BYD'nin Hollanda ofislerine baskın: Land Rover'dan kopyalama suçlaması

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Oynat Jaguar Land Rover, Çinli BYD’nin Ti7 modelinde Defender'ı kopyaladığını iddia etti. Şikayet üzerine şirketin Hollanda ofislerine baskın düzenlendi. İngiliz marka, BYD’nin araçlarını parçalayarak tersine mühendislik uyguladığından şüpheleniyor. Defender’dan çok daha ucuz fiyatla Avrupa pazarına girecek olan modelle ilgili davanın ilk duruşması 11 Kasım'da Lahey'de görülecek. JLR, 2019 yılında da benzer bir tasarım davasını kazanmıştı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Çinli otomobil devi BYD, Jaguar Land Rover (JLR) ile yaşadığı tasarım ve fikri mülkiyet anlaşmazlığı nedeniyle Avrupa'da hukuki süreçle karşı karşıya. The Guardian'ın haberine göre, Ağustos 2026'da BYD'nin Hollanda'daki Schiedam ve Hoofddorp ofislerine mahkeme tarafından görevlendirilen yetkililer tarafından baskın düzenlendi. Operasyon sırasında şirketin dijital kayıtlarına el konuldu.

Anlaşmazlığın merkezinde BYD'nin Fang Cheng Bao markası altında geliştirdiği ve Avrupa'da BYD Ti7 adıyla satışa sunmaya hazırlandığı SUV modeli bulunuyor. JLR, aracın tasarımının Land Rover Defender ile benzerlik taşımasının ötesinde, kendi fikri mülkiyet haklarını da ihlal ettiğini iddia ediyor.

İngiliz otomobil üreticisinin şüpheleri arasında BYD'nin bir Land Rover Defender'ı parçalarına ayırarak bazı teknolojilerini tersine mühendislik yöntemiyle incelemiş olabileceği de yer alıyor. BYD'nin avukatları ise Hollanda'daki ofislerde gerçekleştirilen arama ve el koyma işleminin kapsamına itiraz ederek süreci bir tür "delil avcılığı" olarak nitelendirdi.

Taraflar devam eden dava hakkında henüz kamuoyuna açıklama yapmadı. Anlaşmazlıkla ilgili ilk duruşmanın 11 Kasım'da Lahey'de gerçekleştirilmesi planlanıyor. Şu ana kadar BYD'nin fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğine yönelik kesinleşmiş herhangi bir karar bulunmuyor.

BYD Ti7, Defender tasarımıyla benzerliği nedeniyle gündemde

BYD Ti7, Eylül 2025'te Çin'de Fang Cheng Bao markası altında Bao 7, daha sonra ise Tai 7 adıyla satışa sunuldu. Köşeli gövde yapısı, dik ön tasarımı, kare şeklindeki çamurlukları ve arka bölümündeki depolama alanıyla dikkat çeken SUV, piyasaya çıktığından bu yana Land Rover Defender'a benzetiliyor.

Tam Boyutta Gör Çin pazarındaki versiyon 4.999 mm uzunluğa, 1.995 mm genişliğe ve 1.865 mm yüksekliğe sahip. Modelin aks mesafesi ise 2.920 mm olarak açıklanıyor. Çin'de beş koltuklu olarak satılan araç, Avrupa pazarında üç sıra koltukla birlikte yedi kişilik kapasite sunacak.

Şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonunda 1,5 litrelik turbo benzinli motor ve elektrik motorları görev yapıyor. BYD, modelin hem önden çekişli hem de dört tekerlekten çekişli seçeneklerini sunuyor. Nisan 2026'da ise modelin tamamen elektrikli versiyonu Çin'de tanıtıldı. Bu versiyon, CLTC ölçümlerine göre 755 kilometreye kadar menzil sunuyor.

BYD Ti7 Avrupa'da Defender'dan daha ucuz olacak

BYD, Ti7 modelinin Avrupa'ya açılımı kapsamında İngiltere'de ön siparişleri başlattı. Modelin başlangıç fiyatı 47.995 sterlin olarak açıklandı. Yedi koltuklu Land Rover Defender 110'un 68.465 sterlinlik fiyatı dikkate alındığında BYD'nin SUV modeli önemli ölçüde daha uygun fiyatlı bir alternatif olarak konumlanıyor.

İngiltere pazarına yönelik Ti7, 1,5 litrelik turbo benzinli motoru iki elektrik motoruyla birleştiriyor. Toplam 402 beygir (300 kW) güç üreten sistem, 35,6 kWh kapasiteli bataryayla destekleniyor. Modelin tamamen elektrikli sürüş menzili WLTP ölçümlerine göre 119 kilometreye kadar ulaşıyor.

İlk araçların Kasım 2026'da İngiltere'deki showroomlara ulaşması, müşteri teslimatlarının ise Ocak 2027'de başlaması planlanıyor.

JLR daha önce de Çinli üreticiyle mahkemelik olmuştu

Jaguar Land Rover'ın Çinli otomobil üreticileriyle tasarım benzerliği nedeniyle yaşadığı anlaşmazlıklar yeni değil. Şirket, 2019 yılında Jiangling Motor Corporation'a karşı açtığı davayı kazanmıştı. Söz konusu davada Range Rover Evoque modeline oldukça benzeyen Landwind X7'nin tasarımı gündeme gelmişti.

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