Küresel akıllı telefon pazarında lider değişti

2026'nın ilk çeyreğinde Samsung zirvede
Apple, 2026’nın birinci çeyreğinde 60.4 milyon iPhone satışı gerçekleştirdi ve %20 pazar payıyla ikinci sıraya düştü. Apple’dan sonra gelen Xiaomi, satışlarda yıllık bazda %19'luk düşüşe rağmen, 2026’nın ilk çeyreğinde 33.8 milyon akıllı telefon sevkiyatı yaparak %11 pazar payı elde etmeyi başardı.
OPPO, satışlarında %6'lık düşüşe rağmen 30.7 milyon akıllı telefon sevkiyatıyla %10 pazar payı elde etti. Bu rakamlar, OnePlus ve Realme alt markalarını da içeriyor. Son olarak, Vivo, 21.3 milyon akıllı telefon satışıyla %7 pazar payına sahip. Şirketin satışları önceki yıla göre %7 düştü.
Genel olarak, küresel akıllı telefon pazarında 2026 yılının ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla satışlarda %1'lik minimal bir artış görüldü. Omdia, artan bellek çipi fiyatları nedeniyle pazarın yılın ikinci yarısında düşüş göstereceğini, bunun da önümüzdeki iki yıl içinde akıllı telefon markalarının kârlılığını etkileyebileceğini söylüyor.