Küresel akıllı telefon pazarında lider değişti

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH'de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, geçtiğimiz yıl küresel akıllı telefon pazarında hakimiyeti Apple'a kaptırmıştı. Bu yılın başlarında piyasaya sürülen Galaxy S26 serisinin satışları çok iyi gidiyor olacak ki, 2026'nın ilk çeyreğinde Samsung, tekrar zirvedeki yerini aldı.

Yenilenmiş telefonlara yeni düzenleme: 14 gün koşulsuz iade hakkı 13 sa. önce eklendi

2026'nın ilk çeyreğinde Samsung zirvede

Tam Boyutta Gör Araştırma şirketi Omdia'nın verilerine göre, Samsung 2026'nın ilk çeyreğinde 65.4 milyon akıllı telefon satarak %22'lik bir pazar payına ulaştı. Bu, bir önceki yıla göre %8'lik büyüme anlamına geliyor. Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra'nın bu satış rakamlarında önemli bir rol oynadığı görülüyor.

Apple, 2026’nın birinci çeyreğinde 60.4 milyon iPhone satışı gerçekleştirdi ve %20 pazar payıyla ikinci sıraya düştü. Apple’dan sonra gelen Xiaomi, satışlarda yıllık bazda %19'luk düşüşe rağmen, 2026’nın ilk çeyreğinde 33.8 milyon akıllı telefon sevkiyatı yaparak %11 pazar payı elde etmeyi başardı.

OPPO, satışlarında %6'lık düşüşe rağmen 30.7 milyon akıllı telefon sevkiyatıyla %10 pazar payı elde etti. Bu rakamlar, OnePlus ve Realme alt markalarını da içeriyor. Son olarak, Vivo, 21.3 milyon akıllı telefon satışıyla %7 pazar payına sahip. Şirketin satışları önceki yıla göre %7 düştü.

Genel olarak, küresel akıllı telefon pazarında 2026 yılının ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla satışlarda %1'lik minimal bir artış görüldü. Omdia, artan bellek çipi fiyatları nedeniyle pazarın yılın ikinci yarısında düşüş göstereceğini, bunun da önümüzdeki iki yıl içinde akıllı telefon markalarının kârlılığını etkileyebileceğini söylüyor.

