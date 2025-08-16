Giriş
    En güçlü Lamborghini tanıtıldı: Karşınızda Fenomeno!

    Lamborghini, şimdiye kadarki en hızlı otomobilini tanıttı. 1.065 beygir gibi muazzam bir güce sahip olan Lamborghini Fenomeno sınırlı sayıda üretilecek.         

    Lamborghini Fenomeno tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    İtalyan spor otomobil üreticisi Lamborghini, şimdiye kadarki en hızlı otomobilini tanıttı. Monterey Car Week etkinliğinde tanıtılan Lamborghini Fenomeno, markanın sınırlı üretimli koleksiyonunun bir parçası olacak. 3,5 milyon dolarlık fiyatıyla ise cep yakacak.

    Hibrit motoruyla toplamda 1.065 beygir güç

    Lamborghini Fenomeno, 823 beygir güç üreten 6.5 litrelik atmosferik V12 motorunun yanına, üç elektrik motoruyla 242 beygir daha ekliyor. Toplamda 1.065 beygir gibi muazzam bir güce kavuşuyor. Bu rakam, Revuelto’nun 1.015 beygirlik gücünü geride bırakıyor.

    Fenomeno ayrıca, 1,64 kg/beygir güç-ağırlık oranıyla da markanın diğer modellerini geride bırakıyor. Maksimum tork seviyesi ise Revuelto ile aynı: 725 Nm @ 6.750 rpm. Otomobil, 0’dan 100 km/s hıza sadece 2,4 saniyede çıkabiliyor(Revuelto’dan 0,1 saniye daha hızlı). Aracın maksimum hızı ise 350 km/s’nin üzerinde.

    Bu artan gücün arkasında Fenomeno’ya özel geliştirilen yeni 7 kWh batarya var. Revuelto’nun 3,8 kWh bataryasına kıyasla çok daha büyük olan bu paket, araca yalnızca elektrikle 20 km menzil sağlıyor. 

    Fenomeno’nun şasisi ve gövdesi tamamen karbon fiberden yapılmış. Frenler için karbon-seramik diskler kullanılıyor. Önde 21 inç, arkada 22 inç jantlar üzerine oturan araç, Bridgestone Potenza Sport lastiklerle geliyor.

    Lamborghini Fenomeno tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Tasarım açısından da Revuelto’dan daha agresif bir görüntüye sahip. Kaputtaki büyük hava girişleri Huracán GT3 yarış aracından esinlenilmiş, gövde çizgileri ise pist için geliştirilen Essenza modelinin “long tail” tasarımını hatırlatıyor.

    Fenomeno ismi de Lamborghini geleneğine uygun şekilde bir boğadan geliyor. 2002’de Meksika’da yapılan bir dövüşte, olağanüstü özellikler sergilediği için bağışlanan ünlü bir boğadan ilham alınmış. İtalyanca ve İspanyolcada “Fenomeno”, olağanüstü ve eşsiz bir şeyi simgeliyor.

    Lamborghini yalnızca 29 adet Fenomeno üretecek, bir tane de kendi koleksiyonuna ekleyecek. Ancak modelin tasarımı, gelecekteki Lamborghini’ler için bir tasarım manifestosu niteliğinde.

    Lamborghini tamamen elektrikli otomobili ise hala belirsizliğini koruyor. 2021’de açıklanan planlara göre önce tüm modellerin hibrit versiyonları çıkarılacak, ardından 2030'a gelmeden ilk tam elektrikli Lamborghini tanıtılacaktı. 2023’te gösterilen Lanzador konsepti başlangıçta 2028’de üretime girecekti, ancak bu tarih 2029’a ertelendi. Şimdi ise modelin tam elektrikli olup olmayacağı kesin değil. Aynı şekilde elektrikli Urus planları da ötelendi ve yerine performans odaklı şarj edilebilir hibrit bir versiyon gelecek.

