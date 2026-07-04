Yerli oyun Kuroba: Oghuz erken erişime açıldı

Kuroba: Oghuz geliyor
Kuroba: Oghuz gerçek zamanlı bir strateji oyunu ve 13. yüzyıl Anadolu’sunun acımasız sınırlarında geçiyor. Mütevazi bir kamptan başlayarak inşa ettiğiniz yapılar ve oluşturduğunuz ordularla hakimiyet sağlamaya çalışıyorsunuz.
Selçuklu, Bizans ve Moğol gibi birimler tarihten ilham alınarak geliştirilirken döneme uygun mimariler, savaş alanları ve atmosfer tercih edilmiş. Her birimin stratejisi farklı ve buna göre karar almak gerekiyor. Oyun hali hazırda 4.79$ fiyat etiketine sahip ancak bir süre sonra fiyat artacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: