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Oynat Lamborghini, 920 beygir gücündeki yeni modeli Temerario Spyder’ı duyurdu. Markanın otomatik açılır sert tavanlı ilk modeli olan araç, gücünü hibrit sistemden alıyor. Çift turbo V8 motor ile üç elektrikli motorun birleştiği otomobil, sıfırdan yüze 2,8 saniyede çıkıyor. Özel tavan mekanizması ağırlık merkezini düşürürken, araç maksimum 343 kilometre hıza ulaşabiliyor. Geniş iç hacmi ve yüksek konforuyla dikkat çeken süper spor model, sürüş keyfini artırıyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Lamborghini, Temerario ailesine üstü açık Spyder versiyonunu ekledi. Coupe’den iki yıl sonra gelen model, Huracan Spyder’ın kumaş tavanını geride bırakıyor. Diablo ve Aventador’un elle çıkarılan tavan panellerinden farklı olarak Temerario Spyder’ın sert tavanı tek düğmeyle açılıp kapanıyor.

Tavan mekanizmasında geleneksel elektrohidrolik sistem yerine 10 elektrikli aktüatör kullanılıyor. Açılan tavan, koltukların arkasına dikey olarak yerleşiyor. Lamborghini’ye göre bu düzen, ağırlık dağılımını değiştirmeden aracın ağırlık merkezini 3 mm aşağı çekiyor. Mekanizmanın coupe’ye kıyasla ne kadar ek ağırlık getirdiği ise açıklanmadı.

Tam Boyutta Gör Spyder, coupe’nin şarj edilebilir hibrit sistemini koruyor. 4,0 litre çift turbo V8 ve üç elektrik motoru, toplam 920 beygir güç üretiyor. Benzinli motor normal kullanımda 10.000 devire çıkarken kalkış kontrolü devrede olduğunda sınır 10.250 devire yükseliyor.

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Dört tekerlekten çekişli model, 0-100 km/s hızlanmasını 2,8 saniyede, 0-200 km/s hızlanmasını 7,3 saniyede tamamlıyor. Bu süreler coupe’den sırasıyla yalnızca 0,1 ve 0,2 saniye daha uzun. Maksimum hız ise değişmeden 343 km/sa olarak kalıyor.

Tam Boyutta Gör Alüminyum şasi ve karbon seramik frenlerle gelen otomobilin süspansiyon ayarları Spyder’a özel olarak elden geçirilmiş. İsteyenler, standart egzozdan yüzde 12 daha hafif olan Akrapovic titanyum egzozu da tercih edebiliyor.

Kabinde Huracan Evo Spyder’a göre daha fazla alan sunuluyor. Lamborghini, iki metre boyundaki kullanıcıların da otomobile sığabildiğini belirtiyor. Üç kademeli boyun ısıtma sistemi serin havalarda üstü açık yolculuğu kolaylaştırırken elektrikli arka cam, tavan kapalıyken de motor sesinin içeri alınmasını sağlıyor. Önde 112 litrelik bagaj bulunuyor; yedi hoparlörlü Sonus faber ses sistemi ise seçenekler arasında.

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Lamborghini Temerario Spyder tanıtıldı: 920 beygir, açılır tavan

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