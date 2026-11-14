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    Küresel enerji depolama kapasitesi 2027'de 209 GW'a ulaşacak

    Dünya genelinde enerji depolama yatırımları artıyor. 2027 yılında 209 GW yeni kapasite kurulması beklenirken küresel kapasitenin önümüzdeki 10 yılda 10 katına çıkacağı tahmin ediliyor.

    Küresel enerji depolama kapasitesi 2027'de 209 GW'a ulaşacak Tam Boyutta Gör

    Güneş ve rüzgar enerjisinin elektrik üretimindeki payı arttıkça üretilen elektriğin ihtiyaç duyulan zamana aktarılması da giderek daha önemli hale geliyor. Bu durum, batarya tabanlı enerji depolama sistemlerine yönelik yatırımları hızlandırıyor. BloombergNEF (BNEF), küresel pazardaki büyümenin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini ve 2027'de 209 GW yeni depolama kapasitesi kurulacağını tahmin ediyor.

    Çin ve ABD büyümenin lokomotifi

    BNEF'e göre 2026 yılında dünya genelinde 188 GW/535 GWh yeni enerji depolama kapasitesi kurulacak. Bu, 2025'e kıyasla yüzde 45 artış anlamına geliyor. Çin, ABD ve Avustralya kurulumların yüzde 62'sini oluşturacak.

    Çin, yeni yenilenebilir enerji projelerine depolama eklenmesini zorunlu kılan uygulamayı sona erdirmesine rağmen yatırımlarını sürdürüyor. Ülke, 2030'a kadar 300 GW depolama kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. ABD'de vergi teşvikleri ve veri merkezlerinin elektrik ihtiyacı, Hindistan'da ise yeni ihaleler büyümeyi destekliyor. Avrupa'da da aralarında Polonya, Fransa, Romanya ve Ukrayna'nın bulunduğu çok sayıda ülkede kurulumların gigavat ölçeğine çıkması bekleniyor.

    Küresel enerji depolama kapasitesi 2027'de 209 GW'a ulaşacak Tam Boyutta Gör

    BNEF, 2027'de yeni kurulumların 209 GW/638 GWh seviyesine ulaşacağını öngörüyor. İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Şili ve Japonya'nın yatırımları hızlandırması beklenirken 2036'da küresel toplam kapasitenin 3 TW/11 TWh'ye çıkarak 2025 seviyesinin yaklaşık 10 katına ulaşabileceği tahmin ediliyor.

    Bu büyümede güneş enerjisi santralleriyle birlikte kurulan batarya sistemleri önemli rol oynuyor. 2025 sonu itibarıyla 299 GW güneş enerjisi kapasitesine bağlı 69 GW/196 GWh depolama kapasitesi bulunuyordu. Özellikle üretim fazlasının elektrik fiyatlarını düşürdüğü ABD, Avustralya ve Şili gibi pazarlarda bataryalar, elektriğin daha sonra kullanılmasını sağlayarak büyük faydalar sağlıyor.

    LFP hakimiyeti sürecek

    Pazarın büyümesiyle birlikte batarya tedarik zincirleri de değişiyor. ABD, Çin bağlantılı ekipmanlara kısıtlamalar getirirken yerli üretimi destekliyor. Avrupa Birliği ve Japonya ise tedarik güvenliği ve siber güvenliğe odaklanıyor. Çinli üreticiler bu nedenle Orta Doğu, Latin Amerika ve Sahra Altı Afrika pazarlarına daha fazla yöneliyor.

    Teknoloji tarafında ise lityum demir fosfat (LFP) bataryaların önümüzdeki 10 yılboyunca enerji depolama pazarındaki ağırlığını koruması bekleniyor. Maliyet ve çevrim ömrü avantajları bu teknolojiyi öne çıkarırken üretim maliyetlerindeki artış sodyum iyon bataryalara ilgiyi artırıyor. Daha düşük yangın riski ve geniş çalışma sıcaklığı aralığı sunan sodyum iyon teknolojisi, soğutma ihtiyacını da azaltabiliyor.

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