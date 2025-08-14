Küresel elektrikli araç satışları ilk yedi ayda %27 büyüdü

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Araştırma kuruluşu Rho Motion’un verilerine göre, Temmuz 2025’te dünya genelinde 1,6 milyon elektrikli araç satıldı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre %21 artışa işaret ederken, Mayıs 2025 ile kıyaslandığında ise %9’luk bir düşüş anlamına geliyor.

Rho Motion Veri Yöneticisi Charles Lester, yılın ilk yedi ayında küresel satışların 10,7 milyona ulaşarak %27 büyüdüğünü, Çin’in aylık bazda yavaşlamasına rağmen %50’nin üzerinde seyreden pazar payıyla liderliğini sürdürdüğünü, Avrupa’nın ise güçlü ivmesiyle dikkat çektiğini belirtti.

Küresel elektrikli araç satışları, bir önceki yılın ocak-temmuz dönemine göre:

Küresel pazarda 10.7 milyon ile %27,

Çin'de 6.5 milyon ile %29

Avrupa'da 2.3 milyon ile %30

Kuzey Amerika'da 1 milyon ile %2 artış gösterdi

Avrupa’da elektrikli araç satışları yıl başından bu yana %30 artış kaydetti. Almanya ve Birleşik Krallık, sırasıyla %43 ve %32’lik büyümelerle bölgeye öncülük ederken, Fransa’da yıl genelinde gerileme yaşandı. İtalya ise yaklaşık %40’lık artışla en hızlı büyüyen pazarlardan biri haline geldi ve yeni onaylanan teşviklerle bu ivmesini güçlendirmeye hazırlanıyor.

Kuzey Amerika’da tablo daha durağan. ABD, Kanada ve Meksika’yı kapsayan pazarda artış yıl başından bu yana yalnızca %2 ile sınırlı kaldı. ABD’de, eylül sonunda sona erecek vergi teşvikleri öncesinde geçici bir hareketlilik bekleniyor. Ancak uzun vadede, gümrük vergilerinin maliyetleri artırması ve bazı üreticilerin yeniden içten yanmalı motorlu modellere ağırlık vermesi, bölgedeki büyümeyi baskılıyor.

Çin’de ise satışlar temmuzda aylık bazda gerilese de yılın ilk yedi ayında %29’luk artış yakalandı. Bataryalı elektrikli araçlar, şarj edilebilir hibritleri geride bırakarak pazardaki yükselişini sürdürdü. Genel otomobil satışlarının da yavaşladığı ülkede elektrikli araçların toplam pazar payı üç aydır %50’nin üzerinde seyrediyor.

Genel tabloya bakıldığında, bölgesel farklılıklar ve geçici dalgalanmalara rağmen 2025’te küresel elektrikli araç pazarının güçlü bir büyüme eğiliminde olduğunu söylemek mümkün.

