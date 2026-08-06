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    KVKK açıkladı: Hyundai Türkiye çalışanlarının bilgileri sızdı

    Hyundai Türkiye'de veri sızıntısı yaşandı. KVKK'nın paylaştığı bildirime göre Hyundai Türkiye çalışanlara ait kişisel verilerin sızdığı, müşteri bilgilerinin ise etkilenmediği belirtildi.

    KVKK açıkladı: Hyundai Türkiye çalışanlarının bilgileri sızdı Tam Boyutta Gör
    Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), dün Türkiye’de yeni elektrikli otomobili Hyundai Ioniq 6’yı tanıtan Hyundai Türkiye hakkında bir veri ihlali bildirimi paylaştı. Hyundai Motor Türkiye Otomotiv AŞ tarafından KVKK’ya iletilen ve KVKK web sitesinde paylaşılan veri ihlal bildirimine göre siber saldırı sonucunda Hyundai Türkiye çalışanlarının kişisel verileri sızdı.

    KVKK'nın internet sitesinde yer alan bildiriye göre, Hyundai Group Security Operation Center tarafından yapılan incelemelerde 1 Ağustos 2026 tarihinde Hyundai Türkiye'nin internet sitesindeki bir SQL Injection açığının siber saldırganlar tarafından istismar edildiği tespit edildi. Veriyi işleyen konumundaki Baltaş Eksen Seçme Değerlendirme Eğitim ve Org. Tic. A.Ş. ve veri sorumlusu konumundaki Hyundai Motor Türkiye, 3 Ağustos 2026 tarihinde bu konuya yönelik detaylı inceleme başlattı.

    Hangi veriler sızdı? Müşteri bilgileri sızdı mı?

    Veri ihlalinin yalnızca Hyundai Türkiye çalışanları ve çalışan adaylarına ait bilgileri kapsadığı açıklandı. Açıklamaya göre müşteri ve müşteri adaylarına ait herhangi bir kişisel veriye erişim sağlanmadı. İhlalden etkilenen kişi sayısı henüz kesin olarak belirlenemezken en fazla 422 kişinin etkilenmiş olabileceği ifade edildi.

    Sızdıği belirtilen veriler şöyle:

    • Ad, Soyad
    • E-posta
    • Hogan/BEYT değerlendirme sonuçları (kişilik envanteri verileri)
    • Kullanıcı Adı
    • Şifre
    • Unvan bilgileri

    KVKK’ya yapılan bildirimde ihlalden etkilenen ilgili kişilerin info@hyundai.com.tr ve dpo@hyundai.com.tr üzerinden veri sorumlusu ile iletişime geçerek bilgi alabilecekleri ifade edildi.

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