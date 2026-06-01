SAHA 2026'nın yıldızı KUZGUN: STM'den 1000 km menzilli otonom kamikaze İHA sistemi

Türkiye'ye yeni bir stratejik derinlik kazandıran İHA: KUZGUN. STM'nin SAHA 2026'da ilk kez tanıttığı bu kamikaze İHA, pist gerektirmeden kalkıp 1000 km ötedeki hedefleri vurabilecek.

SAHA Expo 2026 fuarında STM'nin tanıttığı yerli kamikaze İHA sistemi KUZGUN'u yerinde inceledik! Bu videoda, ilk kez kamuoyuyla paylaşılan KUZGUN'un teknik özelliklerini, görev kabiliyetlerini ve savunma dünyasındaki önemini ele alıyoruz.

KUZGUN, 1000 kilometreyi aşan operasyon menziline sahip, sabit kanatlı, uzun menzilli bir kamikaze İHA sistemi. STM'nin taktik ve otonom sistemlerdeki birikimini stratejik seviyeye taşıyan bu platform, derin harekat kabiliyetiyle öne çıkıyor ve Türk savunma sanayiinin bu alandaki en önemli adımlarından birini temsil ediyor.

Sistem tamamen otonom uçuş kabiliyetine sahip; GNSS destekli seyrüsefer sistemi sayesinde yüksek hassasiyetle hedefe yöneliyor. Pist ihtiyacı olmaksızın roket destekli kalkış veya fırlatma yöntemiyle harekete geçebilen KUZGUN, farklı coğrafyalarda hızla konuşlandırılabiliyor. GNSS karıştırmaya karşı dayanıklı yapısı ise elektronik savaş ortamında da etkin çalışmasına imkân sağlıyor.

Düşük radar iziyle hava savunma sistemlerine karşı tespit edilme olasılığını minimize eden KUZGUN, sınır ötesi operasyonlarda ve düşman hattı gerisindeki kritik hedeflere yönelik görevlerde ciddi bir avantaj sunuyor. Kalkış ağırlığı 200 kg, uçuş süresi 6 saat, haberleşme menzili 60 km ve görev irtifası 3500 metre olarak belirtilen sistem, özel harp başlığıyla maksimum etki yaratmak üzere tasarlanmış.

Şahid-136 başta olmak üzere benzer sınıftaki sistemlerin son dönem çatışmalarında oynadığı kritik role bakıldığında, KUZGUN'un ne denli stratejik bir boşluğu kapattığı çok daha net anlaşılıyor. Maliyet etkin savaş konsepti açısından değerlendirildiğinde, bu tür sistemlerin çok sayıda üretilmesi savunma caydırıcılığı bakımından son derece büyük önem taşıyor.

