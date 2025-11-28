Kuxiu S3: Yarı katı hal bataryalı yeni powerbank

Uzun ömrüyle öne çıkıyor
Yeni S3, Qi2.2 kablosuz şarj standardını destekleyerek uyumlu cihazları 25W’a kadar şarj edebiliyor. Daha büyük bataryasıyla ağırlığı önceki modele kıyasla 100 gram artarken Kuxiu, N52 mıknatıs sayısını 16’dan 18’e yükselterek cihazın telefon üzerinde sabit durmasını sağlamış durumda.
Cihazın arkasında entegre bir stand, batarya durumunu ve şarj süresini gösteren mini bir ekran ve USB-C portu üzerinden 35W’a kadar güç sağlayan dahili bir şarj kablosu bulunuyor. Bu sayede S3, hem kablosuz hem de kablolu şarj seçeneklerini bir arada sunuyor.
S3, teknik üstünlükleri sayesinde geleneksel powerbank’lara göre daha yüksek fiyatlı. Normal satış fiyatı 149,98 dolar olarak belirlenen cihaz, kısa süreliğine 68,99 dolara satılıyor. Ancak S3’ün gerçek değeri dayanıklılığında saklı. Çoğu powerbank 300-500 şarj döngüsünden sonra kapasite kaybına uğrarken S3, 1.000 döngü sonrasında yalnızca yüzde 20 kapasite kaybı yaşayacak. Bu da onu uzun ömürlü ve güvenli bir seçenek haline getiriyor. Şirkete göre yarı katı hal batarya, standart lityum iyon hücrelerin 3 katı ömre sahip. Ayrıca delinme, çarpışma veya düşme nedeniyle yangın riski de oluşturmuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
kupon
yorum
selam
Bir sürü bu şekilde teknoloji görüyoruz fakat bunların hayat geçmesi çok uzun süre alıyor.
kupon kaldı mı acaba? :)
.
Kupon varsa talibim.