Labubu fırtınası beyazperdeye de sıçradı

Labubu filmi geliyor
Sony Pictures konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken henüz yönetmen, senarist ya da yapımcı isimlerinin belli olmadığı, projenin ilk aşamada olduğu belirtiliyor. Kaynaklar tek bir filmden ziyade film ve dizilerden oluşan bir franchise zinciri ortaya çıkabileceğini düşünüyor.
2015 yılında piyasaya sürülen Labubu bebekleri, sosyal medyanın da etkisiyle kısa sürede global çapta popüler olurken, firmanın sınırlı sayıda üretim ve sürpriz kutu stratejisiyle popüler kültürün bir parçası haline geldi. Labubu bebeklerinin orijinal fiyatları yüksek seyrederken nadir ürünler ise ikinci elde inanılmaz fiyatlara çıkıyor.