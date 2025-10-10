Küresel PC satışları üçüncü çeyrekte %9,4 arttı: İşte en çok satan markalar

Lenovo zirvedeki yerini korudu
Lenovo üçüncü çeyrekte %25,5 pazar payıyla liderliğini korudu ve yıllık bazda %17,3 büyüme gösterdi. Lenovo'yu, %19,8 payla HP ve %13.3 ile Dell takip etti. Satışlarını %13,7 arttıran Apple ise %6,8 pay elde ederek dördüncü sıradaki yerini korudu.
IDC'nin yayımladığı en son PC sevkiyat verilerine göre, ABD’nin uyguladığı ithalat tarifelerinin yarattığı belirsizlikler nedeniyle ABD'de sevikatlarda düşüş gerçekleşti.
Özellikle Japonya’da iki önemli faktör bu büyümeyi destekledi. Birincisi, Windows 10 desteğinin sona ermesi, Japonya’daki şirketleri, okulları ve kamu kurumlarını yeni Windows 11 tabanlı bilgisayarlara geçmeye zorladı. İkincisi, GIGA Eğitim Projesi adıyla bilinen hükümet girişimi, her öğrenciye kişisel bir cihaz sağlama hedefiyle ülkede bilgisayar talebini artırdı.
IDC, Windows 11’e geçiş süreci ve eski donanımların yenilenme ihtiyacı sayesinde bilgisayar pazarının güçlü bir yıl geçirdiğini belirtiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
