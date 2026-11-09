Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    BYD'nin Hollanda ofislerine baskın: Land Rover'dan kopyalama suçlaması

    Jaguar Land Rover, BYD'nin Ti7 SUV modelinin Defender'ın fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğini iddia ediyor. Bu kapsamda BYD'nin Hollanda'daki ofisine baskın düzenlenerek kayıtlara el konuldu.

    Land Rover, BYD'yi Defender'ı kopyalamakla suçladı Tam Boyutta Gör
    Çinli otomobil devi BYD, Jaguar Land Rover (JLR) ile yaşadığı tasarım ve fikri mülkiyet anlaşmazlığı nedeniyle Avrupa'da hukuki süreçle karşı karşıya. The Guardian'ın haberine göre, Ağustos 2026'da BYD'nin Hollanda'daki Schiedam ve Hoofddorp ofislerine mahkeme tarafından görevlendirilen yetkililer tarafından baskın düzenlendi. Operasyon sırasında şirketin dijital kayıtlarına el konuldu.

    Anlaşmazlığın merkezinde BYD'nin Fang Cheng Bao markası altında geliştirdiği ve Avrupa'da BYD Ti7 adıyla satışa sunmaya hazırlandığı SUV modeli bulunuyor. JLR, aracın tasarımının Land Rover Defender ile benzerlik taşımasının ötesinde, kendi fikri mülkiyet haklarını da ihlal ettiğini iddia ediyor.

    İngiliz otomobil üreticisinin şüpheleri arasında BYD'nin bir Land Rover Defender'ı parçalarına ayırarak bazı teknolojilerini tersine mühendislik yöntemiyle incelemiş olabileceği de yer alıyor. BYD'nin avukatları ise Hollanda'daki ofislerde gerçekleştirilen arama ve el koyma işleminin kapsamına itiraz ederek süreci bir tür "delil avcılığı" olarak nitelendirdi.

    Taraflar devam eden dava hakkında henüz kamuoyuna açıklama yapmadı. Anlaşmazlıkla ilgili ilk duruşmanın 11 Kasım'da Lahey'de gerçekleştirilmesi planlanıyor. Şu ana kadar BYD'nin fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğine yönelik kesinleşmiş herhangi bir karar bulunmuyor.

    BYD Ti7, Defender tasarımıyla benzerliği nedeniyle gündemde

    BYD Ti7, Eylül 2025'te Çin'de Fang Cheng Bao markası altında Bao 7, daha sonra ise Tai 7 adıyla satışa sunuldu. Köşeli gövde yapısı, dik ön tasarımı, kare şeklindeki çamurlukları ve arka bölümündeki depolama alanıyla dikkat çeken SUV, piyasaya çıktığından bu yana Land Rover Defender'a benzetiliyor.

    Land Rover, BYD'yi Defender'ı kopyalamakla suçladı Tam Boyutta Gör
    Çin pazarındaki versiyon 4.999 mm uzunluğa, 1.995 mm genişliğe ve 1.865 mm yüksekliğe sahip. Modelin aks mesafesi ise 2.920 mm olarak açıklanıyor. Çin'de beş koltuklu olarak satılan araç, Avrupa pazarında üç sıra koltukla birlikte yedi kişilik kapasite sunacak. 

    Şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonunda 1,5 litrelik turbo benzinli motor ve elektrik motorları görev yapıyor. BYD, modelin hem önden çekişli hem de dört tekerlekten çekişli seçeneklerini sunuyor. Nisan 2026'da ise modelin tamamen elektrikli versiyonu Çin'de tanıtıldı. Bu versiyon, CLTC ölçümlerine göre 755 kilometreye kadar menzil sunuyor.

    BYD Ti7 Avrupa'da Defender'dan daha ucuz olacak

    BYD, Ti7 modelinin Avrupa'ya açılımı kapsamında İngiltere'de ön siparişleri başlattı. Modelin başlangıç fiyatı 47.995 sterlin olarak açıklandı. Yedi koltuklu Land Rover Defender 110'un 68.465 sterlinlik fiyatı dikkate alındığında BYD'nin SUV modeli önemli ölçüde daha uygun fiyatlı bir alternatif olarak konumlanıyor.

    İngiltere pazarına yönelik Ti7, 1,5 litrelik turbo benzinli motoru iki elektrik motoruyla birleştiriyor. Toplam 402 beygir (300 kW) güç üreten sistem, 35,6 kWh kapasiteli bataryayla destekleniyor. Modelin tamamen elektrikli sürüş menzili WLTP ölçümlerine göre 119 kilometreye kadar ulaşıyor.

    İlk araçların Kasım 2026'da İngiltere'deki showroomlara ulaşması, müşteri teslimatlarının ise Ocak 2027'de başlaması planlanıyor.

    JLR daha önce de Çinli üreticiyle mahkemelik olmuştu

    Jaguar Land Rover'ın Çinli otomobil üreticileriyle tasarım benzerliği nedeniyle yaşadığı anlaşmazlıklar yeni değil. Şirket, 2019 yılında Jiangling Motor Corporation'a karşı açtığı davayı kazanmıştı. Söz konusu davada Range Rover Evoque modeline oldukça benzeyen Landwind X7'nin tasarımı gündeme gelmişti.

    Kaynakça https://www.theguardian.com/business/2026/nov/08/chinese-carmaker-byd-offices-raided-netherlands-land-rover-copycat-claim https://carnewschina.com/2026/11/09/byd-offices-raided-over-allegations-ti7-suv-copied-the-land-rover-defender/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Green Goblin’in uçan kaykayı gerçeğe dönüştü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    batman arkham city türkçe yama bilgisayar yazıcıyı görmüyor on teker bilyası değişimi fiyatları turbo başlıklı süpürge eve yarasa girmesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO X8
    POCO X8
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer R7T2-5060
    Game Garaj Slayer R7T2-5060
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum