme ve pivot ayarları sunuluyor.
Özellikleri:
- 27 inç IPS panel
- 2560 x 1440 QHD çözünürlük
- 200Hz yenileme hızı
- 1ms GtG tepki süresi
- 400 nit parlaklık
- 1000:1 kontrast oranı
- %99 sRGB
- DisplayHDR 400
- AMD FreeSync Premium
- HDMI 2.1
- DisplayPort 1.4
- Pivot desteği
- 110 mm yükseklik ayarı
8️⃣ AOC Q27G4ZR
Özellikle yüksek kare hızlarına ulaşabilen güçlü ekran kartlarına sahip oyuncular için 240Hz ve üzerindeki yenileme hızı, 180Hz modellerin üzerine çıkmak isteyenler açısından anlamlı hale geliyor. Ayrıca AOC, modelde ergonomik stand, pivot desteği ve dahili hoparlörler sunuyor. Adaptive-Sync ve düşük giriş gecikmesi özellikleri de rekabetçi oyunlara yönelik kullanım senaryosunu destekliyor. Güncel piyasa verilerinde fiyat yaklaşık 10.599 TL seviyesinde.
Özellikleri:
- 27 inç Fast IPS panel
- 2560 x 1440 QHD çözünürlük
- 240Hz yenileme hızı
- 260Hz hız aşırtma
- 0.3ms tepki süresi
- HDR400
- Adaptive-Sync
- Düşük giriş gecikmesi
- Pivot desteği
- Dahili hoparlör
- HDMI
- DisplayPort