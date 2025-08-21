Giriş
    Küresel elektrikli araç şarj noktası 2040’ta 206 milyon olacak

    2040’a kadar dünya genelinde 206,6 milyon elektrikli araç şarj noktası kurulacak. Yatırımların 300 milyar dolara ulaşması beklenirken, en büyük payı konut tipi çözümler alacak.

    Küresel elektrikli araç şarj noktası 2040’ta 206 milyon olacak Tam Boyutta Gör
    Küresel elektrikli araç pazarındaki büyüme, şarj altyapısına yönelik yatırımları hızla artırıyor. Wood Mackenzie’nin analizine göre, 2040 yılına kadar dünya genelinde 206,6 milyon şarj noktası kurulacak ve toplam yatırımların 300 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

    Konut tipi şarj noktaları ağırlığını koruyacak

    En büyük payı ise kullanıcıların evlerinde kurduğu şarj üniteleri alacak. Tahminlere göre 2040’ta 133 milyon konut tipi şarj noktası devreye girmiş olacak. Bu segmentin popülerliğinde, kullanım kolaylığı ve maliyet avantajı etkili oluyor. Halihazırda dünya genelindeki şarj noktalarının üçte ikisini oluşturan Seviye 2 (L2) konut şarj cihazlarının 2050’ye kadar bu konumunu koruması öngörülüyor.

    Buna karşılık kamusal altyapıda araç başına düşen şarj noktası sayısı azalacak. 2025’te her bir şarj cihazına ortalama 7,5 araç düşerken, bu oran 2040’ta 14,2 araca çıkacak. Bu durum, ev tipi çözümlerin önemini artırırken kamusal ağlarda yoğunluk riskini gündeme getiriyor.

    Çin önde, yükselen yıldız Hindistan

    Küresel elektrikli araç şarj noktası 2040’ta 206 milyon olacak Tam Boyutta Gör
    Küresel dağıtımda liderlik Asya-Pasifik bölgesinde olacak. Çin, kamuya açık şarj yatırımlarında merkez konumunu korurken, hızlı DC şarj (L3) segmenti yıllık yüzde 10 büyüme gösterecek. 2040’a kadar bu segmentte 54 milyar dolar yatırım yapılması bekleniyor. Konut tipi Seviye 2 şarj için de harcamaların 33 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

    Bölgenin yükselen yıldızı ise Hindistan. Bugün yalnızca 14 bin olan hızlı şarj noktalarının, hükümet teşvikleri ve yerli pazarın hızlı büyümesiyle 2040’ta 1,1 milyona ulaşacağı öngörülüyor.

    ABD’de ise kamusal hızlı DC şarj segmenti ön plana çıkıyor. 2025–2040 döneminde yıllık yüzde 14 büyüme kaydederek 475 bin şarj noktasına ulaşması ve yıllık 3,3 milyar dolarlık bir pazar oluşturması bekleniyor.

    Avrupa’da kamusal DC altyapısı büyümenin lokomotifi olacak. Yıllık yüzde 13,7’lik artışla 2040’a kadar güçlü bir genişleme bekleniyor. Bunun yanı sıra, 57 milyon ev tipi AC şarj cihazı devreye alınacak. Ticari şarj altyapısının da yüzde 12 büyümesi öngörülüyor.

    Orta Doğu’da ise Suudi Arabistan dikkat çekiyor. Ülke, uzun vadeli altyapı hedefleri doğrultusunda yüzde 29 gibi yüksek bir yıllık büyüme ile bölgenin öne çıkan oyuncusu haline gelecek. 2040 itibarıyla EMEA bölgesinde kamusal altyapıya yıllık 14 milyar dolar, konut tipi çözümlere ise 30 milyar dolar harcanacağı tahmin ediliyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    A

    A
    Altaicwolves 3 saat önce

    Ana akım medyada doğa dostu haberler izlemek istiyoruz.

