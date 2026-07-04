Yerli oyun Kuroba: Oghuz erken erişime açıldı

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Tam Boyutta Gör Son dönemde yerli bağımsız stüdyoların global çapta oyun duyuruları devam ediyor. Anomaly President yapımının ardından bir diğer yerli oyun Kuroba: Oghuz da duyuruldu. Geçen yıl 3.2 milyon TL başlangıç yatırımı ile geliştirilmesine başlanan Ancyra Studio imzalı Kuroba: Oghuz oyunu Steam mağazasında erken erişime açıldı.

Kuroba: Oghuz geliyor

Kuroba: Oghuz gerçek zamanlı bir strateji oyunu ve 13. yüzyıl Anadolu’sunun acımasız sınırlarında geçiyor. Mütevazi bir kamptan başlayarak inşa ettiğiniz yapılar ve oluşturduğunuz ordularla hakimiyet sağlamaya çalışıyorsunuz.

X canlı yayınlarda yeni dönem 1 gün önce eklendi

Selçuklu, Bizans ve Moğol gibi birimler tarihten ilham alınarak geliştirilirken döneme uygun mimariler, savaş alanları ve atmosfer tercih edilmiş. Her birimin stratejisi farklı ve buna göre karar almak gerekiyor. Oyun hali hazırda 4.79$ fiyat etiketine sahip ancak bir süre sonra fiyat artacak.

Steam linki

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Kuroba: Oghuz oyunu tanıtıldı

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