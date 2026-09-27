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    Heyecanla beklenen kurt Adam filmi Werwulf'un ilk fragmanı yayınlandı

    The Witch ve The Lighthouse gibi övgü toplayan korku-gerilim filmlerinin yönetmeni olarak tanınan Robert Eggers, bu kez bir kurt adam filmiyle karşımızda. Werwulf'un ilk fragmanı yayınlandı.

    Kurt Adam filmi Werwulf'un ilk fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Korku hayranları için 2026'da çıkacak en dikkat çekici filmlerden biri de Werwulf olacak. Adından da anlaşılacağı üzere bir kurt adam hikâyesi anlatan bu film, daha önce The Witch ve The Lighthouse gibi dikkat çekici filmlere imza atan Robert Eggers'ın imzasını taşıyor. Sadece bu bile Werwulf'u 2026'nın en merak uyandıran filmlerinden biri yapmaya yetiyor.

    Vizyon tarihi yaklaşan Werwulf için tanıtım çalışmalarına hız veren Focus Features, filmden ilk uzun fragmanı yayınladı.

    Werwulf, 25 Aralık'ta Sinemaseverlerle Buluşacak

    Robert Eggers, 13. yüzyıl İngiltere’sinde geçen Werwulf'u dönemin İngilizcesiyle çekti. Hatırlarsanız yönetmen The Witch’te de aynısını yapmıştı. Son derece karanlık ve kanlı bir film olacak gibi duran Werwulf'un merkezindeki kurt adama Aaron Taylor-Johnson hayat veriyor. Başrollerde ona Lily-Rose Depp ve Willem Dafoe eşlik ediyor.

    Merakla beklenen Werwulf, 25 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak. Filmin Türkiye'de vizyona girmesi içinse bir hafta daha beklememiz gerekecek. Zira filmin Türkiye vizyon tarihi 1 Ocak 2027 olarak belirlendi.

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