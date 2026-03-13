    KVKK duyurdu: Şikayetvar ve Baydöner’de veri sızıntısı yaşandı!

    Türkiye'de veri sızıntıları yaşanmaya devam ediyor. Şikayetvar'da 212 bin kullanıcının verisi sızdı. Baydöner'de ise 1,5 milyon kişinin verisi tehlikede!           

    KVKK duyurdu: Şikayetvar ve Baydöner’de veri sızıntısı yaşandı! Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de dijitalleşmenin artmasıyla birlikte güvenlik zafiyetleri de yaşanmaya devam ediyor. Müşterilerin markalarla ilgili şikayetlerini paylaştığı Şikayetvar platformunda ve Türkiye’nin en büyük restoran zincirlerinden Baydöner’de veri sızıntısı yaşandı.

    Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) web sitesinde yayımlanan duyuru ile iki platformdaki veri sızıntısı hakkında detaylar paylaşıldı. Şikayetvar’daki veri ihlalinde 212 bin müşterinin verisi sızarken, Baydöner’de yaklaşık 1,5 milyon kullanıcı bulunduğu fakat tam olarak kaç kişinin etkilendiğinin bilinmediği açıklandı.

    Şikayetvar’daki veri sızıntısı 24-26 Nisan 2025 tarihlerinde yaşandı fakat bu sızıntı 2 Mart 2026 tarihinde tespit edildi. Şikayetvar API anahtarlarının üçüncü taraf kişilerce ele geçirilmesiyle yetkisiz bir şekilde verilere erişildi.

    Bu sızıntıyla 212 bin 523 kullanıcının verisi siber saldırganlar tarafından ele geçirildi. Elde edilen veriler arasında kullanıcıların adı, soyadı, TCKN, telefon numarası ve e-posta adresi olduğu belirtildi.

    Baydöner'de kullanıcıların e-posta adresi ve parolaları sızdı

    KVKK duyurdu: Şikayetvar ve Baydöner’de veri sızıntısı yaşandı! Tam Boyutta Gör

    Baydöner’deki veri sızıntısı ise 15 Şubat 2026’da başladı ve 8 Mart’ta tespit edildi. Baydöner’in tedarikçi firması tarafından geliştirilen, yönetilen ve aynı zamanda host edilen Müşteri Hizmetleri ve Çağrı Merkezi Yönetimi platformunda yer alan bilgilerin yetkisiz kişiler tarafından ele geçirildiği açıklandı.

    İhlalden etkilenen kişi grubunun müşteriler olduğu, sızan verilerin ad-soyad, telefon numarası, e-posta adresi, T.C. kimlik numarası, uygulama parolaları ve sipariş/teslimat bilgileri olduğu belirtildi. Sistemde bulunan kişi sayısının 1 milyon 490 bin 789 olduğu, kaç kişinin etkilendiğinin bilinmediği vurgulandı. Baydöner uygulamasında kullandığınız e-posta ve şifreyi diğer platformlarda da kullanıyorsanız tüm sitelerdeki şifrenizi değiştirmenizi öneririz. Siber saldırganlar, Baydöner'deki giriş bilgilerinizi kullanarak başka sitelerde hesabınıza giriş yapmaya çalışabilir.

    Kaynakça https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/8686/kamuoyu-duyurusu-veri-ihlali-bildirimi-sikayetvar-bilisim-anonim-sirketi https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/8687/kamuoyu-duyurusu-veri-ihlali-bildirimi-baydoner-restoranlari-a-s
