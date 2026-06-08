KVKK'den güvenlik kamerası uyarısı: Özel hayata müdahale edilmemeli

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Tam Boyutta Gör Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), iş yerleri ve apartmanlardaki güvenlik kamerası kullanımına ilişkin önemli bir uyarı yayımladı. Kurum, kameraların amacı dışında ve ölçüsüz şekilde kullanılmasının kişisel veri ihlali oluşturabileceğini ve idari yaptırımlara yol açabileceğini belirtti.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu açıklamasında, son dönemde özellikle iş yerleri ve toplu yaşam alanlarında kamera sistemlerinin hukuka aykırı kullanımıyla ilgili şikayetlerin arttığına dikkat çekildi.

Güvenlik kameraları amacı dışında kullanılmamalı

KVKK, iş yerlerine konulan güvenlik kameralarının çalışanları izleme, performans denetleme veya disiplin sağlama amacıyla kullanılmasının özel hayatın gizliliğini ihlal edebileceğini vurguladı. Ayrıca tuvalet, soyunma odası, mescit ve dinlenme alanı gibi bölgelere kamera yerleştirilemeyeceğinin altı çizildi.

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KVKK, kamera sistemlerinin yalnızca kurulma amacına uygun şekilde ve ölçülülük ilkesine bağlı kalınarak kullanılmasını istedi. Yüz tanıma ve ses kaydı gibi özel hayatı ihlal edebilecek ek özelliklerin ise dikkatle değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca kayıtların gereğinden uzun süre tutulmaması, otomatik silme/imhâ mekanizması bulunması, yetkisiz erişimin engellenmesi, sadece yetkili kişilerin kayıtları görebilmesi gerektiği vurgulandı.

Apartman kameralarına uyarı

Apartman ve sitelerde ise kameraların bağımsız yaşam alanlarını görecek şekilde, özellikle daire kapısı önlerini doğrudan izleyecek biçimde konumlandırılmaması gerektiği ifade edildi. Ortak alanların ise mahremiyet dengesine uygun şekilde belirlenmesi gerektiği belirtildi.

Kuruldan yapılan açıklamaya göre güvenlik kameralarının mevzuata aykırı şekilde konumlandırılması ve amacı dışında kullanılması durumunda idari para cezaları dahil olmak üzere yaptırımlar uygulanabileceğini açıkladı. Gerekli teknik ve idari tedbirleri alması gerektiği hatırlatıldı.

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KVKK'den güvenlik kamerası uyarısı: Özel hayata dikkat edilmeli

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