Heyecanla beklenen kurt Adam filmi Werwulf'un ilk fragmanı yayınlandı

Vizyon tarihi yaklaşan Werwulf için tanıtım çalışmalarına hız veren Focus Features, filmden ilk uzun fragmanı yayınladı.
Werwulf, 25 Aralık'ta Sinemaseverlerle Buluşacak
Robert Eggers, 13. yüzyıl İngiltere’sinde geçen Werwulf'u dönemin İngilizcesiyle çekti. Hatırlarsanız yönetmen The Witch’te de aynısını yapmıştı. Son derece karanlık ve kanlı bir film olacak gibi duran Werwulf'un merkezindeki kurt adama Aaron Taylor-Johnson hayat veriyor. Başrollerde ona Lily-Rose Depp ve Willem Dafoe eşlik ediyor.
Merakla beklenen Werwulf, 25 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak. Filmin Türkiye'de vizyona girmesi içinse bir hafta daha beklememiz gerekecek. Zira filmin Türkiye vizyon tarihi 1 Ocak 2027 olarak belirlendi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: