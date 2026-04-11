    2026'nın ilk çeyreğinde akıllı telefon satışları düştü: Apple liderliğe yükseldi

    2026'nın ilk çeyreğinde küresel akıllı telefon satışları, bir önceki yıla göre %6 oranında azaldı. Apple, ilk kez ilk çeyrekte lider olurken, Samsung ikinci sırada kaldı.

    Counterpoint araştırma şirketinin raporuna göre, 2026'nın ilk çeyreğinde küresel akıllı telefon satışları, bir önceki yıla göre %6 oranında azaldı. Bu düşüşte DRAM ve NAND bellek bileşenlerindeki arz sıkıntısı ile talepteki zayıflama etkili oldu.

    Apple liderliği Samsung'tan aldı

    Apple %21 pazar payıyla ilk sırada yer alırken, Samsung %20 ile ikinci sırada kaldı. Listede üçüncü, dördüncü ve beşinci sıraları ise sırasıyla Xiaomi (%13), Oppo (%11) ve Vivo (%8) aldı.

    2026’nın ilk çeyreğinde Apple, %21 pazar payı ve yıllık %5 büyümeyle tarihinde ilk kez birinci çeyrekte lider oldu. Apple, ultra premium konumlandırması ve son derece entegre tedarik zinciri sayesinde bellek krizine karşı en korunaklı marka olmaya devam ediyor.

    Samsung'un sevkiyatları, kitlesel pazar segmentindeki zayıf talep ve Galaxy S26 serisinin lansmanındaki gecikme nedeniyle zorluklarla karşılaştığı için 2026'nın ilk çeyreğinde yıllık bazda %6 düşüş gösterdi ve pazar payı %20'de kaldı. Buna rağmen S26 serisinin ilk satış performansı güçlü seyretti. Özellikle Ultra modeli yüksek ilgi gördü.

    Xiaomi, küresel pazardaki %12'lik payıyla üçüncü sıradaki yerini korumasına rağmen, yıllık bazda %19'luk düşüşle ilk beş marka arasında en büyük düşüşü yaşadı. Counterpoint'e göre bunun temel nedeni, markanın maliyet artışlarına karşı en hassas segment olan giriş seviyesine yoğun şekilde bağlı olması.

    İlk beşin dışında Google ve Nothing dikkat çekici büyüme kaydetti. Google, Pixel serisinin yapay zeka özellikleri, gelişmiş fotoğraf yetenekleri ve sade yazılım deneyimi sayesinde önemli pazarlarda güç kazandı. Nothing ise özgün tasarımı ve niş konumlandırmasıyla öne çıkarken, Nothing Phone (4a) modelinin gördüğü yoğun ilgi büyümeyi hızlandırdı.

    Rapora göre 2026 yılı genelinde görünüm pek parlak görünmüyor. Bellek krizinin 2027’ye kadar sürebileceği tahmin edilirken, sektörün hacimden ziyade kârlılığa odaklanacağı bir döneme girildiği belirtiliyor. Üreticilerin düşük marjlı modelleri azaltması, premium segmenti güçlendirmesi ve yazılım ile hizmet gelirlerine daha fazla yönelmesi bekleniyor.

    Kendi kendini dengeleyen elektrikli motosiklet üretimde

