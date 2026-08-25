Lamborghini tarzıyla dikkat çeken elektrikli Hyundai Ioniq V satışa çıktı: İşte fiyatı

D segmentinde konumlanan otomobil, Hyundai'nin Ioniq ailesindeki en özgün ve sıra dışı tasarım anlayışını temsil ediyor. Lamborghini Countach'ı andıran alçak, keskin ve kama formlu ön tasarımıyla dikkat çeken model İtalyan efsanesinden izler taşısa da boyutlarıyla ondan çok daha büyük. Ioniq V 4.9 metrelik uzunluğu ve 2.9 metrelik aks mesafesiyle geniş ve konforlu bir iç mekan sunuyor.
Yapay zeka destekli fütüristik kokpit
Otomobilin iç mekanında sürücüyü teknoloji odaklı modern bir kabin karşılıyor. İnce tasarımlı dijital gösterge paneline, 27 inçlik devasa bir dokunmatik multimedya ekranı eşlik ediyor. Ön cama sürüş bilgilerini yansıtan baş üstü gösterge ekranı (head-up display) sisteminin de yer aldığı aracın bilgi-eğlence sistemi, yapay zeka entegrasyonuyla çok daha akıllı hale getirilmiş.
Güç ve menzil seçenekleri
Hyundai Ioniq V, iki farklı elektrikli motor seçeneğiyle çıkış yaptı. Giriş seviyesinde 140 kW (190 beygir) gücünde elektrik motoru ve 53.5 kWh kapasiteli batarya mevcut. Bu versiyon CLTC standardına göre 520 ila 540 kilometre arasında değişen bir menzil sunuyor. Üst seçenekte ise 168 kW (228 beygir) gücünde motor ve 66.8 kWh kapasiteli batarya yer alıyor. Bu versiyonun CLTC menzili tek şarjla 620 ila 650 kilometreye kadar çıkıyor.
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