Elektrikli Lamborghini projesi rafa kalktı: "Elektrikli otomobiller pahalı bir hobi"

Lamborghini CEO’su Stephan Winkelmann, The Sunday Times’a verdiği röportajda şirketin hedef kitlesinin elektrikli otomobillere geçiş konusunda neredeyse hiç istekli olmadığını belirtti. Winkelmann, V8 ya da V12 motora sahip olmayan bir modele ilginin sıfıra yakın olduğunu dile getirdi.
Winkelmann, elektrikli Lamborghini'nin seri üretime geçip geçmemesi konusunda karar vermelerinin bir yıldan fazla sürdüğünü ifade etti. Şirket içinde yapılan kapsamlı tartışmaların yanı sıra müşteriler ve bayilerle gerçekleştirilen görüşmelerin ardından, 2025’in sonunda projeyi tamamen rafa kaldırma kararı alındı.
"Elektrikli otomobiller pahalı bir hobi"
Elektrikli otomobil projesi rafa kalkmış olsa da Lanzador konsepti 2030'a doğru seri üretime girecek. Ancak şarj edilebilir hibrit sisteme sahip olarak. Benzer şekilde yeni nesil Lamborghini Urus da tamamen elektrikli olmayacak. Ayrıca, Lanzador ile benzer dönemde tanıtılması beklenen yeni Urus da şarj edilebilir hibrit sistemle yoluna devam edecek.
Winkelmann’a göre elektrikli otomobiller, benzinli motorların sunduğu “duygusal bağı” sağlayamıyor. Bu nedenle şarj edilebilir hibrit çözümü, hem regülasyonları karşılayan hem de müşterileri memnun eden en mantıklı orta yol olarak görülüyor.
Lamborghini'nin yaklaşımına katılmayan üreticiler de var. Ferrari, 25 Mayıs'ta tanıtılacak Luce ile elektrikli döneme adım atmaya hazırlanıyor. Bentley de bu yıl ilk elektrikli modelini tanıtacak. Böylece portföyünde henüz elektrikli bir model bulunmayan üretici sayısı giderek azalacak.