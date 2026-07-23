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    Lamborghini Huracan'ı bu hale getirdiler: Sadece 7 adet üretilecek

    Lamborghini Huracan baştan yaratıldı! Rezvani’nin 800 beygirlik yeni canavarı Dune, dev arazi lastikleri ve yüksek gövdesiyle Sterrato’yu bile gölgede bırakıyor. Sadece 7 adet üretilecek.

    Lamborghini Huracan bu hale geldi: Sadece 7 adet üretilecek! Tam Boyutta Gör
    Otomotiv dünyasında süper otomobilleri araziye çıkarma fikri aslında sanıldığı kadar yeni değil. Volkswagen Grubu, daha 2013 yılında Italdesign Parcour konseptiyle Gallardo altyapısını araziye taşımıştı. Son yıllarda ise Lamborghini Huracan Sterrato ve Porsche 911 Dakar gibi modellerle bu çılgınlığın ticari olarak ne kadar başarılı olduğunu gördük.

    Şimdi ise kalıpları tamamen yıkan ve Sterrato’yu bile adeta bir şehir otomobili gibi gösteren çok daha radikal bir canavar sahneye çıktı: Rezvani Dune.

    Sterrato’dan 11 cm daha yüksek

    Kaliforniya merkezli Rezvani Motors, Lamborghini Huracan’ı temel alarak onu adeta bir tanka dönüştürdü. Dönüşüm o kadar kapsamlı ki aracın dışından bakıldığında orijinal bir Huracan olduğunu anlamak neredeyse imkansız.

    Lamborghini Huracan bu hale geldi: Sadece 7 adet üretilecek! Tam Boyutta Gör
    Gövdesi tamamen karbon fiberden üretilen genişletilmiş özel bir tasarıma sahip olan araçta, tavandaki hava girişi de ihmal edilmemiş. Ancak asıl değişim süspansiyon ve yürüyen aksamda karşımıza çıkıyor:

    Standart Sterrato, normal Huracan’a göre yerden yüksekliğini 4.3 cm artırmıştı. Rezvani Dune ise süspansiyonu tam 11.4 cm daha yukarı taşıyor. Devasa çamurlukların altında ise süper otomobillerde görmeye alışık olmadığımız, offroad kamyonetlerinde kullanılan devasa arazi lastikleri yer alıyor.

    V10 motora süperşarj desteği: 800 beygir

    Lamborghini Huracan bu hale geldi: Sadece 7 adet üretilecek! Tam Boyutta Gör
    Sürücünün arkasında yine o tanıdık 5.2 litrelik atmosferik V10 motor yatıyor. Ancak Rezvani bu motoru olduğu gibi bırakmamış. VF Engineering ile ortaklık kuran şirket, motora bir süperşarj entegre ederek gücü tam 800 beygire çıkarmış. Bu da standart bir Sterrato’dan yaklaşık 200 beygir daha fazla güç anlamına geliyor.

    Sadece 7 adet üretilecek

    Rezvani, Dune modelinden sadece 7 adet dönüştürme yapacağını duyurdu ve siparişleri toplamaya başladı. Aracı rezerve etmek için 1.500 dolarlık iade edilebilir bir kapora vermek yeterli. Fiyatı henüz resmi olarak açıklanmasa da Lamborghini’nin Sterrato için yaklaşık 280.000 dolar talep ettiği ve 1.499 adetlik üretim kotasını anında doldurduğu düşünüldüğünde, Rezvani Dune’un koleksiyoncular için biçilmiş kaftan olacağı kesin.

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