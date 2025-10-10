Küresel PC satışları üçüncü çeyrekte %9,4 arttı: İşte en çok satan markalar

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Pazar araştırma şirket IDC’nin verilerine göre, 2025'in üçüncü çeyreğinde küresel bilgisayar satışları geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre %9,4 artarak 75,9 milyon adet olarak gerçekleşti. Bu rakamlara, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar ile iş istasyonları dahil.

Lenovo zirvedeki yerini korudu

Lenovo üçüncü çeyrekte %25,5 pazar payıyla liderliğini korudu ve yıllık bazda %17,3 büyüme gösterdi. Lenovo'yu, %19,8 payla HP ve %13.3 ile Dell takip etti. Satışlarını %13,7 arttıran Apple ise %6,8 pay elde ederek dördüncü sıradaki yerini korudu.

IDC'nin yayımladığı en son PC sevkiyat verilerine göre, ABD’nin uyguladığı ithalat tarifelerinin yarattığı belirsizlikler nedeniyle ABD'de sevikatlarda düşüş gerçekleşti.

Tam Boyutta Gör Asya-Pasifik (AP), Avrupa-Ortadoğu-Afrika (EMEA) ve dünya genelinde ise PC sevkiyatları belirgin biçimde arttı. Özellikle Asya-Pasifik bölgesi, 2025’in ikinci ve üçüncü çeyreklerinde yıllık bazda %14’lük bir büyüme yakaladı. Bu artışın başlıca nedeni Japonya ve Çin’deki yüksek talep olarak gösteriliyor.

Intel Panther Lake işlemciler tanıtıldı: İşte özellikleri 15 sa. önce eklendi

Özellikle Japonya’da iki önemli faktör bu büyümeyi destekledi. Birincisi, Windows 10 desteğinin sona ermesi, Japonya’daki şirketleri, okulları ve kamu kurumlarını yeni Windows 11 tabanlı bilgisayarlara geçmeye zorladı. İkincisi, GIGA Eğitim Projesi adıyla bilinen hükümet girişimi, her öğrenciye kişisel bir cihaz sağlama hedefiyle ülkede bilgisayar talebini artırdı.

IDC, Windows 11’e geçiş süreci ve eski donanımların yenilenme ihtiyacı sayesinde bilgisayar pazarının güçlü bir yıl geçirdiğini belirtiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: