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    Küresel tablet pazarında sert düşüş: iPad satışları da azaldı!

    Omdia'nın son raporuna göre, üçüncü çeyrekte küresel çapta tablet satışları sert düşüş yaşarken, iPad satışları da %27.5 oranında azaldı. Apple, tablet pazarında liderliğini koruyor.

    2026 3. çeyrek en çok satan tablet markaları Tam Boyutta Gör
    Omdia’nın son araştırmasına göre, küresel tablet pazarı 2026 yılının 3. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %23 düşüşle 32 milyon adede geriledi. Bu rakam, son üç yıla yakın dönemdeki en düşük satış seviyesine işaret ediyor.

    iPad satışları %27.5 düştü

    Apple, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde 11.5 milyon adet iPad satışı gerçekleştirdi. Bu, toplam satışların %36'sını oluşturdu. Bu rakam, 2025 yılının üçüncü çeyreğine kıyasla sevkiyatlarda %27.5’lik düşüşe, pazar payında 2.2 puanlık bir gerilemeye işaret ediyor.

    Küresel tablet satışı 32.2 milyon adede düştü

    global tablet satışı 2026 Tam Boyutta Gör
    Genel tabloya bakıldığında, küresel tablet pazarı bir önceki yıla göre %23 oranında daraldı ve toplam satışlar 41.8 milyon adetten 32.2 milyon adede geriledi. Omdia, bu seviyenin son üç yılın en düşük düzeyi olduğuna dikkat çekti.

    Apple pazarın lideri

    Apple'ın rakiplerine gelince; Samsung, %16.9’luk pazar payıyla ikinci sırada yer alırken, onu %12.7 ile Lenovo, %7.3 ile Xiaomi, %5.7 ile Huawei takip etti.

    Lenovo satışlarını artırdı

    Satış büyümesi açısından bakıldığında, ilk beş firma arasında pozitif sonuç elde eden tek şirket, bir önceki yıla göre %11.9’luk artış kaydeden Lenovo oldu. En sert düşüşü %43 ile Huawei yaşarken, onu %27.5 ile Apple, %21.7 ile Samsung, %10.6 ile Xiaomi izledi.

    Tablet satışları neden düştü?

    Bu düşüşün nedenleri arasında; bileşen (özellikle bellek) tedarikinde yaşanan sıkıntılar, kullanıcıları cihazlarını yenilemeye teşvik edecek önemli iyileştirmelerin olmaması ve üreticilerin daha çok üst segment modellere odaklanması gösteriliyor.

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