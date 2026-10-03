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    Kullanıcıların ortak tercihi: En çok satan 27 inç monitörler

    27 inç monitör arayanlar için yüksek yenileme hızı, QHD çözünürlük ve düşük tepki süresi sunan en çok tercih edilen modelleri bir araya getirdik. İşte modeller 

    Kullanıcıların ortak tercihi: En çok satan 27 inç monitörler Tam Boyutta Gör
    27 inç monitörler, masaüstü kullanımında hem oyuncular hem de günlük kullanım için dengeli bir ekran boyutu sunuyor. Günümüzde 27 inç monitör seçerken yalnızca yenileme hızına bakmak yeterli değil. Panel teknolojisi, çözünürlük, tepki süresi, parlaklık, kontrast oranı, HDR ve AMD FreeSync veya Nvidia G-Sync gibi değişken yenileme teknolojileri de oyun deneyimini doğrudan etkiliyor. Peki en çok satan 27 inç monitörler hangileri?

    Aşağıdaki fiyatlar 2026 yılı Eylül sonu ve Ekim başındaki mağaza verileri baz alınarak hazırlanmıştır. Kampanya, stok ve satıcıya göre fiyatlarda değişiklik olabilir. Bu listede Casper, Dell, MSI, AOC, ASUS ve LG gibi markaların öne çıkan 27 inç monitör modellerini bir araya getirdik. Modelleri fiyatları ve teknik özellikleriyle birlikte inceleyebilirsiniz.

    En çok satan 27 inç monitörler
    Marka-Model🖥️ Fiyat🏷️
    Casper Excalibur Monitör M.E27FVC-E 7.999 TL
    Casper Excalibur Monitör M.E27QIF-D 10.999 TL
    Dell SE2725HG 5.099 TL
    MSI MAG 275F 5.699 TL
    AOC Q27G4XF 7.599 TL
    ASUS TUF Gaming VG27AQ3A 14.250 TL
    LG UltraGear 27G610A-B 9.299 TL
    AOC Q27G4ZR 10.599 TL

    1️⃣ Casper Excalibur Monitör M.E27FVC-E

    Kullanıcıların ortak tercihi: En çok satan 27 inç monitörler Tam Boyutta Gör
    Casper Excalibur Monitör M.E27FVC-E, özellikle yüksek yenileme hızını uygun fiyat seviyesinde isteyen oyunculara hitap ediyor. 27 inçlik kavisli Fast VA panel kullanan monitör, Full HD çözünürlüğü 300Hz yenileme hızıyla bir araya getiriyor. 1500R kavisli ekran, özellikle FPS ve rekabetçi oyunlarda daha çevreleyici bir görüntü isteyen kullanıcılar için tercih edilebilir.

    400 nit parlaklık ve 4000:1 kontrast oranı, VA panelin sunduğu koyu siyahlarla birleşiyor. Monitörde AMD FreeSync ve NVIDIA G-Sync desteği de bulunuyor. Tepki süresi ise MPRT tarafında 0.5ms seviyesinde. 300Hz yenileme hızı DisplayPort üzerinden kullanılabiliyor, HDMI bağlantısında ise maksimum 240Hz destekleniyor. Monitör, 100% sRGB ve 1500R kavise sahip. Ayrıca monitörde HDR10 desteği de bulunuyor. 

    Özellikleri:

    • 27 inç kavisli Fast VA panel
    • 1920 x 1080 Full HD çözünürlük
    • 300Hz yenileme hızı
    • 0.5ms MPRT tepki süresi
    • 1500R kavis
    • 400 nit parlaklık
    • 4000:1 kontrast oranı
    • HDR10 desteği
    • AMD FreeSync ve NVIDIA G-Sync
    • 100% sRGB
    • 2 adet HDMI
    • DisplayPort
    • VESA 100 x 100mm

    2️⃣ Casper Excalibur M.E27QIF-D

    Kullanıcıların ortak tercihi: En çok satan 27 inç monitörler Tam Boyutta Gör
    27 inç monitör arayan ve Full HD yerine QHD çözünürlük isteyen kullanıcılar için Casper'ın Excalibur M.E27QIF-D monitör modeli öne çıkıyor. Düz ekran tasarımına sahip olan monitör, IPS panel, 2560 x 1440 çözünürlük ve 240Hz yenileme hızını bir araya getiriyor. 1ms MPRT tepki süresi, özellikle yüksek kare hızına ulaşabilen sistemlerde hızlı hareketlerin daha net görüntülenmesine yardımcı oluyor.

    300 nit parlaklık, 1000:1 kontrast oranı ve HDR desteği sunan modelde AMD FreeSync ile NVIDIA G-Sync uyumluluğu da bulunuyor. M.E27QIF-D'nin bir diğer avantajı ise ergonomik standı. Modelde 120 mm yükseklik ayarı, pivot desteği ve yaklaşık 20 derece eğim ayarı bulunuyor. Bağlantı tarafında ise iki HDMI 2.1 ve iki DisplayPort 1.4 portu yer alıyor.

