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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Moment Energy, kullanılmış araç bataryalarıyla geliştirilen ilk sertifikalı depolama sistemi Nova'nın üretimine başladı. 500 kWh kapasiteli sistem, yapay zeka takibi ve modüler yapısıyla 20 yıldan uzun kullanım ömrü vadediyor. Uluslararası güvenlik sertifikalarına sahip ürün, gelişmiş yangın önleme ve soğutma teknolojileriyle büyük tesislere kesintisiz yedek güç sağlıyor. Nova için siparişler alınmaya başlanırken, ticari teslimatların 2027'nin ilk çeyreğinde yapılması hedefleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Kanadalı batarya teknolojileri şirketi Moment Energy, elektrikli otomobillerden çıkarılan kullanılmış bataryaları yeniden değerlendirmek amacıyla geliştirdiği Nova adlı enerji depolama sisteminin üretimine başladı. 500 kWh kapasiteli sistem, UL 1973 ve UL 9540 güvenlik sertifikalarını alan ilk yeniden kullanılan EV bataryası tabanlı enerji depolama sistemi olma özelliği taşıyor.

Nova, özellikle ticari ve endüstriyel tesislerin enerji depolama ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı. Hastaneler, havalimanları ve üretim tesisleri gibi yüksek enerji tüketimine sahip işletmelerde kullanılabilecek sistem, elektrik depolamanın yanı sıra enerji maliyetlerini azaltmayı ve elektrik şebekesinde kesinti yaşandığında yedek güç sağlamayı hedefliyor.

500 kWh enerji depolama kapasitesi sunuyor

Moment Energy'nin açıkladığı teknik özelliklere göre Nova'nın her bir ünitesi 200 kW güç çıkışı ve 500 kWh enerji depolama kapasitesi sunuyor. Yaklaşık 2,94 x 1,80 metre boyutlarında bir alan kaplayan sistem, sınırlı alana sahip tesislerde de kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Birden fazla ünite bir araya getirilerek daha büyük sistemler de oluşturulabiliyor.

Tam Boyutta Gör Sistem, yapay zeka destekli izleme teknolojisiyle bataryaların sağlık durumunu takip ediyor ve performanslarını mevcut kapasitelerine göre ayarlıyor. Böylece kullanım geçmişi ve kalan kapasitesi birbirinden farklı bataryaların aynı enerji depolama sisteminde değerlendirilmesi mümkün hale geliyor.

20 yıl kullanım ömrü

Kullanılmış elektrikli otomobil bataryalarının enerji depolama sistemlerinde değerlendirilmesindeki en önemli zorluklardan biri, bataryaların kalan kapasitelerinin birbirinden farklı olması. Moment Energy, Nova'nın batarya yönetim teknolojisiyle bu soruna çözüm getirmeyi amaçlıyor.

Sistemde ayrıca değiştirilebilir batarya paketleri bulunuyor. Kapasitesi azalan veya değiştirilmesi gereken bataryalar, bütün enerji depolama ünitesinin yenilenmesine gerek kalmadan değiştirilebiliyor. Üstelik bu işlem sırasında sistemin beton temeline müdahale edilmesi de gerekmiyor. Moment Energy, bu tasarım sayesinde Nova'nın 20 yıldan uzun süre çalışabileceğini belirtiyor.

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En önemli farkı güvenlik sertifikaları

Nova'yı benzer ikinci ömürlü batarya projelerinden ayıran en önemli özelliklerden biri, aldığı güvenlik sertifikaları oldu. Sistem, batarya güvenliğini kapsayan UL 1973 ve bütünleşik enerji depolama sistemlerini değerlendiren UL 9540 sertifikalarını aldı. Bunun yanında Nova, batarya aşırı ısınması nedeniyle ortaya çıkabilecek yangınların enerji depolama tesislerinde nasıl yayılabileceğini değerlendiren UL 9540A testlerinden de geçti.

Güvenlik tarafında sıvı soğutma, duman ve sıcaklık sensörleri, yanıcı gaz algılama teknolojisi ve entegre patlama önleme sistemi kullanılıyor. Nova ayrıca -25 ile 50 derece arasındaki sıcaklıklarda ve deniz seviyesinden 2.000 metreye kadar yükseklikte çalışabilecek şekilde tasarlandı.

Moment Energy, Nova'nın üretimini Kanada'nın British Columbia eyaletindeki Surrey kentinde bulunan Megafactory 1 tesisinde gerçekleştiriyor. Şirketin açıklamasına göre bu tesis, elektrikli otomobil bataryalarını yeniden değerlendirmeye yönelik dünyanın en büyük üretim tesisi konumunda. Nova için siparişler alınmaya başlanırken ticari teslimatların 2027 yılının ilk çeyreğinde başlaması planlanıyor.

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