Yeni nesil kurşun-asit bataryalar Avustralya'da test edilmeye başlandı

Tam Boyutta Gör Bugün enerji depolama konusunda büyük ölçüde lityum-iyon bataryalara bel bağlanıyor olsa da bu kimyanın bazı önemli sınırlamaları olması, enerji dünyasını farklı alternatiflere itiyor. Nitekim son dönemde sodyum-iyon gibi alternatifler konusunda kayda değer gelişmeler yaşanıyor. Bu arayış, aslında yıllarda çeşitli alanlarda kullanılan kurşun-asit bataryaları da yeniden üzerinde durulan bir alternatife dönüştürmüş durumda. Enerji depolama performansı ve kullanım ömrü konusunda hâlâ gelişime açık olan kurşun-asit bataryalar, şimdi dikkat çekici bir projeyle gündemde.

Yeni Zelanda merkezli enerji depolama şirketi ArcActive, Avustralya'daki Deakin Üniversitesi'nin test sahasında yeni nesil kurşun-asit batarya sistemini devreye aldı. Origin Zero iş birliğiyle yürütülen pilot proje, mevcut batarya teknolojisinin ticari işletmeler için daha verimli ve ekonomik bir enerji depolama çözümüne dönüştürülmesini amaçlıyor.

Yeni nesil kurşun-asit bataryalar nasıl çalışıyor?

Tam Boyutta Gör ArcActive tarafından geliştirilen sistem, şirketin özel lifli elektrot teknolojisini çift kutuplu (bipolar) batarya mimarisiyle bir araya getiriyor. Geleneksel kurşun-asit bataryalarda kullanılan metal ızgara yerine karbon fiber veya cam elyafı temelli bir iskelet kullanan bu teknoloji, elektrodun aktif malzemesini destekleyerek gözenekli yapının korunmasına yardımcı oluyor. Böylece bataryanın şarj performansının ve kullanım ömrünün iyileştirilmesi hedefleniyor.

Geleneksel kurşun-asit bataryalarda hücreler arasındaki elektrik bağlantıları genellikle ayrı bağlantı elemanları ve iletken parçalar üzerinden sağlanıyor. ArcActive'in kullandığı çift kutuplu tasarımda ise hücreler üst üste istifleniyor ve komşu hücreler arasında yer alan çift kutuplu plakalar hem hücreleri birbirinden ayırıyor hem de elektrik akımını doğrudan bir hücreden diğerine iletiyor. Böylece elektrotlar, ayırıcılar ve iletken plakalar, birbirine paralel katmanlardan oluşan kompakt bir yapı meydana getiriyor. Bu tasarımın önemli avantajlarından biri, elektrik akımının batarya boyunca daha dengeli dağılmasını sağlaması. ArcActive'e göre akımın hücreler arasında doğrudan iletilmesi, geleneksel kurşun-asit bataryalarda kullanılan bağlantıların neden olduğu elektriksel direnci azaltabiliyor. Bu da bataryanın içindeki elektrik kayıplarının düşürülmesine yardımcı olabilecek bir yaklaşım olarak öne çıkıyor.

Bir diğer önemli nokta ise elektrotların sıkıştırılma biçimi. Bataryanın katmanlı yapısı, elektrotların yüksek ve daha homojen bir basınç altında tutulmasına imkân tanıyor. Özellikle pozitif elektrot açısından bu durum önem taşıyor. Çünkü kurşun-asit bataryalarda pozitif elektrodun aktif malzemesi, tekrarlanan şarj ve deşarj döngüleri sırasında zamanla yapısını kaybedebiliyor. Uygun basınç, bu malzemenin elektrottan ayrılmasını azaltarak bataryanın kullanım ömrünün uzamasına yardımcı olabiliyor.

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Pilot proje, ticari işletmelerin enerji maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor

Devreye alınan pilot sistem, Deakin Üniversitesi'nin Waurn Ponds kampüsünde bulunan 7,25 MW kapasiteli mikro şebekeye bağlandı. Yenilenebilir enerji üretimi ve enerji depolama altyapısını bir araya getiren bu mikro şebeke, elektriğin kampüsteki operasyonel ihtiyaçlar için yönetilmesini sağlıyor.

Proje aynı zamanda Avustralyalı enerji şirketi Origin'in sanal enerji santraline (VPP) de bağlanmış durumda. Sanal enerji santralleri, farklı noktalarda bulunan enerji üretim ve depolama sistemlerini dijital altyapılar üzerinden bir araya getirerek tek bir sistem gibi yönetmeye imkân tanıyor. Bu sayede bataryalar yalnızca bulundukları tesisin elektrik ihtiyacını karşılamak için değil, enerji kullanımını ve depolamayı daha geniş bir sistemin ihtiyaçlarına göre yönetmek için de kullanılabiliyor.

Origin Zero'nun desteklediği pilot projenin temel hedeflerinden biri, fabrikalar, depolar ve alışveriş merkezleri gibi ticari işletmelerin karşılaştığı enerji depolama sorunlarını aşmak. Bu tür işletmeler, güneş panelleri aracılığıyla gün içinde ürettikleri ya da daha düşük maliyetle satın alabildikleri elektriği depolayarak daha sonra kullanabilir ve böylece elektrik faturalarını azaltabilir. Ancak bataryaların ilk kurulum maliyetleri, mühendislik çalışmaları, izin süreçleri ve sigorta gereklilikleri, bu sistemlerin yaygınlaşmasını zorlaştırabiliyor.

ArcActive CEO'su Stuart McKenzie, kurşun-asit batarya teknolojisinin mühendisler, onay kuruluşları ve sigorta şirketleri tarafından uzun yıllardır biliniyor olmasının önemli bir avantaj sunduğunu belirtiyor. McKenzie'ye göre mevcut teknolojiye aşinalık, batarya kurulumlarının onaylanması ve sigortalanması için daha öngörülebilir süreçlerin oluşturulmasına yardımcı olabilir. McKenzie, işletmelerin enerji depolama sistemlerine yatırım yaparken yalnızca bataryanın fiyatını değil, mühendislik hizmetlerinden güvenlik önlemlerine kadar uzanan ek maliyetleri de hesaba katmak zorunda kaldıklarına dikkat çekiyor. Şirketin hedefi ise daha standart ve tekrarlanabilir kurulum süreçleri geliştirerek işletmelerin karşılaşacakları maliyetleri, izin gerekliliklerini ve olası finansal getirileri önceden daha net değerlendirebilmesini sağlamak.

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