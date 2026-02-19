Küresel oyun pazarı 2025’te 195,6 milyar dolara ulaştı

Konsol gelirleri rekor kırdı, abonelikler öne çıktı
Konsol yazılım gelirleri pandemi sonrası durgunluğu geride bırakarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 2025’te konsol tarafında harcamalar 41,6 milyar dolar seviyesine çıktı. Bu rakam, 2020’deki pandemi zirvesine kıyasla yüzde 2,3’lük artış anlamına geliyor.
Ancak harcama kalemlerinin dağılımı dikkat çekici. Gelirin büyük bölümü doğrudan oyun satışlarından değil, platform servislerinden geldi. PlayStation Plus, Xbox Game Pass ve Nintendo Switch Online gibi abonelik hizmetleri, konsol gelirlerinin ana itici gücü oldu.
Buna karşılık, doğrudan oyun satışları ve mikro işlem gelirleri geçen yıla göre yaklaşık yüzde 11 düştü. Bu tablo, abonelik modellerinin platform sahipleri için neden stratejik önem kazandığını açık biçimde gösteriyor.
PC ve mobil taraf
Küresel harcamaların yaklaşık yüzde 20’si Çinli oyunculardan geliyor. Çin pazarı çıkarıldığında bile PC oyun gelirleri, konsol pazarının büyümesini 6,7 milyar dolar farkla geride bırakıyor. Bu durum, PC ekosisteminin esnek yapısı, donanım bağımsızlığı ve küresel erişim avantajıyla büyümesini sürdürdüğünü gösteriyor.
Buna karşın mobil tarafta harcama artışı son beş yılda yatay bir seyir izliyor. Oyuncu harcamalarının ve indirmelerin yeni oyunlara yönelen payı ise son on yılın en düşük seviyesinde. Ancak gelirdeki payı mobil ve PC toplamından fazla olmaya devam ediyor.
Sektördeki en kırılgan alan ise finansman tarafı. Özel yatırımın yüzde 55 oranında düşmesi, özellikle bağımsız ve orta ölçekli stüdyolar üzerinde ciddi baskı oluşturuyor. Bu finansman daralmasının bir diğer sonucu ise dış kaynak kullanımının artması. Rapora göre stüdyolar, mümkün olan alanlarda geliştirme süreçlerini dışarıya devrederek iç maliyetleri düşürmeye çalışıyor.
2025'te sektörde işten çıkarmalar da devam etti ancak 2024'e kıyasla yüzde 40 daha az gerçekleşti. Yıl boyunca yaklaşık 9.200 kişi işini kaybetti. 2024'te bu sayı 15.650 idi. 2022'de 8.500, 2023'te 10.500 kişiyle birlikte dört yıllık toplam iş kaybı 44 bin seviyesine ulaştı.
vay be gayet iyi