Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Kurumsal sistemler, yapay zeka tehditlerine karşı hazır değil

    Yapay zeka destekli siber saldırılar, geleneksel güvenlik önlemlerini geride bırakıyor. Yeni rapor, kurumların neden hazırlıksız olduğunu ortaya çıkardı. İşte detaylar:

    Kurumsal sistemler, yapay zeka tehditlerine karşı hazır değil Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka, siber savunma dengelerini hızla değiştiriyor ve yeni bir rapora göre kurumlar bu değişime ayak uydurmakta zorlanıyor. Zscaler tarafından yayımlanan ThreatLabz 2026 Yapay Zeka Güvenlik Raporu, Ocak–Aralık 2025 döneminde Zscaler Zero Trust Exchange platformu üzerinden geçen yaklaşık bir trilyon yapay zeka ve makine öğrenimi işleminin analizine dayanıyor. Rapor, yapay zekanın artık yalnızca bir verimlilik aracı değil, siber saldırıların ana taşıyıcılarından biri haline geldiğini ortaya koyuyor.

    Kurumsal yapay zeka kullanımı savunma mekanizmalarının önüne geçti

    Rapora göre işletmeler yapay zekayı operasyonlarının merkezine alırken bu teknolojiyi güvence altına alacak yönetişim ve denetim mekanizmaları aynı hızda gelişmiyor. Önemli sektörlerde yapay zeka kullanımının yüzde 200 artmasına rağmen, pek çok kuruluşun hâlâ temel bir yapay zeka modeli envanterine sahip olmaması bu kopukluğu net biçimde gösteriyor. Bu tablo, geçmişte bulut bilişimin hızlı yükselişi sırasında yaşanan kontrol sorunlarını hatırlatıyor. Ancak bu kez ölçek ve hız çok daha yüksek. Yapay zeka sistemleri, dakikalar içinde keşif aşamasından veri sızdırmaya geçebilen otonom yapılara dönüşmüş durumda.

    Zscaler Siber Güvenlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Deepen Desai’nin değerlendirmeleri, bu dönüşümün boyutunu netleştiriyor. Desai’ye göre ajan tabanlı yapay zeka çağında saldırılar makine hızında gerçekleşiyor ve geleneksel güvenlik katmanları bu tempoya yanıt veremiyor. Rapor kapsamında yapılan kırmızı ekip testleri, kurumsal yapay zeka sistemlerinin büyük bölümünün yalnızca 16 dakika içinde tehlikeye atılabildiğini ve incelenen sistemlerin tamamında kritik açıklar bulunduğunu ortaya koyuyor. Bu durum, yapay zekanın savunma değil saldırı tarafında da çarpan etkisi yarattığını gösteriyor.

    Kurumsal ortamlarda riskin büyümesinin önemli nedenlerinden biri, yapay zekanın artık ayrı bir araç olarak değil mevcut yazılım ve hizmetlerin içine gömülü şekilde sunulması. Büyük SaaS sağlayıcılarının ürünlerine varsayılan olarak etkin yapay zeka özellikleri eklemesi, çalışanların farkında olmadan bu sistemlerle hassas veriler paylaşmasına yol açıyor. Bu yapı, geçmişteki gölge BT sorunlarından farklı olarak güvenlik duvarında tek bir uygulamayı engelleyerek çözülemiyor. Çünkü yapay zeka, zaten onaylanmış araçların arka planında çalışıyor.

    Kurumsal sistemler, yapay zeka tehditlerine karşı hazır değil Tam Boyutta Gör
    Teknik açıdan bakıldığında, yapay zeka sistemlerinin çok katmanlı izin yapıları da saldırı yüzeyini genişletiyor. Bir kimlik hesabının veri okuma yetkisi, başka bir hesabın otomasyon tetikleme yetkisi ve üçüncü bir hesabın üretim sistemlerine yazma erişimi bir araya geldiğinde, tek tek bakıldığında masum görünen izinler zincirleme bir saldırı yoluna dönüşebiliyor.

    Rapor, yapay zeka sistemlerinin yalnızca çalışma biçimiyle değil, geliştirilme süreciyle de yeni riskler barındırdığını vurguluyor. Yapay zeka alanındaki hızlı büyüme, deneyimsiz ekiplerin üretim ortamına prototip güvenlik seviyesinde çözümler taşımasına neden oluyor. Açık model uç noktaları, anlık enjeksiyon açıkları ve aşırı yetkilendirilmiş API entegrasyonları, bu aceleci yaklaşımın somut sonuçları olarak öne çıkıyor.

    Sayısal veriler riskin ölçeğini daha da netleştiriyor. 2025 yılında işletmelerin yapay zeka ve makine öğrenimi uygulamalarına aktardığı veri miktarı 18.033 terabayta ulaştı ve bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 93 artış anlamına geliyor. Bu hacim, yaklaşık 3,6 milyar dijital fotoğrafa eşdeğer bir veri akışını temsil ediyor. Yalnızca ChatGPT ile ilişkili 410 milyon veri kaybı önleme politikası ihlali tespit edilmesi, sosyal güvenlik numaralarından kaynak kodlarına kadar geniş bir hassas veri yelpazesinin risk altında olduğunu gösteriyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli araçla buz pistinde sıra dışı gösteri

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    trendyol kredi kartı nakite çevirme airbag ışığı yanıp sönüyor deichmann nasıl okunur fullfresh göz damlası ne işe yarar kahraman konsol güvenilir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A07
    Samsung Galaxy A07
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum