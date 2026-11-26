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Oynat Güneş panellerinde biriken kuş pislikleri, enerji üretimini ciddi oranda düşürüyor. Bir yıllık araştırma, yağmurun kuş pisliklerini temizleyemediğini ve verimliliği yüzde 6 düşürdüğünü gösterdi. Hırvatistan'daki deneylerde, mevcut kirlilik modellerinin bu kaybı eksik hesapladığı saptandı. Panelleri tam verime kavuşturan tek çözüm ise elle temizlik oldu. Uzmanlar, gelecekteki verimlilik modellerinde bu riskin dikkate alınmasını öneriyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Tozlanma ve kirlenme, güneş panellerinin verimliliğini düşüren en önemli sebepler arasında yer alıyor. Özellikle yağışın az olduğu bölgelerde toz birikimi önemli bir sorun hâline gelebiliyor. Ancak yayınlanan yeni bir araştırma, aslında yağış alan bölgelerin de bu sorundan tam anlamıyla kurtulamadığını rakamlarla ortaya koyuyor. Çünkü kuş pislikleri, yağmurla da temizlenmiyor.

Uluslararası bir araştırma ekibi tarafından gerçekleştirilen bir yıllık deney, özellikle kuş pisliklerinin güneş panellerinde kalıcı performans kayıplarına yol açabildiğini ortaya koydu. Araştırmacılara göre bu kirlilik türü, yıllık enerji üretiminde yaklaşık yüzde 6'lık kayba neden olabiliyor. Araştırmacılara göre şu anda yaygın olarak kullanılan kirlilik modelleri, kuş pisliklerinin yol açtığı kayıpları olduğundan daha düşük hesaplıyor.

Araştırma kapsamında Hırvatistan'daki Split Üniversitesi'nde iki adet JA Solar JAM54S30-410/MR model monokristal güneş paneli kullanıldı. Aynı eğim, yön ve yükseklikte, zemine yakın bir açık alana yerleştirilen panellerden biri temiz referans paneli olarak kullanılırken diğeri doğal koşullarda kirlenmeye bırakıldı. Temmuz 2024 ile Temmuz 2025 arasında haftalık ölçümler gerçekleştiren araştırmacılar, panellerin performansını karşılaştırmak için akım-gerilim (I-V) eğrilerini kaydetti.

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Araştırmacılar, kirli panelin kısa devre akımını temiz referans panelinin kısa devre akımıyla karşılaştırarak kirlenme oranını (soiling ratio) hesapladı. Bir yıllık ölçümlerin sonucunda ortalama kirlenme oranı 0,941 olarak hesaplandı. Bu da güneş panellerinin kirlenme nedeniyle ortalama yüzde 5,9 performans kaybettiğini gösteriyor. Araştırmacılar, bu kaybın yıllık enerji üretimi açısından kilovat tepe başına (kWp) yaklaşık 72,1 kWh'ye karşılık geldiğini tahmin ediyor.

Yağışlar Kuş Pisliklerini Temizlemek İçin Yeterli Olmuyor

Ölçümler sırasında özellikle Kasım 2024'te dikkat çekici bir düşüş yaşandı. Uzun süren kurak dönemin ardından kirlenme oranı 0,90'ın altına inerken, panel yüzeyindeki kuş pislikleri başlıca kirlilik kaynağı olarak belirlendi. Daha sonra gerçekleşen yağışlar ise panellerin performansını yalnızca kısmen geri kazandırabildi. Kirlenme oranı, yağmurlara rağmen 0,94 ile 0,96 arasında kaldı. Araştırmacılara göre yağmur, güneş panellerinde biriken toz ve benzeri parçacıkların bir kısmını uzaklaştırabilse de kuş pislikleri gibi daha zor temizlenen kirleticiler karşısında aynı etkiyi göstermiyor. Nitekim deneyde panelin performansını tamamen eski seviyesine döndürebilen tek yöntem elle temizlik oldu.

Araştırmacılar, gelecekte geliştirilecek modellerde ek kirlenme ölçümlerinin, yağışın daha ayrıntılı özelliklerinin ve yüzeydeki kirliliğin zamanla belirli bir seviyede dengelenmesinin de dikkate alınmasını öneriyor.

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