Küresel deniz üstü rüzgar enerjisi kapasitesi 92,5 GW oldu

102 milyona elektrik veriyor
Rapora göre, 2025 yılında devreye alınan yeni kapasite miktarı bir önceki yıla kıyasla yüzde 16 artış gösterdi. Bu performans, deniz üstü rüzgar enerjisi tarihinde yeni kurulumlar açısından üçüncü en yüksek yıllık seviye olarak kayıtlara geçti.
GWEC hesaplamalarına göre, geçen yıl sisteme eklenen kapasite 10 milyondan fazla hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde bulunuyor. Toplam kurulu gücün ise yaklaşık 102 milyon eve yetecek miktarda elektrik üretme potansiyeline sahip olduğu belirtiliyor.
Çin liderliğini korudu
Rapor, deniz üstü rüzgar enerjisi alanında Çin'in küresel liderliğini sürdürdüğünü gösteriyor. Ülke, üst üste sekizinci kez en fazla yeni deniz üstü rüzgar enerjisi kapasitesini devreye alan ülke oldu.
Bölgede en yüksek kapasiteyi devreye alan ülke 1,5 GW ile Birleşik Krallık oldu. Almanya 0,5 GW, Fransa ise 0,4 GW yeni kapasiteyi işletmeye aldı. Rapora göre Avrupa'nın toplam deniz üstü rüzgar enerjisi kurulu gücü 38 GW’ı aşarken bu rakam küresel kapasitenin yaklaşık yüzde 42'sini oluşturdu.
ABD'de ise 806 megavat kapasiteli Vineyard Wind 1 projesi, yaşanan gecikmenin ardından faaliyete geçti.
Sektörde büyümenin hızlanması bekleniyor
Kuruluşun piyasa görünümüne göre 2026-2030 döneminde sektörün yıllık bileşik büyüme oranının yüzde 24'e ulaşması bekleniyor. GWEC'in projeksiyonlarına göre, önümüzdeki on yılda 327 GW’ın üzerinde yeni deniz üstü rüzgar kapasitesi sisteme eklenecek. Böylece küresel deniz üstü rüzgar enerjisi kurulu gücünün 2035 yılı sonunda 420 GW’a yükselmesi bekleniyor.Kaynakça https://www.reuters.com/business/energy/global-offshore-wind-capacity-set-grow-420-gw-by-end-2035-gwec-report-says-2026-06-09/ https://www.gwec.net/news/gwec-report-fast-track-offshore-wind-to-help-prevent-future-energy-crises Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: