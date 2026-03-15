    Kült bilim kurgu dizisi Firefly, farklı bir formatta geri dönüyor; Yeni dizi duyuruldu

    Tüm zamanların en sevilen bilim kurgu dizileri arasında yer alan Firefly, yıllar sonra farklı bir formatta ekranlara geri dönüyor. Serinin yıldızı Nathan Fillion, yeni projeyi duyurdu.

    2002 yılında ekrana gelen Firefly dizisi, sadece bir sezon sürmüş olsa da televizyon tarihinde iz bırakan yapımlardan biri olmayı başardı. Yıllar içinde sağlam bir hayran kitlesi oluşturan Firefly, bugün artık kült bilim kurgu dizileri arasında sayılıyor. Dizinin yıllar içinde büyüyen mirası, şimdi yeni bir projenin önünü açmış durumda.

    Animasyon Bir Firefly Dizisi Hazırlanıyor

    Firefly dizisinin başrol oyuncusu Nathan Fillion, animasyon bir Firefly dizisi hazırlandığını duyurdu. Sadece Fillion değil, ana kadronun geri kalanı da bu yeni projenin parçası olacak ve orijinal dizideki karakterlerini seslendirecek. Dizinin yaratıcısı Joss Whedon (The Avengers, Buffy) bu projenin parçası değil; ancak Fillions bu animasyon dizisi için kendisinden de icazet alındığını söylüyor.

    Firefly'ın animasyon dizisi için henüz bir kanal ya da dijital platformla anlaşılmış değil. Bu yüzden projenin ekranlara gelip gelmeyeceği şimdilik belirsiz. Ancak Firefly bugün artık kült bir yapım olarak görüldüğü için, bu proje isteyen birilerinin mutlaka çıkacağı düşünülüyor. Özellikle dijital platformlar için bu tarz bir yapım oldukça cazip olabilir.

    Western türünden de beslenen Firefly, insanlığın galaksi boyunca yeni gezegenlere yayıldığı bir gelecekte geçiyor. Galaksiyi kontrol eden merkezi hükümete karşı verilen bağımsızlık savaşını kaybetmiş eski bir asker olan Kaptan Malcolm Reynolds, Serenity adlı uzay gemisinde mürettebatıyla birlikte kaçakçılık yaparak hayatta kalmaya çalışıyor. Serenity ekibinin aldığı yeni bir iş, onları baskıcı yönetimle bir kez daha karşı karşıya getirirken, tüm galaksi için ciddi sonuçları olacak bir maceraya sürüklüyor.

    *Dizi ilk sezonun ardından iptal edilince hikâye yarım kalmış olsa da daha sonra Serenity adlı bir film çekilerek bu hikâye tamamlandı.

