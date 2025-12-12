Küresel elektrikli araç satışları artmaya devam ediyor: Satışlar 18,5 milyona ulaştı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Elektrikli araçlar ve batarya tedarik zinciri üzerine çalışan Benchmark Mineral Intelligence’ın verilerine göre, Kasım 2025’te dünya genelinde 2 milyon elektrikli araç satıldı. Böylece yıl başından bu yana küresel satışlar 18,5 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre %21 artış göstermiş oldu.

Avrupa, Kasım ayında en güçlü büyümeyi kaydeden bölge olurken; Kuzey Amerika, ABD’deki vergi teşviklerinin sona ermesinin etkisiyle geride kaldı. Öte yandan Çin, açık ara farkla dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olmaya devam ediyor.

Avrupa büyümenin lokomotifi oldu

Avrupa’da elektrikli araç pazarı Kasım 2025’te geçen yılın aynı ayına göre %36 büyüdü. Tamamen elektrikli araç satışları %35, hibritler ise %39 artış gösterdi. Böylece bölgenin Ocak–Kasım toplam satışları 3,8 milyon adede ulaşarak 2024’ün aynı dönemine kıyasla %33 yükseldi. Kıta genelinde yeni teşviklerin sunulması ve artan yeni model sayısı büyümeyi sağlayan etkenler oldu.

ABD'de 30 Eylül itibariyla elektrikli araç vergi kredilerinin sona ermesi neticesinde satışlar düştü. Kuzey Amerika pazarında Ocak-Kasım dönemindeki satışlar geçtiğimiz seneye göre %1 azaldı.

Çin'de büyüme ivmesi yavaşlamış olsa da, ülke hala küresel elektrikli araç pazarının açık ara lideri konumunda. Kasım’da yıllık bazda %3, aylık bazda %4 artış gerçekleşti. Yıl genelinde satışlar 11,6 milyon adede ulaşarak %19’luk bir büyüme kaydetti.

Bölgelere göre elektrik araç satışları (Ocak–Kasım 2025)

Dünya geneli: 18,5 milyon (+%21)

18,5 milyon (+%21) Çin: 11,6 milyon (+%19)

11,6 milyon (+%19) Avrupa: 3,8 milyon (+%33)

3,8 milyon (+%33) Kuzey Amerika: 1,7 milyon (-%1)

1,7 milyon (-%1) Dünyanın geri kalanı: 1,5 milyon (+%48)

Sonuç olarak elektrikli araç satışları artmaya devam ediyor ancak büyümenin hangi bölgelerde yoğunlaştığını büyük ölçüde hükümet politikaları belirliyor.

