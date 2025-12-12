Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Küresel elektrikli araç satışları artmaya devam ediyor: Satışlar 18,5 milyona ulaştı

    Kasım ayında dünya genelinde 2 milyon elektrikli araç satıldı. Böylece yıl başından bu yana küresel satışlar 18,5 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre %21 artış gösterdi.

    Küresel elektrikli araç satışları artmaya devam ediyor Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araçlar ve batarya tedarik zinciri üzerine çalışan Benchmark Mineral Intelligence’ın verilerine göre, Kasım 2025’te dünya genelinde 2 milyon elektrikli araç satıldı. Böylece yıl başından bu yana küresel satışlar 18,5 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre %21 artış göstermiş oldu.

    Avrupa, Kasım ayında en güçlü büyümeyi kaydeden bölge olurken; Kuzey Amerika, ABD’deki vergi teşviklerinin sona ermesinin etkisiyle geride kaldı. Öte yandan Çin, açık ara farkla dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olmaya devam ediyor.

    Avrupa büyümenin lokomotifi oldu

    Avrupa’da elektrikli araç pazarı Kasım 2025’te geçen yılın aynı ayına göre %36 büyüdü. Tamamen elektrikli araç satışları %35, hibritler ise %39 artış gösterdi. Böylece bölgenin Ocak–Kasım toplam satışları 3,8 milyon adede ulaşarak 2024’ün aynı dönemine kıyasla %33 yükseldi. Kıta genelinde yeni teşviklerin sunulması ve artan yeni model sayısı büyümeyi sağlayan etkenler oldu.

    ABD'de 30 Eylül itibariyla elektrikli araç vergi kredilerinin sona ermesi neticesinde satışlar düştü. Kuzey Amerika pazarında Ocak-Kasım dönemindeki satışlar geçtiğimiz seneye göre %1 azaldı.

    Çin'de büyüme ivmesi yavaşlamış olsa da, ülke hala küresel elektrikli araç pazarının açık ara lideri konumunda. Kasım’da yıllık bazda %3, aylık bazda %4 artış gerçekleşti. Yıl genelinde satışlar 11,6 milyon adede ulaşarak %19’luk bir büyüme kaydetti.

    Bölgelere göre elektrik araç satışları (Ocak–Kasım 2025)

    • Dünya geneli: 18,5 milyon (+%21)
    • Çin: 11,6 milyon (+%19)
    • Avrupa: 3,8 milyon (+%33)
    • Kuzey Amerika: 1,7 milyon (-%1)
    • Dünyanın geri kalanı: 1,5 milyon (+%48)

    Sonuç olarak elektrikli araç satışları artmaya devam ediyor ancak büyümenin hangi bölgelerde yoğunlaştığını büyük ölçüde hükümet politikaları belirliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD'den 2 tonluk ağaçla ekstrem sağlamlık testi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sarımsak sakal çıkarır mı fm 24 indir dondurulmuş patates zararlı mı kredi kartı yasal limit metro exodus türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM24 PRO
    General Mobile GM24 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Victus
    HP Victus
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum