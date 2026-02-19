Giriş
    Küresel oyun pazarı 2025’te 195,6 milyar dolara ulaştı

    Küresel oyun gelirleri 195,6 milyar dolarla rekor kırarken özel yatırımlar 2025’te yüzde 55 düştü. Artan maliyetler, zayıflayan kâr marjları ve süren işten çıkarmalar sektörde baskıyı artırıyor.

    Küresel oyun pazarı 2025’te 195,6 milyar dolara ulaştı Tam Boyutta Gör
    Oyun sektörüne ilişkin en kapsamlı analizlerden biri olarak kabul edilen “State of Video Gaming 2026” raporu 2025 yılına dair çarpıcı bir tablo ortaya koydu. Matthew Ball tarafından hazırlanan çalışmaya göre küresel video oyun yazılım gelirleri 2025’te bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,3 artarak 195,6 milyar dolara yükseldi. Ancak sektör büyürken, özel yatırım tarafında dramatik bir daralma yaşandı. Rapora göre özel fonlama miktarı yüzde 55 oranında geriledi.

    Konsol gelirleri rekor kırdı, abonelikler öne çıktı

    Konsol yazılım gelirleri pandemi sonrası durgunluğu geride bırakarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 2025’te konsol tarafında harcamalar 41,6 milyar dolar seviyesine çıktı. Bu rakam, 2020’deki pandemi zirvesine kıyasla yüzde 2,3’lük artış anlamına geliyor.

    Ancak harcama kalemlerinin dağılımı dikkat çekici. Gelirin büyük bölümü doğrudan oyun satışlarından değil, platform servislerinden geldi. PlayStation Plus, Xbox Game Pass ve Nintendo Switch Online gibi abonelik hizmetleri, konsol gelirlerinin ana itici gücü oldu.

    Buna karşılık, doğrudan oyun satışları ve mikro işlem gelirleri geçen yıla göre yaklaşık yüzde 11 düştü. Bu tablo, abonelik modellerinin platform sahipleri için neden stratejik önem kazandığını açık biçimde gösteriyor.

    PC ve mobil taraf

    Küresel oyun pazarı 2025’te 195,6 milyar dolara ulaştı Tam Boyutta Gör
    Raporun öne çıkan başlıklarından biri de PC oyun pazarının performansı. Konsollar pandemi sonrası düşüş yaşarken, PC tarafı böyle bir daralma süreci geçirmedi. 2020’den bu yana PC içerik gelirleri yüzde 30 oranında büyüme kaydetti.

    Küresel harcamaların yaklaşık yüzde 20’si Çinli oyunculardan geliyor. Çin pazarı çıkarıldığında bile PC oyun gelirleri, konsol pazarının büyümesini 6,7 milyar dolar farkla geride bırakıyor. Bu durum, PC ekosisteminin esnek yapısı, donanım bağımsızlığı ve küresel erişim avantajıyla büyümesini sürdürdüğünü gösteriyor.

    Buna karşın mobil tarafta harcama artışı son beş yılda yatay bir seyir izliyor. Oyuncu harcamalarının ve indirmelerin yeni oyunlara yönelen payı ise son on yılın en düşük seviyesinde. Ancak gelirdeki payı mobil ve PC toplamından fazla olmaya devam ediyor.

    Küresel oyun pazarı 2025’te 195,6 milyar dolara ulaştı Tam Boyutta Gör
    Öte yandan sektör genelinde oyun geliştirme harcamaları da üst üste ikinci yıl 40 milyar doların üzerinde gerçekleşti. Ball’un analizine göre Çin hariç tutulduğunda ve kendi yayın platformuna sahip geliştiriciler dışarıda bırakıldığında, 2025’te faaliyet kâr marjları pandemi öncesinin dahi “çok altında” kaldı. Tüketici harcamaları 2019’a kıyasla yüzde 40 artmış olsa da, toplam faaliyet kârı 2019 seviyesinin gerisine düştü.

    Sektördeki en kırılgan alan ise finansman tarafı. Özel yatırımın yüzde 55 oranında düşmesi, özellikle bağımsız ve orta ölçekli stüdyolar üzerinde ciddi baskı oluşturuyor. Bu finansman daralmasının bir diğer sonucu ise dış kaynak kullanımının artması. Rapora göre stüdyolar, mümkün olan alanlarda geliştirme süreçlerini dışarıya devrederek iç maliyetleri düşürmeye çalışıyor.

    2025’te sektörde işten çıkarmalar da devam etti ancak 2024’e kıyasla yüzde 40 daha az gerçekleşti. Yıl boyunca yaklaşık 9.200 kişi işini kaybetti. 2024’te bu sayı 15.650 idi. 2022’de 8.500, 2023’te 10.500 kişiyle birlikte dört yıllık toplam iş kaybı 44 bin seviyesine ulaştı.

