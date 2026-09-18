Kuzey Kore’nin dağın içinde yaptığı nükleer denemeler yüzlerce depremi tetikledi

Sismik hareketler yıllarca sürdü
Kuzey Kore, nükleer silah denemelerinin en az altısını, ülkenin Kuzey Hamgyong eyaletinde, Mantap Dağı’nın altındaki Punggye-ri tesisinde gerçekleştirdi. Bu denemelerin sonuncusu Eylül 2017’de yaklaşık 6,3 büyüklüğünde deprem benzeri bir sismik olay meydana getirdi.
Araştırmaya göre sismik olaylar 23 Eylül 2017’de, son nükleer denemeden yaklaşık üç hafta sonra başladı ve Mayıs 2025’e kadar aralıklarla devam etti. Araştırmacılar, deprem sıklığının ve açığa çıkan sismik hareket miktarının zaman içinde artış gösterdiğini belirtiyor.
250 kilotonluk patlama yer kabuğunu etkiledi
Araştırmacılar patlamanın sonuçlarını incelemek için Çin ve Güney Kore’deki sismik sensörlerden elde edilen verileri analiz etti. Çalışmada kullanılan istasyonlardan bazıları, nükleer deneme tesisine 80 ila 200 kilometre mesafede bulunuyordu. Araştırmacılar, 2008-2025 yılları arasını kapsayan veriler üzerinden bölgedeki sismik hareketliliği değerlendirdi. Bu süreçte kaydedilen 1.399 yerel deprem, Kore Yarımadası’nda sismik olayların resmi olarak kayıt altına alınmaya başladığı 1904’ten bu yana bölge için benzeri görülmemiş bir artışa işaret ediyor.
Çalışmada, bu tür sarsıntıların yalnızca kısa süreli artçı deprem dizileri oluşturmakla sınırlı kalmayabileceği, kıta içindeki faylarda gecikmeli bir yeniden etkinleşme sürecini tetikleyebileceği belirtiliyor.
Öte yandan geçmişte de nükleer denemelerin oluşturduğu depremler konusunda araştırmalar yapılmıştı. Ancak o araştırmalarda sismik hareketliliğin patlamadan sonraki günler veya haftalarda normal seviyelere indiği görülmüştü. Kuzey Kore ise bu yaygın örüntüden farklılık gösteriyor. Sismik aktivitenin yıllar boyunca devam etmesi ve zaman içinde artış sergilemesi, nükleer denemelerin uzun vadeli jeolojik etkileri hakkında yeni sorular ortaya çıkarıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: