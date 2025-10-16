Küresel elektrikli araç satışları Eylül'de rekor kırdı: İlk kez 2 milyonu aştı

Küresel satışların üçte ikisini Çin oluşturdu
Verilere göre Çin, yaklaşık 1,3 milyon adetlik satışla küresel satışların üçte ikisini oluşturdu. Ülkede Ocak-Eylül dönemindeki satışlar da %24 artışla 9 milyona ulaştı.
Elektrikli araç satışları geçen ay Avrupa'da da 427 binle rekor seviyeye çıktı. Satışlar, Eylül'de aylık bazda %55 ve yıllık bazda %36 yükseldi. Kıtada elektrikli araç satışları yılın ilk 9 aylık döneminde ise %32 artışla 3 milyona ulaştı.
Kuzey Amerika genelinde satışlar ilk 9 ayda %11 artarak 1,5 milyon adede ulaştı. ABD'de federal vergi indirimlerinin kaldırılmasından önce bu indirimlerden yararlanmak isteyen müşteriler nedeniyle satışlar arttı. Ülkede, son çeyrekte satışların keskin bir düşüş göstermesi bekleniyor.
Dünyanın geri kalanındaki ülkelerdeki toplam elektrikli araç satışı da Ocak-Eylül döneminde %48 artışla 1,2 milyon oldu.
2025 Ocak-Eylül dönemi satış rakamları
- Küresel: 14,7 milyon, %26 artış
- Çin: 9,0 milyon, %24 artış
- Avrupa: 3,0 milyon, %32 artış
- Kuzey Amerika: 1,5 milyon, %11 artış
- Dünyanın geri kalanı: 1,2 milyon, %48 artış