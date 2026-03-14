Küresel elektrikli araç satışları yılın ilk iki ayında %8 azaldı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Küresel elektrikli araç pazarı 2026’nın ilk aylarında düşüş trendine girdi. Benchmark Mineral Intelligence tarafından yayımlanan yeni verilere göre Şubat 2026’da dünya genelinde 1,1 milyon elektrikli araç satıldı.

Şubat ayındaki toplam satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla %11 düşerken, Ocak ayına göre de yine %11 geriledi. Yılın ilk iki ayındaki toplam satış 2,2 milyon adede ulaştı. Bu rakam 2025’in aynı dönemine göre %8’lik bir düşüşe işaret ediyor. Analistlere göre küresel elektrikli pazarı artık bölgesel olarak keskin farklılıklar göstermeye başladı.

Bölgelere göre küresel elektrikli araç satışları (Ocak-Şubat 2026)

Dünya genelinde: 2,2 milyon (-%8)

2,2 milyon (-%8) Çin: 1,1 milyon (%-26)

1,1 milyon (%-26) Avrupa: 600 bin (%+21)

600 bin (%+21) Kuzey Amerika: 170 bin (%-36)

170 bin (%-36) Diğer bölgeler: 370 bin (%+84)

Ocak-Şubat döneminde en büyük pazar Çin olmaya devam etti. Ancak ülkede satışlar %26 düşüşle 1,1 milyon adede geriledi. Buna karşılık Avrupa pazarında satışlar %21 artarak 600 bin adede yükseldi. Kuzey Amerika'da ise 170 bin satışla %36’lık sert bir düşüş yaşadı. Diğer bölgelerde ise satışlar hızla yükselerek 370 bin adet ve %84 büyüme seviyesine ulaştı.

Avrupa şu anda küresel elektrikli araç büyümesinin ana motoru konumunda. Şubat ayında bölgedeki satışlar aylık bazda %1 artarken, yıl başından bu yana büyüme %21’e ulaştı. Bölgedeki yükselişi özellikle Almanya ve Fransa sürüklüyor. Almanya’da 2026 başında devreye alınan yeni teşvik programının etkisiyle satışlar yıl başından bu yana %26 arttı. Fransa’da ise mevcut desteklerin etkisiyle %30’luk bir büyüme görüldü.

Avrupa’da dikkat çeken bir diğer pazar da İtalya oldu. Ülkede elektrikli araç satışları Şubat ayında bir önceki aya göre %23 yükselerek şimdiye kadarki en güçlü aylık seviyeye ulaştı. İtalya pazarında yılın ilk iki ayında büyüme %98 gibi dikkat çekici bir seviyeye çıktı. Bu artışın arkasında, Ekim 2025’te başlatılan ve Avrupa Birliği’nin toparlanma fonlarıyla desteklenen yeni teşvik programı bulunuyor. Program kapsamında haneler 11 bin avroya, küçük işletmeler ise 20 bin avroya kadar destek alabiliyor.

Kuzey Amerika’da ise tablo oldukça farklı. Bölgedeki elektrikli araç satışları Şubat ayında aylık bazda %8 artsa da, yılın ilk iki ayında pazar %36 küçüldü. Bu düşüşün büyük kısmı ABD kaynaklı.

Kanada’da da satışlar yıl başından bu yana %23 geriledi. Kanada hükümeti talebi canlandırmak için yeni politikalar üzerinde çalışıyor. Bunlardan biri, Çin’de üretilen elektrikli araçların %6,1’lik daha düşük gümrük vergisiyle ülkeye girişine izin veren anlaşma. Program kapsamında 24.500 araçlık ithalat izni verilecek ve başvurular altı ay boyunca açık kalacak.

Dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olan Çin’de ise satışlar Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre %32 geriledi. Bu düşüşte, hükümetin 2014’ten beri ilk kez elektrikli araç satın alma vergisini yeniden uygulamaya koyması ve takas teşvik programında yaptığı değişiklikler etkili oldu. Ayrıca Çin Yeni Yılı tatilinin satış takvimi üzerindeki etkisi de satışları aşağı çekti.

Buna karşın Çinli üreticiler ihracatta güçlü büyüme sergiliyor. 2026’nın ilk iki ayında Çin’den 500 binden fazla elektrikli araç yurtdışına gönderildi. Bu rakam geçen yılın aynı döneminin iki katından fazla. Birçok Çinli üretici bu yıl küresel pazarlarda daha agresif büyüme hedefleri belirlemiş durumda.

Büyük pazarların dışında kalan ülkelerde ise elektrikli araçlara olan talep hızla artıyor. Şubat ayında bu bölgelerdeki elektrikli araç satışları geçen yılın aynı ayına göre %78 yükseldi. Bu büyümenin en dikkat çekici örneklerinden biri Güney Kore oldu. Ülkede elektrikli araç satışları bir önceki aya göre üç kattan fazla artarak 37 bini geçti ve ilk kez aylık 30 bin adet eşiği aşıldı. Aynı dönemde elektrikli araçların pazar payı da %30 ile yeni bir rekor kırdı. Bu artışın arkasında, 2026'da devreye giren yeni teşvik programı bulunuyor.

Küresel elektrikli araç satışları yılın ilk iki ayında %8 azaldı

