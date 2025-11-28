Kuxiu S3: Yarı katı hal bataryalı yeni powerbank

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Kuxiu, yarı katı elektrolit teknolojisine sahip ilk taşınabilir şarj cihazının piyasaya çıkışının yedi ay ardından S3 modeliyle önemli yenilikler sundu. Önceki model S2’ye göre iki kat kapasiteye ulaşan cihaz, 10.000mAh (7,7V’de 5.000mAh / 38,5Wh) bataryasıyla öne çıkıyor. Şirket, bu kapasitenin modern akıllı telefonların batarya ömrünü neredeyse iki katına çıkarabileceğini belirtiyor.

Uzun ömrüyle öne çıkıyor

Yeni S3, Qi2.2 kablosuz şarj standardını destekleyerek uyumlu cihazları 25W’a kadar şarj edebiliyor. Daha büyük bataryasıyla ağırlığı önceki modele kıyasla 100 gram artarken Kuxiu, N52 mıknatıs sayısını 16’dan 18’e yükselterek cihazın telefon üzerinde sabit durmasını sağlamış durumda.

Cihazın arkasında entegre bir stand, batarya durumunu ve şarj süresini gösteren mini bir ekran ve USB-C portu üzerinden 35W’a kadar güç sağlayan dahili bir şarj kablosu bulunuyor. Bu sayede S3, hem kablosuz hem de kablolu şarj seçeneklerini bir arada sunuyor.

Huawei Mate 80 serisine özel sıvı soğutmalı kılıf satışa çıktı 1 gün önce eklendi

S3, teknik üstünlükleri sayesinde geleneksel powerbank’lara göre daha yüksek fiyatlı. Normal satış fiyatı 149,98 dolar olarak belirlenen cihaz, kısa süreliğine 68,99 dolara satılıyor. Ancak S3’ün gerçek değeri dayanıklılığında saklı. Çoğu powerbank 300-500 şarj döngüsünden sonra kapasite kaybına uğrarken S3, 1.000 döngü sonrasında yalnızca yüzde 20 kapasite kaybı yaşayacak. Bu da onu uzun ömürlü ve güvenli bir seçenek haline getiriyor. Şirkete göre yarı katı hal batarya, standart lityum iyon hücrelerin 3 katı ömre sahip. Ayrıca delinme, çarpışma veya düşme nedeniyle yangın riski de oluşturmuyor.

