Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Kuxiu S3: Yarı katı hal bataryalı yeni powerbank

    Kuxiu S3, 10.000mAh kapasite, 25W kablosuz şarj desteği ve 35W USB-C çıkışıyla geliyor. Kuxiu S3, yarı katı hal teknolojisi ile daha uzun ömür ve güvenlik sunuyor.

    Kuxiu S3: Yarı katı hal bataryalı yeni powerbank Tam Boyutta Gör
    Kuxiu, yarı katı elektrolit teknolojisine sahip ilk taşınabilir şarj cihazının piyasaya çıkışının yedi ay ardından S3 modeliyle önemli yenilikler sundu. Önceki model S2’ye göre iki kat kapasiteye ulaşan cihaz, 10.000mAh (7,7V’de 5.000mAh / 38,5Wh) bataryasıyla öne çıkıyor. Şirket, bu kapasitenin modern akıllı telefonların batarya ömrünü neredeyse iki katına çıkarabileceğini belirtiyor.

    Uzun ömrüyle öne çıkıyor

    Yeni S3, Qi2.2 kablosuz şarj standardını destekleyerek uyumlu cihazları 25W’a kadar şarj edebiliyor. Daha büyük bataryasıyla ağırlığı önceki modele kıyasla 100 gram artarken Kuxiu, N52 mıknatıs sayısını 16’dan 18’e yükselterek cihazın telefon üzerinde sabit durmasını sağlamış durumda.

    Cihazın arkasında entegre bir stand, batarya durumunu ve şarj süresini gösteren mini bir ekran ve USB-C portu üzerinden 35W’a kadar güç sağlayan dahili bir şarj kablosu bulunuyor. Bu sayede S3, hem kablosuz hem de kablolu şarj seçeneklerini bir arada sunuyor.

    S3, teknik üstünlükleri sayesinde geleneksel powerbank’lara göre daha yüksek fiyatlı. Normal satış fiyatı 149,98 dolar olarak belirlenen cihaz, kısa süreliğine 68,99 dolara satılıyor. Ancak S3’ün gerçek değeri dayanıklılığında saklı. Çoğu powerbank 300-500 şarj döngüsünden sonra kapasite kaybına uğrarken S3, 1.000 döngü sonrasında yalnızca yüzde 20 kapasite kaybı yaşayacak. Bu da onu uzun ömürlü ve güvenli bir seçenek haline getiriyor. Şirkete göre yarı katı hal batarya, standart lityum iyon hücrelerin 3 katı ömre sahip. Ayrıca delinme, çarpışma veya düşme nedeniyle yangın riski de oluşturmuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

    Profil resmi
    sahfspeed 1 saat önce

    kupon

    Profil resmi
    MSC Elektronik 3 saat önce

    yorum

    C
    cerdem40 3 saat önce

    selam

    Profil resmi
    barankaya92 3 saat önce

    Bir sürü bu şekilde teknoloji görüyoruz fakat bunların hayat geçmesi çok uzun süre alıyor.

    Profil resmi
    Evren7 3 saat önce

    kupon kaldı mı acaba? :)

    M
    Mehmet DURMUŞİ 4 saat önce

    .

    Profil resmi
    Devridünya 4 saat önce

    Kupon varsa talibim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    iphone nasıl okunur madem güneş tepeden doğdu gölge ayağımızın altıdır ne demek bim iade süresi xpecia kullananların yorumları mazda 3

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    OnePlus 12R
    OnePlus 12R
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER Aspire Lite AL15-32P-C65V
    ACER Aspire Lite AL15-32P-C65V
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum