    Labubu fırtınası beyazperdeye de sıçradı

    10 yıldır popüler kültürün en ilginç figürlerinden birisi haline gelen Labubu bebekleri, maceralarına beyazperdede devam edecek. Sony Pictures trendi satın aldı. 

    Labubu Tam Boyutta Gör
    Tüm dünyada fırtına estiren Labubu bebekleri trendi sinema dünyasının da dikkatini çekmekte gecikmedi. Sony Pictures potansiyel bir sinema filmi için yayın haklarını Çinli Pop Mart markasından satın aldı. 

    Labubu filmi geliyor

    Sony Pictures konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken henüz yönetmen, senarist ya da yapımcı isimlerinin belli olmadığı, projenin ilk aşamada olduğu belirtiliyor. Kaynaklar tek bir filmden ziyade film ve dizilerden oluşan bir franchise zinciri ortaya çıkabileceğini düşünüyor. 

    2015 yılında piyasaya sürülen Labubu bebekleri, sosyal medyanın da etkisiyle kısa sürede global çapta popüler olurken, firmanın sınırlı sayıda üretim ve sürpriz kutu stratejisiyle popüler kültürün bir parçası haline geldi. Labubu bebeklerinin orijinal fiyatları yüksek seyrederken nadir ürünler ise ikinci elde inanılmaz fiyatlara çıkıyor. 

