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LaCie'den tasarımıyla dikkat çeken USB 3.0 Hub: LaCie Hub4

Depolama çözümleriyle tanınan firmalardan biri olan LaCie, USB 3.0 arabirimini daha etkin şekildek kullanmak isteyenler için LaCie Hub4 adlı USB çoğaltıcısını Hub4'ü satışa sunuyor.
8 yıl
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Çevre Birimleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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LaCie'den tasarımıyla dikkat çeken USB 3.0 Hub: LaCie Hub4
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Depolama çözümleriyle tanınan firmalardan birisi olan LaCie, USB 3.0 arabirimini daha etkin şekildek kullanmak isteyenler için LaCie Hub4 adlı yeni USB çoğaltıcısı Hub4'ü satışa sunuyor.

LaCie'nın Hub4 adını verdiği USB çoğaltıcı kullanıcılara sahip oldukları USB 3.0 destekli ürünleri aynı anda kullanma fırsatı sunuyor. Günümüzde tam anlamıyla yaygınlaşmamış bir teknoloji olsa da LaCie Hub4 geriye uyumluluk özelliği ile USB 2.0 arabirimini de USB 2.0'ın hız limitlerinde kullanma imkanı sunuyor.

LaCie'nin hazırladığı USB 3.0 destekli USB çoğaltıcı Hub4, 60$'lı fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

LaCie'den tasarımıyla dikkat çeken USB 3.0 Hub: LaCie Hub4
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DH Misafiri 7 yıl
fiyat biraz değil bir HUB'a göre baya pahalı
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JerryDrake 8 yıl
Lacie'nin anahtar şeklinde USB Flash diskleri var.
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Tanarri 8 yıl
o anahtar ortada biyerde olduna göre anahtar şeklinde flasbellke olsa gerek xD
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Sunbuloglu 8 yıl
Şu resimde anahtar gibi bişey var. Acep ne ola ki?
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umutarslan.com 8 yıl

Sunbuloglu

Şu resimde anahtar gibi bişey var. Acep ne ola ki?


çelik kapı anahtarı :D 131bit şifreleme olabilir :D
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SupermanPrime 8 yıl
mini usb sanırım , cihaz güzel ama fiyatı çok gibi geldi
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sentanoo 8 yıl
O arkadaki en sağda bulunan bağlantı ne...
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Sunbuloglu 8 yıl
Birde şu usb 3.0 sata 3 desteği sağlayan PCI kartlar yaygınlaşsa artık.
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Ozn.Onl 8 yıl
bende daha usb 3.0 alet yok adamlar hub çıkardı varmı böle bişi :D kendimi çağ dışı hissettim bian
:D
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