KVKK açıkladı: Hyundai Türkiye çalışanlarının bilgileri sızdı

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), dün Türkiye’de yeni elektrikli otomobili Hyundai Ioniq 6’yı tanıtan Hyundai Türkiye hakkında bir veri ihlali bildirimi paylaştı. Hyundai Motor Türkiye Otomotiv AŞ tarafından KVKK’ya iletilen ve KVKK web sitesinde paylaşılan veri ihlal bildirimine göre siber saldırı sonucunda Hyundai Türkiye çalışanlarının kişisel verileri sızdı.

KVKK'nın internet sitesinde yer alan bildiriye göre, Hyundai Group Security Operation Center tarafından yapılan incelemelerde 1 Ağustos 2026 tarihinde Hyundai Türkiye'nin internet sitesindeki bir SQL Injection açığının siber saldırganlar tarafından istismar edildiği tespit edildi. Veriyi işleyen konumundaki Baltaş Eksen Seçme Değerlendirme Eğitim ve Org. Tic. A.Ş. ve veri sorumlusu konumundaki Hyundai Motor Türkiye, 3 Ağustos 2026 tarihinde bu konuya yönelik detaylı inceleme başlattı.

Google’da yapay zekanın başına bir Türk geçti 1 gün önce eklendi

Hangi veriler sızdı? Müşteri bilgileri sızdı mı?

Veri ihlalinin yalnızca Hyundai Türkiye çalışanları ve çalışan adaylarına ait bilgileri kapsadığı açıklandı. Açıklamaya göre müşteri ve müşteri adaylarına ait herhangi bir kişisel veriye erişim sağlanmadı. İhlalden etkilenen kişi sayısı henüz kesin olarak belirlenemezken en fazla 422 kişinin etkilenmiş olabileceği ifade edildi.

Sızdıği belirtilen veriler şöyle:

Ad, Soyad

E-posta

Hogan/BEYT değerlendirme sonuçları (kişilik envanteri verileri)

Kullanıcı Adı

Şifre

Unvan bilgileri

KVKK’ya yapılan bildirimde ihlalden etkilenen ilgili kişilerin info@hyundai.com.tr ve dpo@hyundai.com.tr üzerinden veri sorumlusu ile iletişime geçerek bilgi alabilecekleri ifade edildi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Siber Güvenlik Haberleri

KVKK açıkladı: Hyundai Türkiye çalışanlarının bilgileri sızdı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: