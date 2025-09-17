Yeni MacBook Pro modelleri, dokunmatik OLED ekranla gelebilir

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, muhtemelen gelecek yılın başlarında Mac bilgisayarlarını yeni M5 işlemcilerle güncelleyecek. Bundan sonraki revizyon ise M6 işlemcilerle güçlendirilecek yeniden tasarlanmış OLED MacBook Pro modeli olacak. Dokunmatik ekran eklenmesi, MacBook'u işlevsellik açısından her zamankinden daha fazla iPad'e yaklaştıracak.

Koreli The Elec'in yakın tarihli bir raporuna göre, Apple'ın ilk OLED MacBook Pro modelinin ekranlarını Samsung tedarik edecek. OLED MacBook Pro modellerinin daha ince tasarım ve daha küçük çentik gibi değişikliklere sahip olması bekleniyor.

Yeni MacBook Pro’ların hangi işlemeciyle geleceği ise belirsiz. Apple, Ocak 2023'te M2 Pro ve M2 Max çipli modelleri, ardından Ekim 2023'te M3, M3 Pro ve M3 Max çipli modelleri piyasaya sürdü. Yani Ocak 2026'da M5 neslini, Ekim 2026'da ise OLED panelli M6 neslini görebiliriz.

Kuo, OLED MacBook Pro'nun piyasaya sürülmesinden sonra Apple'ın, iPhone A serisi işlemciyle güçlendireceği uygun fiyatlı MacBook'un ikinci nesil sürümüne de dokunmatik ekran eklemeyi düşündüğünü söylüyor. Bu, Apple'ın en sonunda MacBook Air serisine de dokunmatik ekran getireceği anlamına geliyor.

