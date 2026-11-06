Küresel tablet pazarında sert düşüş: iPad satışları da azaldı!

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Küresel tablet pazarı, son üç yılın en düşük seviyesine gerileyerek sert bir daralma yaşadı. Satışlar yüzde 23 düşüşle 32 milyon adede gerilerken Apple, iPad satışlarındaki yüzde 27,5 kayba rağmen pazardaki liderliğini korudu. Samsung ikinciliğini sürdürürken, ilk beş üretici arasında satışlarını artıran tek şirket Lenovo oldu. Düşüşte tedarik sorunları ve yenilik eksikliği öne çıkıyor. Pazardaki bu daralma eğiliminin bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Omdia’nın son araştırmasına göre, küresel tablet pazarı 2026 yılının 3. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %23 düşüşle 32 milyon adede geriledi. Bu rakam, son üç yıla yakın dönemdeki en düşük satış seviyesine işaret ediyor.

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iPad satışları %27.5 düştü

Apple, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde 11.5 milyon adet iPad satışı gerçekleştirdi. Bu, toplam satışların %36'sını oluşturdu. Bu rakam, 2025 yılının üçüncü çeyreğine kıyasla sevkiyatlarda %27.5’lik düşüşe, pazar payında 2.2 puanlık bir gerilemeye işaret ediyor.

Küresel tablet satışı 32.2 milyon adede düştü

Tam Boyutta Gör Genel tabloya bakıldığında, küresel tablet pazarı bir önceki yıla göre %23 oranında daraldı ve toplam satışlar 41.8 milyon adetten 32.2 milyon adede geriledi. Omdia, bu seviyenin son üç yılın en düşük düzeyi olduğuna dikkat çekti.

Apple pazarın lideri

Apple'ın rakiplerine gelince; Samsung, %16.9’luk pazar payıyla ikinci sırada yer alırken, onu %12.7 ile Lenovo, %7.3 ile Xiaomi, %5.7 ile Huawei takip etti.

Lenovo satışlarını artırdı

Satış büyümesi açısından bakıldığında, ilk beş firma arasında pozitif sonuç elde eden tek şirket, bir önceki yıla göre %11.9’luk artış kaydeden Lenovo oldu. En sert düşüşü %43 ile Huawei yaşarken, onu %27.5 ile Apple, %21.7 ile Samsung, %10.6 ile Xiaomi izledi.

Tablet satışları neden düştü?

Bu düşüşün nedenleri arasında; bileşen (özellikle bellek) tedarikinde yaşanan sıkıntılar, kullanıcıları cihazlarını yenilemeye teşvik edecek önemli iyileştirmelerin olmaması ve üreticilerin daha çok üst segment modellere odaklanması gösteriliyor.

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Küresel tablet pazarında sert düşüş: iPad satışları da azaldı!

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