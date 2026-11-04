Kuzey Marmara Otoyolu'nda şarj istasyonlarında tekel sona eriyor

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Oynat Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki elektrikli araç şarj istasyonlarında tekel dönemi sona eriyor. Rekabet Kurumu, otoyol işletmecisinin sunduğu taahhütleri kabul ederek şarj hizmetlerindeki münhasırlık uygulamasını kaldırdı. Alınan kararla birlikte, farklı şarj ağı işletmecilerine eşit ticari koşullar sağlanacak ve yeni markaların otoyolda hizmet vermesinin önü tamamen açılacak. Böylece sürücülerin şarj seçenekleri artarken rekabet sayesinde hizmet kalitesi de yükselecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Rekabet Kurumu, Kuzey Marmara Otoyolu'nda elektrikli araç şarj hizmeti sunan şirketlerin faaliyetlerini genişletmesine yönelik önemli bir karara imza attı. Otoyol işletmecisi Marmara Otoyolu Yatırım ve İşletme AŞ'nin (MAŞ) sunduğu taahhütler kabul edilirken şarj istasyonlarında münhasırlık uygulamasına son verilmesi ve işletmecilere eşit koşullar sağlanması kararlaştırıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda tekelleşme endişesi

Rekabet Kurulunun 10 Haziran 2026 tarihli kararıyla başlatılan önaraştırmada Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki (O-7) otoyol hizmet tesislerinde elektrikli araç şarj hizmetlerinin yalnızca otoyol işletmecisiyle aynı ekonomik bütünlükte bulunan şirketler tarafından sunulmasına ilişkin uygulamalar incelendi.

İncelemede MAŞ'ın hissedarlarıyla aynı ekonomik bütünlük içinde bulunan teşebbüslere şarj istasyonu kurma ve işletme konusunda münhasırlık tanıdığı, rakip şarj ağı işletmecilerinin faaliyet gösterme taleplerini reddettiği yönünde ciddi şüpheler oluştu.

Önaraştırma devam ederken MAŞ, rekabetçi endişeleri gidermek amacıyla taahhüt başvurusunda bulundu. Kurul, 15 Ekim 2026 tarihli toplantısında sunulan taahhütleri yeterli ve uygulanabilir bularak kabul etti. 26-38/1028-436 sayılı kararla taahhütler şirket açısından bağlayıcı hale getirildi ve önaraştırma sona erdirildi.

Şarj şirketlerine eşit koşullar sağlanacak

Kabul edilen taahhütler kapsamında MAŞ, Kuzey Marmara Otoyolu'nda faaliyet gösterdiği süre boyunca elektrikli araç şarj hizmeti sunan şirketlerle münhasırlık içeren sözleşmeler imzalamayacak. Böylece belirli şirketlere özel faaliyet hakkı tanınmasının önüne geçilecek.

Otoyol hizmet tesislerinde faaliyet gösteren veya gelecekte faaliyet gösterecek şarj ağı işletmecilerine proje giriş bedeli, depozito, gelir paylaşım oranı ve genel gider payı gibi ticari koşullarda eşit işlem uygulanacak. Yeni işletmeciler ile mevcut şirketler arasında ayrımcılığa yol açabilecek uygulamalara izin verilmeyecek.

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Otoyolda hizmet vermek isteyen şirketler için başvuru ve davet süreçleri de belirli takvimlere bağlandı. MAŞ, Kurulun kısa kararının tebliğinden itibaren en geç iki ay içinde bu süreçlere yönelik hazırlıklarını tamamlayacak. Başvuruların değerlendirilmesi ise en geç dört ay içinde sonuçlandırılacak.

Şirket ayrıca taahhütlere uyumun izlenebilmesi amacıyla üç yıl boyunca altı ayda bir Rekabet Kurumuna bilgi verecek.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda şarj ağı genişledi

Rekabet Kurumunun otoyollardaki şarj hizmetlerine yönelik müdahaleleri daha önce İstanbul-İzmir Otoyolu'nda da sonuç vermişti. Yaklaşık dört yıl boyunca tek markanın faaliyet gösterdiği otoyolda, Haziran 2024'te altı farklı marka ve 90 şarj soketi bulunuyordu.

Rekabet Kurumunun müdahalesi ve kabul edilen taahhütlerin ardından Ekim 2026 itibarıyla marka sayısı 16'ya, şarj soketi sayısı ise 750'ye yükseldi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda alınan yeni kararla da elektrikli araç kullanıcılarının otoyollardaki şarj seçeneklerinin artırılması ve hizmet kalitesinin rekabet yoluyla geliştirilmesi hedefleniyor.

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda şarj istasyonlarında tekel sona eriyor

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