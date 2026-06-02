KVKK açıkladı: Parmak izi ve yüz tanımayla mesai takibi yasal değil

Tam Boyutta Gör Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan ilke kararı ile çalışanların mesai takibinde biyometrik sistemlerin kullanılması hakkında uyarı yapıldı. KVKK, işverenlerin parmak izi, yüz tanıma, göz tarama gibi biyometrik yöntemlerle mesai kontrolü yapılmasını hukuka aykırı buldu.

KVKK, kuruma ulaşan ihbar ve şikayetlerde çalışanların mesai takibinde kullanılan biyometrik doğrulama sistemleri kullanılmasının en sık karşılaşılan konulardan biri olduğunu vurguladı. Günümüzde bu verilerin hassas kategoride yer aldığını vurgulayarak, “açık rıza” alınsa dahi hukuka aykırı olduğu ifade edildi.

Mesai takibinde yüz tanıma ve parmak izi neden yasal değil?

Gerekçe olarak ölçülülük ilkesini karşılamadığı belirtildi. Biyometrik verilerin işlenmesinin yalnızca açık rıza alınmasına değil; gereklilik, ölçülülük ve veri minimizasyonu ilkelerine de uygun olması gerektiği belirtildi. Mevcut mevzuatta işverenlerin çalışma sürelerini takip etmesine yönelik hükümler bulunsa da, bu takibin biyometrik sistemler aracılığıyla yapılmasını zorunlu veya açıkça izin veren bir yasal düzenleme bulunmadığına dikkat çekildi.

Bu nedenle çalışanların mesai takibinin parmak izi, yüz tanıma veya benzeri biyometrik yöntemlerle gerçekleştirilmesinin hukuka aykırı kabul edilebileceği ifade edildi. Kurum ayrıca, biyometrik verilerin yalnızca açık rıza şartına dayanılarak işlenmesinin yeterli hukuki zemine sahip olmadığını ve ölçülülük ilkesini karşılamadığını değerlendirdi.

Mesai takibi için KVKK’dan öneriler

Kurumun ilke kararına göre parmak izi, yüz tanıma gibi yöntemlere yerine daha az müdahaleci yöntemlerin tercih edilmesi gerektiği açıklandı. Alternatif yöntem olarak şunlar önerildi:

Şifreli kartlar

PIN tabanlı sistemler

RFID/NFC kimlik kartları

Geleneksel imza ve kağıt bazlı devam çizelgeleri

Denetçi gözetiminde elle giriş

