LaCie'den tasarımıyla dikkat çeken USB 3.0 Hub: LaCie Hub4

Depolama çözümleriyle tanınan firmalardan birisi olan LaCie, USB 3.0 arabirimini daha etkin şekildek kullanmak isteyenler için LaCie Hub4 adlı yeni USB çoğaltıcısı Hub4'ü satışa sunuyor.

LaCie'nın Hub4 adını verdiği USB çoğaltıcı kullanıcılara sahip oldukları USB 3.0 destekli ürünleri aynı anda kullanma fırsatı sunuyor. Günümüzde tam anlamıyla yaygınlaşmamış bir teknoloji olsa da LaCie Hub4 geriye uyumluluk özelliği ile USB 2.0 arabirimini de USB 2.0'ın hız limitlerinde kullanma imkanı sunuyor.

LaCie'nin hazırladığı USB 3.0 destekli USB çoğaltıcı Hub4, 60$'lı fiyat etiketiyle satışa sunuldu.