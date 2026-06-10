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    Küresel deniz üstü rüzgar enerjisi kapasitesi 92,5 GW oldu

    Küresel deniz üstü rüzgar enerjisi kapasitesi 2025 sonunda 92,5 gigavata ulaştı. Çin liderliğini korurken sektörün önümüzdeki 10 yılda hızla büyümesi bekleniyor.

    Küresel deniz üstü rüzgar enerjisi kapasitesi 92,5 GW oldu Tam Boyutta Gör
    Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi'nin (GWEC) yayımladığı "2026 Küresel Deniz Üstü Rüzgar Raporu", dünya genelinde geçen yıl 9,3 gigavatlık (GW) yeni kapasitenin elektrik şebekesine bağlandığını ortaya koydu. Böylece küresel deniz üstü rüzgar enerjisi kurulu gücü, 2025 sonu itibarıyla 92,5 GW’a yükseldi.

    102 milyona elektrik veriyor

    Rapora göre, 2025 yılında devreye alınan yeni kapasite miktarı bir önceki yıla kıyasla yüzde 16 artış gösterdi. Bu performans, deniz üstü rüzgar enerjisi tarihinde yeni kurulumlar açısından üçüncü en yüksek yıllık seviye olarak kayıtlara geçti.

    GWEC hesaplamalarına göre, geçen yıl sisteme eklenen kapasite 10 milyondan fazla hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde bulunuyor. Toplam kurulu gücün ise yaklaşık 102 milyon eve yetecek miktarda elektrik üretme potansiyeline sahip olduğu belirtiliyor.

    Çin liderliğini korudu

    Rapor, deniz üstü rüzgar enerjisi alanında Çin'in küresel liderliğini sürdürdüğünü gösteriyor. Ülke, üst üste sekizinci kez en fazla yeni deniz üstü rüzgar enerjisi kapasitesini devreye alan ülke oldu.

    Küresel deniz üstü rüzgar enerjisi kapasitesi 92,5 GW oldu Tam Boyutta Gör
    2025 yılında Çin'de 6,6 GW’lık yeni kapasite şebekeye bağlandı. Böylece ülkenin toplam deniz üstü rüzgar enerjisi kapasitesi 48,4 GW’a ulaştı. Çin tek başına küresel deniz üstü rüzgar pazarının yüzde 52'sini oluşturdu.
    Küresel deniz üstü rüzgar enerjisi kapasitesi 92,5 GW oldu Tam Boyutta Gör
    Avrupa'da ise geçen yıl üç farklı pazarda bulunan beş rüzgar santralinden toplamda yaklaşık 2 GW’lık yeni kapasite elektrik sistemine dahil edildi. Bu miktar, küresel ölçekte şebekeye bağlanan yeni deniz üstü rüzgar kapasitesinin yaklaşık beşte birine karşılık geldi.

    Bölgede en yüksek kapasiteyi devreye alan ülke 1,5 GW ile Birleşik Krallık oldu. Almanya 0,5 GW, Fransa ise 0,4 GW yeni kapasiteyi işletmeye aldı. Rapora göre Avrupa'nın toplam deniz üstü rüzgar enerjisi kurulu gücü 38 GW’ı aşarken bu rakam küresel kapasitenin yaklaşık yüzde 42'sini oluşturdu.

    ABD'de ise 806 megavat kapasiteli Vineyard Wind 1 projesi, yaşanan gecikmenin ardından faaliyete geçti.

    Sektörde büyümenin hızlanması bekleniyor

    Küresel deniz üstü rüzgar enerjisi kapasitesi 92,5 GW oldu Tam Boyutta Gör
    GWEC, dünya genelinde 50 GW’tan fazla deniz üstü rüzgar projesinin inşa aşamasında belirtti. Bu projelerin devreye girmesiyle birlikte yıllık kurulumların 2026'da iki katına, 2031'e kadar üç katına çıkması ve 2035 itibarıyla yılda 50 GW’ı aşması öngörülüyor.

    Kuruluşun piyasa görünümüne göre 2026-2030 döneminde sektörün yıllık bileşik büyüme oranının yüzde 24'e ulaşması bekleniyor. GWEC'in projeksiyonlarına göre, önümüzdeki on yılda 327 GW’ın üzerinde yeni deniz üstü rüzgar kapasitesi sisteme eklenecek. Böylece küresel deniz üstü rüzgar enerjisi kurulu gücünün 2035 yılı sonunda 420 GW’a yükselmesi bekleniyor.

    Kaynakça https://www.reuters.com/business/energy/global-offshore-wind-capacity-set-grow-420-gw-by-end-2035-gwec-report-says-2026-06-09/ https://www.gwec.net/news/gwec-report-fast-track-offshore-wind-to-help-prevent-future-energy-crises
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