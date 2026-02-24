Elektrikli Lamborghini projesi rafa kalktı: "Elektrikli otomobiller pahalı bir hobi"

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Lamborghini, üç yıl önce ilk elektrikli otomobil konseptini tanıtmış ve seri üretim tarihi olarak 2028 yılını işaret etmişti. Şirket, bir yıl önce çıkış tarihini 2029'a erteleyerek bir şeylerin ters gittiğinin sinyallerini verdi. Şimdi ise elektrikli Lamborghini projesinin iptal edildiği açıklandı.

Lamborghini CEO’su Stephan Winkelmann, The Sunday Times’a verdiği röportajda şirketin hedef kitlesinin elektrikli otomobillere geçiş konusunda neredeyse hiç istekli olmadığını belirtti. Winkelmann, V8 ya da V12 motora sahip olmayan bir modele ilginin sıfıra yakın olduğunu dile getirdi.

Winkelmann, elektrikli Lamborghini'nin seri üretime geçip geçmemesi konusunda karar vermelerinin bir yıldan fazla sürdüğünü ifade etti. Şirket içinde yapılan kapsamlı tartışmaların yanı sıra müşteriler ve bayilerle gerçekleştirilen görüşmelerin ardından, 2025’in sonunda projeyi tamamen rafa kaldırma kararı alındı.

"Elektrikli otomobiller pahalı bir hobi"

Tam Boyutta Gör Winkelmann, projenin iptal edildiğini duyurduktan sonra elektrikli otomobilleri “pahalı bir hobi” olarak nitelendirmekten de geri kalmadı. Pazar ve müşteri kitlesi hazır değilken tam elektrikli geliştirmelere büyük yatırımlar yapmanın hissedarlara, müşterilere ve çalışanlara karşı finansal açıdan sorumsuzluk olacağını da sözlerine ekledi.

Elektrikli otomobil projesi rafa kalkmış olsa da Lanzador konsepti 2030'a doğru seri üretime girecek. Ancak şarj edilebilir hibrit sisteme sahip olarak. Benzer şekilde yeni nesil Lamborghini Urus da tamamen elektrikli olmayacak. Ayrıca, Lanzador ile benzer dönemde tanıtılması beklenen yeni Urus da şarj edilebilir hibrit sistemle yoluna devam edecek.

Büyük tepki: AB'nin "Made in Europe" planı bir kez daha ertelendi 14 sa. önce eklendi

Winkelmann’a göre elektrikli otomobiller, benzinli motorların sunduğu “duygusal bağı” sağlayamıyor. Bu nedenle şarj edilebilir hibrit çözümü, hem regülasyonları karşılayan hem de müşterileri memnun eden en mantıklı orta yol olarak görülüyor.

Lamborghini’nin yaklaşımına katılmayan üreticiler de var. Ferrari, 25 Mayıs’ta tanıtılacak Luce ile elektrikli döneme adım atmaya hazırlanıyor. Bentley de bu yıl ilk elektrikli modelini tanıtacak. Böylece portföyünde henüz elektrikli bir model bulunmayan üretici sayısı giderek azalacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: