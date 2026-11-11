Küresel yeşil finans piyasası 7,3 trilyon doları aştı

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Oynat Küresel sürdürülebilir borç piyasasının toplam hacmi 7,3 trilyon doları aşarak tarihi bir seviyeye ulaştı. Yılın ilk yarısında gerçekleşen 529,7 milyar dolarlık yeni ihracın aslan payını yeşil tahviller aldı. Toplam pazarın yüzde 69'unu oluşturan yeşil tahvil ihraçları 364 milyar doları bulurken, özellikle Avrupa pazarı Fransa ve Almanya liderliğinde rekor tazeledi. Bu güçlü finansman akışı, küresel enerji dönüşümü ve yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırmada kritik rol oynuyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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İklim değişikliğiyle mücadele ve enerji dönüşümünün finansmanında kullanılan sürdürülebilir borçlanma araçlarının küresel hacmi 7,3 trilyon dolara ulaştı. Yenilenebilir enerji, enerji depolama ve sürdürülebilir altyapı yatırımlarına kaynak sağlayan bu piyasa, 2026'nın ilk yarısında 529,7 milyar dolarlık yeni ihraç gerçekleştirdi.

Yeşil tahviller öne çıkıyor

Climate Bonds Initiative (CBI) tarafından yayımlanan Sustainable Debt Global State of the Market H1 2026 raporuna göre, yeşil, sosyal, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilirlik bağlantılı borçlanma araçlarının (GSS+) kriterlerle uyumlu kümülatif ihraç hacmi 2026'nın ilk yarısı itibarıyla 7,3 trilyon doları geçti. Yalnızca yılın ilk altı ayında gerçekleştirilen 529,7 milyar dolarlık yeni ihraç, piyasanın büyüklüğünü koruduğunu gösterdi.

Bu finansman araçları arasında en büyük payı yeşil tahviller oluşturuyor. 2026'nın ilk yarısında 364,1 milyar dolarlık yeşil tahvil ihracı gerçekleştirilirken bu tutar toplam uyumlu ihraçların yüzde 69'una karşılık geldi. Özellikle ikinci çeyrekte kaydedilen 210,8 milyar dolarlık yeşil tahvil ihracı, şimdiye kadarki en yüksek çeyreklik seviyeye ulaştı.

Enerji dönüşümü için neden önemli?

Yeşil finans piyasasının büyümesi, enerji dönüşümünün önündeki en önemli engellerden biri olan finansman ihtiyacının karşılanması açısından önem taşıyor. Güneş ve rüzgar santralleri, batarya depolama sistemleri, elektrik şebekelerinin modernizasyonu ve enerji verimliliği projeleri yüksek başlangıç yatırımları gerektiriyor. Yeşil tahviller ve sürdürülebilirlik odaklı krediler, şirketlerin ve kamu kuruluşlarının bu yatırımlar için uluslararası sermaye piyasalarından kaynak bulmasını sağlıyor.

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Bu finansman araçlarının kullanım koşulları ise birbirinden farklı. Yeşil tahvillerde elde edilen kaynak belirli çevresel projelere tahsis ediliyor. Sürdürülebilirlik bağlantılı tahvillerde ise fonların belirli bir projede kullanılması şartı bulunmuyor. Bunun yerine şirketlerin karbon emisyonlarını azaltma veya enerji verimliliğini artırma gibi hedefleri finansman koşullarına bağlanıyor. Bu model, özellikle enerji yoğun sanayinin dönüşümünü destekleyebilecek alternatif bir finansman mekanizması sunuyor.

Avrupa da sürdürülebilir borçlanma piyasasında güçlü bir konumda bulunuyor. 2026'nın ilk yarısında euro cinsinden gerçekleştirilen uyumlu GSS+ ihraçlarının hacmi 280,5 milyar dolara ulaşarak 2021'de kırılan önceki rekoru yüzde 6 aştı. Fransa 81,3 milyar dolarla, Almanya ise 60,9 milyar dolarla Avrupa'da en yüksek ihraç hacmine sahip ülkeler oldu.

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Küresel yeşil finans piyasası 7,3 trilyon doları aştı

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