    Özellikleri:

    • 27 inç düz IPS panel
    • 2560 x 1440 QHD çözünürlük
    • 240Hz yenileme hızı
    • 1ms MPRT tepki süresi
    • 300 nit parlaklık
    • 1000:1 kontrast oranı
    • HDR10 desteği
    • AMD FreeSync
    • NVIDIA G-Sync uyumluluğu
    • 85% NTSC
    • 2 adet HDMI 2.1
    • 2 adet DisplayPort 1.4
    • Pivot ve yükseklik ayarlı stand
    • VESA 100 x 100mm

    3️⃣ Dell SE2725HG

    Kullanıcıların ortak tercihi: En çok satan 27 inç monitörler Tam Boyutta Gör
    Dell SE2725HG, daha uygun bütçeyle 27 inç ve yüksek yenileme hızı isteyen kullanıcıların değerlendirebileceği modellerden. IPS panel kullanan monitör, 1920 x 1080 Full HD çözünürlükte 200Hz yenileme hızı sunuyor. 1ms tepki süresi, AMD FreeSync Premium desteği, 300 nit parlaklık değeri ve 1000:1 kontrast oranı da günlük kullanım ile oyun arasında dengeli bir yapı sunuyor.

    Özellikle QHD çözünürlüğe ihtiyacı olmayan ve bütçeşi kısıtlı olan kullanıcılar için Full HD çözünürlük burada bir dezavantaj olmaktan çıkabilir. Daha düşük çözünürlük, ekran kartının yüksek kare hızlarına ulaşmasını da kolaylaştırıyor.

    Özellikleri:

    • 27 inç IPS panel
    • 1920 x 1080 Full HD çözünürlük
    • 200Hz yenileme hızı
    • 1ms tepki süresi
    • 300 nit parlaklık
    • 1000:1 kontrast oranı
    • AMD FreeSync Premium
    • HDR10
    • 3 tarafı ince çerçeve
    • HDMI
    • DisplayPort

    4️⃣MSI MAG 275F 

    Kullanıcıların ortak tercihi: En çok satan 27 inç monitörler Tam Boyutta Gör
    MSI MAG 275F, 27 inç segmentinde yüksek yenileme hızı ile uygun fiyatı bir araya getiren modellerden biri. 1920 x 1080 çözünürlüklü Rapid IPS panel kullanan monitör, 180Hz yenileme hızı ve minimum 0.5ms GtG tepki süresi sunuyor. IPS panel sayesinde VA modellere göre daha geniş görüş açıları ve daha dengeli renkler sunan MAG 275F, yalnızca oyun değil, günlük kullanım ve multimedya için de kullanılabiliyor.

    AMD FreeSync desteği sayesinde ekran kartının kare hızıyla monitörün yenileme hızı senkronize edilebiliyor. Ancak daha önceki tavsiyelerimize kıyasla 250 nit gibi daha düşük bir parlaklığa sahip. Bunun yanında 1000:1 kontrast oranına ve 10 bit renk desteği sunuyor. Bağlantı tarafında DisplayPort 1.4 ve iki HDMI 2.0b bulunuyor. 

    Özellikleri:

    • 27 inç Rapid IPS panel
    • 1920 x 1080 Full HD çözünürlük
    • 180Hz yenileme hızı
    • 0.5ms GtG tepki süresi
    • 250 nit parlaklık
    • 1000:1 kontrast oranı
    • AMD FreeSync
    • 10 bit renk desteği
    • DisplayPort 1.4
    • 2 adet HDMI 2.0b
    • VESA 100 x 100mm

    5️⃣ AOC Q27G4XF

    Kullanıcıların ortak tercihi: En çok satan 27 inç monitörler Tam Boyutta Gör
    AOC Q27G4XF, 27 inç monitörlerde QHD çözünürlük ile yüksek yenileme hızını bir arada isteyen kullanıcıların öne çıkan seçeneklerinden. Fast IPS panel kullanan model, 2560 x 1440 çözünürlüğü 180Hz yenileme hızıyla sunuyor. 0.5ms tepki süresi, Adaptive-Sync desteği ve HDR10 özellikleriyle özellikle oyun odaklı bir yapı sunan monitör, 300 nit parlaklığa sahip.

    IPS panel sayesinde geniş görüş açıları sunarken QHD çözünürlük, Full HD modellere göre daha yüksek piksel yoğunluğu sağlıyor. AOC Q27G4XF'nin önemli avantajlarından biri de ergonomik yapısı. Modelde pivot desteği bulunurken Adaptive-Sync teknolojisi AMD FreeSync ve NVIDIA G-Sync uyumluluğuyla kullanılabiliyor.

