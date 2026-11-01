Kurbağa zehri içeren burun spreyi, depresyon tedavisinde umut verdi

Tam Boyutta Gör Kurbağa zehrinde bulunan psikedelik bileşik mebufotenin, tedaviye dirençli depresyon yaşayan yetişkinler üzerinde yürütülen bir klinik araştırmada olumlu sonuçlar gösterdi. Araştırmacılar, bileşiğin burundan uygulanan tek dozunun depresyon belirtilerini azaltabildiğini ve bu etkinin haftalar boyunca devam edebildiğini bildirdi. Amerikan Tıp Birliği Dergisi'nde yayımlanan çalışma, en az iki farklı antidepresan tedavisine rağmen iyileşme sağlayamayan hastalar için yeni bir tedavi yaklaşımının değerlendirilebileceğine işaret ediyor.

Mebufotenin burun spreyi depresyon belirtilerini ne kadar azalttı?

Mebufotenin, bazı kaynaklarda bufoteninle ilişkilendirilen, psikedelik özelliklere sahip bir bileşiktir. Sonoran Çölü kurbağasının salgısında bulunan maddeler, sinir sistemi üzerindeki etkileri nedeniyle farmakoloji araştırmalarının konusu olmuştur. Ancak bir bileşiğin psikedelik etkilere sahip olması, depresyon tedavisinde etkili veya güvenli olduğu anlamına gelmez. Bu nedenle araştırmacılar, mebufoteninin potansiyelini değerlendirmek için laboratuvar bulgularının ötesine geçerek kontrollü klinik çalışmalara yöneldi.

Araştırmada, araştırmacılar, mebufoteninin burun spreyi formunu inceledi. Çift kör ve randomize tasarımla yürütülen klinik çalışmaya, tedaviye dirençli depresyon yaşayan 193 yetişkin katıldı. Çift kör yöntem, katılımcıların ve araştırma ekibindeki ilgili kişilerin hangi tedavinin uygulandığını bilmemesini sağlayarak beklentilerin sonuçları etkileme riskini azaltmayı amaçlıyor. Randomizasyon ise katılımcıların farklı tedavi gruplarına rastgele atanmasına dayanıyor. Bu yöntemler, tedavinin etkisini değerlendirirken daha güvenilir karşılaştırmalar yapılmasına yardımcı oluyor.

Araştırmada mebufoteninin 8 ve 12 miligramlık dozları değerlendirildi. Araştırmacılar, her iki dozun da standart bir depresyon değerlendirme ölçeğindeki puanlarda anlamlı düşüşlerle ilişkili olduğunu bildirdi. Ayrıca gözlenen yan etkilerin genel olarak hafif ila orta şiddette olduğu belirtildi. Tek bir uygulamanın ardından olumlu etkilerin haftalar boyunca devam edebilmesi, özellikle mevcut tedavilere yanıt vermeyen hastalar açısından araştırmanın dikkat çeken sonuçları arasında yer aldı.

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Psikofarmakoloji araştırmacısı Chittaranjan Andrade de mebufoteninin tek günlük dozla uygulanmasının bazı depresyon türlerinde uzun süreli yarar sağlayabileceğine ilişkin bulgulara dikkat çekti. Andrade'nin değerlendirmesine göre, bildirilen etkiler bazı durumlarda sekiz günden altı aya kadar uzanabiliyor. Ancak bu süre, bütün hastalarda aynı ölçüde ve kesintisiz iyileşme görüldüğü anlamına gelmiyor. Bireysel yanıtların farklılaşması, tedavinin ne kadar süreyle etkili olacağının ve tekrar doz gerekip gerekmeyeceğinin daha kapsamlı araştırmalarla belirlenmesini gerektiriyor.

Andrade, sonuçların umut verici olmasına rağmen mebufoteninin depresyon tedavisinde kesin bir çözüm olarak değerlendirilmesine karşı çıkıyor. Araştırmacının başyazısında belirttiği üzere, ortalama hastadaki iyileşme yaklaşık yüzde 30 düzeyinde kaldı. Ayrıca tedaviye yanıt ve remisyon oranlarının, ketamin ve elektrokonvülsif terapi gibi seçeneklerde tipik olarak gözlenen oranların altında olduğu ifade edildi. Remisyon, depresyon belirtilerinin belirgin ölçüde gerilemesinin ötesinde, hastalığın çok düşük bir düzeye inmesini veya klinik açıdan ortadan kalkmasını ifade ediyor.

Çalışmanın önemli sınırlamalarından biri, mebufoteninin uzun vadeli tedavi planındaki yerini açıklayamaması. Tedaviye dirençli depresyon yaşayan kişiler, belirtilerin yeniden ortaya çıkmasını önlemek için uzun süreli idame tedavisine ihtiyaç duyabiliyor. Araştırma ise mebufoteninin geleneksel antidepresanlarla nasıl birleştirilebileceği, mevcut tedavilere ne zaman geçilmesi gerektiği veya bileşiğin tek başına idame tedavisi olarak kullanılıp kullanılamayacağı konusunda kesin bir yanıt sunmuyor.

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