KVKK açıkladı: Hyundai Türkiye çalışanlarının bilgileri sızdı

KVKK'nın internet sitesinde yer alan bildiriye göre, Hyundai Group Security Operation Center tarafından yapılan incelemelerde 1 Ağustos 2026 tarihinde Hyundai Türkiye'nin internet sitesindeki bir SQL Injection açığının siber saldırganlar tarafından istismar edildiği tespit edildi. Veriyi işleyen konumundaki Baltaş Eksen Seçme Değerlendirme Eğitim ve Org. Tic. A.Ş. ve veri sorumlusu konumundaki Hyundai Motor Türkiye, 3 Ağustos 2026 tarihinde bu konuya yönelik detaylı inceleme başlattı.
Hangi veriler sızdı? Müşteri bilgileri sızdı mı?
Veri ihlalinin yalnızca Hyundai Türkiye çalışanları ve çalışan adaylarına ait bilgileri kapsadığı açıklandı. Açıklamaya göre müşteri ve müşteri adaylarına ait herhangi bir kişisel veriye erişim sağlanmadı. İhlalden etkilenen kişi sayısı henüz kesin olarak belirlenemezken en fazla 422 kişinin etkilenmiş olabileceği ifade edildi.
Sızdıği belirtilen veriler şöyle:
- Ad, Soyad
- E-posta
- Hogan/BEYT değerlendirme sonuçları (kişilik envanteri verileri)
- Kullanıcı Adı
- Şifre
- Unvan bilgileri
KVKK’ya yapılan bildirimde ihlalden etkilenen ilgili kişilerin info@hyundai.com.tr ve dpo@hyundai.com.tr üzerinden veri sorumlusu ile iletişime geçerek bilgi alabilecekleri ifade edildi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: