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    Kuzey Ege'de 4,5 GW'lık denizüstü rüzgar potansiyeli bulundu: İlk ihale 2027’de

    Kuzey Ege'de 4,5 GW'a kadar denizüstü rüzgar potansiyeli belirlendi. Türkiye'nin ilk denizüstü rüzgar YEKA ihalesinin 2027'nin ilk çeyreğinde yapılması bekleniyor.

    Kuzey Ege'de 4,5 GW'lık denizüstü rüzgar potansiyeli bulundu Tam Boyutta Gör
    Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB), Kuzey Ege'de denizüstü rüzgar enerjisi için belirlenen dört sahada 3,5-4,5 gigavatlık üretim potansiyeli bulunduğunu açıkladı. İlk projeler için Bozcaada, Gökçeada, Edremit ve Saros bölgeleri işaret edildi. Türkiye’de henüz denizüstü rüzgar türbini bulunmuyor.

    İlk projeler Kuzey Ege'de geliştirilebilir

    TÜREB Deniz Üstü Rüzgar Enerjisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ufuk Yaman, Türkiye'de ilk saha çalışmalarının Marmara Denizi'nde başladığını ve bu süreçte çevresel, sosyal etkiler ile deniz tabanına yönelik araştırmaların yürütüldüğünü belirtti. Dünya Bankası aracılığıyla sağlanan Avrupa Birliği finansmanı kapsamında 8 milyon avroyu aşan hibe desteğiyle ölçüm ve fizibilite çalışmaları gerçekleştirildi. Marmara'daki çalışmaların büyük bölümü tamamlanırken 12 aylık rüzgar ve deniz koşulları ölçüm kampanyası da sona erdi.

    Ancak ilk değerlendirmeler, Marmara'daki sahalarda elektrik üretim maliyetlerinin tüketiciler açısından yüksek kalabileceğine işaret etti. Bu nedenle çalışmalar Kuzey Ege'ye yoğunlaştırıldı.

    20'den fazla saha değerlendirildi

    Kuzey Ege'de 4,5 GW'lık denizüstü rüzgar potansiyeli bulundu Tam Boyutta Gör
    Bu kapsamda Kuzey Ege'de Bozcaada, Gökçeada, Edremit ve Saros bölgeleri, toplam 3,5-4,5 GW denizüstü rüzgar enerjisi potansiyeliyle öne çıkıyor. Bu sahalar, 20'den fazla bölgenin üretim maliyetleri ve izin süreçlerinin yönetilebilirliği açısından incelenmesiyle belirlendi.

    Yaman, deniz tabanı araştırmalarından elde edilecek verilerle birlikte sahaların seviyelendirilmiş elektrik üretim maliyetinin (LCOE) daha doğru hesaplanabileceğini ifade etti. Bu hesaplamalar, projelerin ekonomik uygulanabilirliğinin değerlendirilmesinde belirleyici olacak.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, denizüstü rüzgar enerjisini yeni dönemin stratejik başlıklarından biri olarak değerlendiriyor. Türkiye'nin 2035'e kadar denizüstü rüzgar enerjisinde 5 GW’lık kapasite hedefi bulunuyor.

    Ember verilerine göre Türkiye'nin deniz üstü rüzgar enerjisi potansiyeli 75 GW olarak tahmin ediliyor.

    İlk ihale 2027’de

    Öte yandan Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, denizüstü rüzgar enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) projesinin hayata geçmesiyle 3 milyar dolarlık yatırım ortamı oluşacağını belirtti. Türkiye'nin ilk denizüstü rüzgar YEKA ihalesi 2027 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. İlk aşamada 1 GW’lık bir kapasite tahsis edilmesi planlanıyor.

    Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/turkiyenin-ilk-denizustu-ruzgar-yekasi-3-milyar-dolarlik-yatirim-potansiyeli-tasiyor/4067367 https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/bozcaada-gokceada-edremit-ve-sarosta-4-5-gigavata-kadar-denizustu-ruzgar-potansiyeli-bulunuyor/4067295
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