    Özellikleri:

    • 27 inç Fast IPS panel
    • 2560 x 1440 QHD çözünürlük
    • 180Hz yenileme hızı
    • 0.5ms tepki süresi
    • 300 nit parlaklık
    • 1000:1 kontrast oranı
    • HDR10
    • Adaptive-Sync
    • AMD FreeSync
    • NVIDIA G-Sync uyumluluğu
    • Pivot desteği
    • HDMI
    • DisplayPort

    6️⃣ ASUS TUF Gaming VG27AQ3A

    Kullanıcıların ortak tercihi: En çok satan 27 inç monitörler Tam Boyutta Gör
    ASUS TUF Gaming VG27AQ3A, 27 inç QHD oyuncu monitörleri arasında yüksek yenileme hızına odaklanan seçeneklerden. 2560 x 1440 çözünürlüklü Fast IPS panel, 180Hz yenileme hızı ve 1ms GtG tepki süresi sunuyor. ASUS'un ELMB Sync teknolojisi, değişken yenileme hızı ile hareket bulanıklığını azaltmaya yönelik teknolojiyi aynı anda kullanabiliyor.

    Ayrıca AMD FreeSync Premium, G-Sync uyumluluğu ve Adaptive-Sync desteği bulunuyor. Monitörün 250 nit parlaklık, 1000:1 kontrast oranı ve HDR10 desteği bulunuyor. ASUS ayrıca modelde %130 sRGB renk gamı sunuyor. Fiyat tarafında ise rakiplerinden biraz daha pahalı bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

    Özellikleri:

    • 27 inç Fast IPS panel
    • 2560 x 1440 QHD çözünürlük
    • 180Hz yenileme hızı
    • 1ms GtG tepki süresi
    • 250 nit parlaklık
    • 1000:1 kontrast oranı
    • HDR10
    • %130 sRGB
    • AMD FreeSync Premium
    • NVIDIA G-Sync uyumluluğu
    • ELMB Sync
    • Adaptive-Sync
    • HDMI
    • DisplayPort

    7️⃣ LG UltraGear 27G610A-B

    Kullanıcıların ortak tercihi: En çok satan 27 inç monitörler Tam Boyutta Gör
    LG UltraGear 27G610A-B, 27 inç QHD segmentinde daha yüksek yenileme hızına geçmek isteyen kullanıcılar için güncel seçeneklerden biri. IPS panel kullanan model, 2560 x 1440 çözünürlüğü 200Hz yenileme hızıyla birleştiriyor. 1ms GtG tepki süresi, AMD FreeSync Premium ve VESA Adaptive-Sync desteğiyle oyunculara yönelik hazırlanan model, aynı zamanda DisplayHDR 400 sertifikasına sahip.

    400 nit tipik parlaklık ve %99 sRGB renk gamı, monitörün yalnızca oyun değil, görsel içerik tüketimi açısından da kullanılabilmesini sağlıyor. Modelde iki HDMI 2.1 ve bir DisplayPort 1.4 bağlantısı bulunuyor. Stand tarafında ise yükseklik, eğim, döndürme ve pivot ayarları sunuluyor. 

    Özellikleri:

    • 27 inç IPS panel
    • 2560 x 1440 QHD çözünürlük
    • 200Hz yenileme hızı
    • 1ms GtG tepki süresi
    • 400 nit parlaklık
    • 1000:1 kontrast oranı
    • %99 sRGB
    • DisplayHDR 400
    • AMD FreeSync Premium
    • HDMI 2.1
    • DisplayPort 1.4
    • Pivot desteği
    • 110 mm yükseklik ayarı

    8️⃣ AOC Q27G4ZR

    Kullanıcıların ortak tercihi: En çok satan 27 inç monitörler Tam Boyutta Gör
    AOC Q27G4ZR, 27 inç QHD monitörlerde yüksek yenileme hızı arayan kullanıcılar için daha iddialı modellerden. Fast IPS panel kullanan monitör, standart olarak 240Hz, hız aşırtma ile ise 260Hz yenileme hızına ulaşabiliyor. 0.3ms tepki süresi, QHD çözünürlük ve HDR400 desteği modelin öne çıkan özellikleri arasında.

    Özellikle yüksek kare hızlarına ulaşabilen güçlü ekran kartlarına sahip oyuncular için 240Hz ve üzerindeki yenileme hızı, 180Hz modellerin üzerine çıkmak isteyenler açısından anlamlı hale geliyor. Ayrıca AOC, modelde ergonomik stand, pivot desteği ve dahili hoparlörler sunuyor. Adaptive-Sync ve düşük giriş gecikmesi özellikleri de rekabetçi oyunlara yönelik kullanım senaryosunu destekliyor. Güncel piyasa verilerinde fiyat yaklaşık 10.599 TL seviyesinde.

    Özellikleri:

    • 27 inç Fast IPS panel
    • 2560 x 1440 QHD çözünürlük
    • 240Hz yenileme hızı
    • 260Hz hız aşırtma
    • 0.3ms tepki süresi
    • HDR400
    • Adaptive-Sync
    • Düşük giriş gecikmesi
    • Pivot desteği
    • Dahili hoparlör
    • HDMI
    • DisplayPort
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