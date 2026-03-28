Kurtuluş Projesi'nin (Project Hail Mary) devam filmi çekilebilir

Tam Boyutta Gör The Martian'ın da yazarı olan Andy Weir'ın ödüllü romanından uyarlanan Kurtuluş Projesi (Project Hail Mary), bu yılın en başarılı filmlerinden biri olma yolunda ilerliyor. Daha çıkmadan övgülerini duymaya başladığımız film, hem eleştirmenlerin hem de izleyicilerin beğenisini kazanmayı başardı.

Üstelik filmin başarısı aldığı övgülerle de sınırlı değil. Project Hail Mary, gişede de etkileyici bir performans sergiliyor. Gişedeki ilk hafta sonunda 141 milyon dolar hasılata ulaşarak 2026'nın şu ana kadarki en iyi açılışını yapan Project Hail Mary, Amazon MGM stüdyosu için de yeni bir rekora imza attı. Bu performansın ikinci haftasında da devam etmesi, daha şimdiden devam filmi konuşmalarını başlattı. Ancak gelen son bilgilere göre devam filmi konusunda son sözü Amazon değil Andy Weir söyleyecek.

Kurtuluş Projesi'nin Devam Filmi Andy Weir'e Bağlı

The Hollywood Reporter tarafından aktarılan bilgilere göre Amazon MGM daha şimdiden devam filmi için nabız yoklamaya başlamış durumda. Ancak bir devam filmi çekilebilmesi için kitabın yazarı Andy Weir'in hikâyeyi devam ettirmesi, ya da başkasının devam ettirmesi için izin vermesi gerekiyro. Weir, bugüne kadar herhangi bir romanına devam romanı yazmadı. Ancak daha önce bir devam hikâyesi yazma fikri üzerinde durduğunu söylemişti. Film uyarlamasının yakaladığı başarı, Weir'e bu konuda ekstra bir motivasyon sağlayabiir.

Aynı The Martian gibi Project Hail Mary de bir bilim kurgu hikâyesini eğlenceli bir üslupla anlatıyor. Hikâyenin merkezinde, Amerikalı bir öğretmen olan Ryland Grace (Ryan Gosling) yer alıyor. Bir dönem umut vadeden bir bilim insanı olan fakat önemli kişilerle ters düştüğü için akademik kariyerini geride bırakmak zorunda kalan Ryland, bir gün bir uzay gemisinde hafızasını kaybetmiş şekilde uyanıyor. Kim olduğunu ya da neden bu yolculuğa çıktığını bilmeyen Ryland'ın anıları parça parça geri gelirken, okurlar da dünyanın kaderini etkileyecek bu yolculuğun detaylarını öğrenmeye başlıyor.

Project Hail Mary filmini, daha önce The LEGO Movie, 21 Jump Street, Spider-Man: Into the Spider-Verse gibi filmlere imza atan Phil Lord ve Christopher Miller ikilisi yönetti. Filmin senaryosunu ise The Martian'ın da senaristi olan Drew Goddard kaleme aldı. Oyuncu kadrosunda Ryan Gosling'e Sandra Hüller, Ken Leung, Milana Vayntrub gibi isimler eşlik ediyor.

