Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Küresel elektrikli araç satışları ilk yedi ayda %27 büyüdü

    Dünyada ocak-temmuz döneminde satılan elektrikli araç sayısı 10,7 milyona ulaşırken, bu dönemde satışlar yıllık bazda yüzde 27 arttı. Elektrikli araçlarda Çin'in liderliği sürüyor.

    Küresel elektrikli araç satışları ilk yedi ayda %27 büyüdü
    Araştırma kuruluşu Rho Motion’un verilerine göre, Temmuz 2025’te dünya genelinde 1,6 milyon elektrikli araç satıldı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre %21 artışa işaret ederken, Mayıs 2025 ile kıyaslandığında ise %9’luk bir düşüş anlamına geliyor.

    Rho Motion Veri Yöneticisi Charles Lester, yılın ilk yedi ayında küresel satışların 10,7 milyona ulaşarak %27 büyüdüğünü, Çin’in aylık bazda yavaşlamasına rağmen %50’nin üzerinde seyreden pazar payıyla liderliğini sürdürdüğünü, Avrupa’nın ise güçlü ivmesiyle dikkat çektiğini belirtti.

    Küresel elektrikli araç satışları, bir önceki yılın ocak-temmuz dönemine göre:

    • Küresel pazarda 10.7 milyon ile %27,
    • Çin'de 6.5 milyon ile %29
    • Avrupa'da 2.3 milyon ile %30
    • Kuzey Amerika'da 1 milyon ile %2 artış gösterdi

    Avrupa’da elektrikli araç satışları yıl başından bu yana %30 artış kaydetti. Almanya ve Birleşik Krallık, sırasıyla %43 ve %32’lik büyümelerle bölgeye öncülük ederken, Fransa’da yıl genelinde gerileme yaşandı. İtalya ise yaklaşık %40’lık artışla en hızlı büyüyen pazarlardan biri haline geldi ve yeni onaylanan teşviklerle bu ivmesini güçlendirmeye hazırlanıyor.

    Kuzey Amerika’da tablo daha durağan. ABD, Kanada ve Meksika’yı kapsayan pazarda artış yıl başından bu yana yalnızca %2 ile sınırlı kaldı. ABD’de, eylül sonunda sona erecek vergi teşvikleri öncesinde geçici bir hareketlilik bekleniyor. Ancak uzun vadede, gümrük vergilerinin maliyetleri artırması ve bazı üreticilerin yeniden içten yanmalı motorlu modellere ağırlık vermesi, bölgedeki büyümeyi baskılıyor.

    Çin’de ise satışlar temmuzda aylık bazda gerilese de yılın ilk yedi ayında %29’luk artış yakalandı. Bataryalı elektrikli araçlar, şarj edilebilir hibritleri geride bırakarak pazardaki yükselişini sürdürdü. Genel otomobil satışlarının da yavaşladığı ülkede elektrikli araçların toplam pazar payı üç aydır %50’nin üzerinde seyrediyor.

    Genel tabloya bakıldığında, bölgesel farklılıklar ve geçici dalgalanmalara rağmen 2025’te küresel elektrikli araç pazarının güçlü bir büyüme eğiliminde olduğunu söylemek mümkün.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yangınla savaşan yapay zekalı helikopter yolda

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    doktor yazısı çeviri erkek kedi erkek kedinin üstüne neden çıkar karaköyden taksime nasıl gidilir eczanelerde cesaret hapı varmı gözünü kapatinca insan yüzü görmek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    OnePlus 12R
    OnePlus 12R
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP 250 G9
    HP 250 G9
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum