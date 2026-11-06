Küresel tablet pazarında sert düşüş: iPad satışları da azaldı!

Yapay Zeka Özeti:
- Küresel tablet pazarı, son üç yılın en düşük seviyesine gerileyerek sert bir daralma yaşadı. Satışlar yüzde 23 düşüşle 32 milyon adede gerilerken Apple, iPad satışlarındaki yüzde 27,5 kayba rağmen pazardaki liderliğini korudu. Samsung ikinciliğini sürdürürken, ilk beş üretici arasında satışlarını artıran tek şirket Lenovo oldu. Düşüşte tedarik sorunları ve yenilik eksikliği öne çıkıyor. Pazardaki bu daralma eğiliminin bir süre daha devam etmesi bekleniyor.
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iPad satışları %27.5 düştü
Apple, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde 11.5 milyon adet iPad satışı gerçekleştirdi. Bu, toplam satışların %36'sını oluşturdu. Bu rakam, 2025 yılının üçüncü çeyreğine kıyasla sevkiyatlarda %27.5’lik düşüşe, pazar payında 2.2 puanlık bir gerilemeye işaret ediyor.
Küresel tablet satışı 32.2 milyon adede düştü
Apple pazarın lideri
Apple'ın rakiplerine gelince; Samsung, %16.9’luk pazar payıyla ikinci sırada yer alırken, onu %12.7 ile Lenovo, %7.3 ile Xiaomi, %5.7 ile Huawei takip etti.
Lenovo satışlarını artırdı
Satış büyümesi açısından bakıldığında, ilk beş firma arasında pozitif sonuç elde eden tek şirket, bir önceki yıla göre %11.9’luk artış kaydeden Lenovo oldu. En sert düşüşü %43 ile Huawei yaşarken, onu %27.5 ile Apple, %21.7 ile Samsung, %10.6 ile Xiaomi izledi.
Tablet satışları neden düştü?
Bu düşüşün nedenleri arasında; bileşen (özellikle bellek) tedarikinde yaşanan sıkıntılar, kullanıcıları cihazlarını yenilemeye teşvik edecek önemli iyileştirmelerin olmaması ve üreticilerin daha çok üst segment modellere odaklanması gösteriliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: