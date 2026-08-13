Yerli HOUF Games 4 milyon dolar yatırım aldı

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Tam Boyutta Gör Son yıllarda oyun geliştiren yerli stüdyoların oyun devleri tarafından milyar dolar bedelle satın alındığını ya da milyonlarca dolarlık yatırım aldığını görüyoruz. Bununla birlikte zoru başaran bir oyun şirketi var.

HOUF Games kimdir?

2023 yılında Erdem Öcal ve 2 arkadaşı tarafından kurulan HOUF Games, bugün hâkim olan dijital oyunların aksine kutu oyunları geliştirmeyi hedeflemiş. Çocukların ve ebeveynleri ekranlardan uzaklaştıracağına inanan HOUF Games bugün İstanbul, İngiltere ve Almanya’da ofislere sahip.

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İlk oyunları olan Nice to Know! Animals çok kısa sürede Kickstarter üzerinde fonlandı ve pek çok ülkeye gönderildi. Daha sonra bu seri üzerinde Cosmos oyunu da aynı ilgiyi gördü. Kutu oyunu yanında ek satın alınabilir kartlar sayesinde seri oldukça popüler oldu. Bunun yanında firma iki farklı kutu oyunu daha geliştirdi.

Girişimin yükselişi yatırımcıların da dikkatinden kaçmadı. SOBAN - ŞirketOrtağım Melek Yatırımcı Ağı bu hafta girişime 4 milyon dolarlık yatırım yapma kararı aldı. Girişim bu yatırım ile uzak doğu başta olmak üzere yeni ülkelere açılmak ve yeni oyunlar geliştirmek niyetinde. Ayrıca kutu oyun temasını dijitale de taşımayı düşünüyorlar.

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Kutu oyunları büyük yatırım getirdi

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