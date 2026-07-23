Lamborghini Huracan'ı bu hale getirdiler: Sadece 7 adet üretilecek

Şimdi ise kalıpları tamamen yıkan ve Sterrato’yu bile adeta bir şehir otomobili gibi gösteren çok daha radikal bir canavar sahneye çıktı: Rezvani Dune.
Sterrato’dan 11 cm daha yüksek
Kaliforniya merkezli Rezvani Motors, Lamborghini Huracan’ı temel alarak onu adeta bir tanka dönüştürdü. Dönüşüm o kadar kapsamlı ki aracın dışından bakıldığında orijinal bir Huracan olduğunu anlamak neredeyse imkansız.
Standart Sterrato, normal Huracan’a göre yerden yüksekliğini 4.3 cm artırmıştı. Rezvani Dune ise süspansiyonu tam 11.4 cm daha yukarı taşıyor. Devasa çamurlukların altında ise süper otomobillerde görmeye alışık olmadığımız, offroad kamyonetlerinde kullanılan devasa arazi lastikleri yer alıyor.
V10 motora süperşarj desteği: 800 beygir
Sadece 7 adet üretilecek
Rezvani, Dune modelinden sadece 7 adet dönüştürme yapacağını duyurdu ve siparişleri toplamaya başladı. Aracı rezerve etmek için 1.500 dolarlık iade edilebilir bir kapora vermek yeterli. Fiyatı henüz resmi olarak açıklanmasa da Lamborghini’nin Sterrato için yaklaşık 280.000 dolar talep ettiği ve 1.499 adetlik üretim kotasını anında doldurduğu düşünüldüğünde, Rezvani Dune’un koleksiyoncular için biçilmiş kaftan olacağı kesin.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: