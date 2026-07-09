Land Rover'ı andıran Tata Sierra EV satışta! Fiyatı 17 bin euro

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Tam Boyutta Gör Hindistan pazarının en büyük elektrikli araç üreticisi olan Tata Motors, elektrikli SUV pazarındaki kartları yeniden karacak yedinci modeli Sierra EV'yi resmi olarak tanıttı ve satışa sundu. Doğrudan Hyundai Creta EV ve Mahindra BE 6 gibi iddialı modelleri gözüne kestiren Sierra EV, sunduğu çift motor seçeneği ve ultra yüksek menzil performansıyla pazarın yeni hakimi olmaya aday.

Tata; sekiz farklı konfigürasyon, beş donanım seviyesi ve üç farklı elektrikli motor seçeneğiyle sunduğu yeni Sierra EV modeli için 1.879.000 Rupi (yaklaşık 17.250 euro) ile 2.599.000 Rupi (yaklaşık 24.000 euro) arasında değişen oldukça agresif bir fiyat etiketi belirledi.

Tam Boyutta Gör Kompakt SUV sınıfında yer alan Sierra EV; 4.340 mm uzunluğu, 1.841 mm genişliği ve 2.730 mm'lik aks mesafesiyle oldukça geniş bir yaşam alanı sunuyor. Aracın standart versiyonunda arkaya konumlandırılmış 175 kW (238 beygir) güç ve 340 Nm tork üreten bir elektrik motoru yer alıyor.

Ancak Tata, performans ve arazi yeteneği isteyen macera tutkunları için üst paketlerde ön aksa da 103 kW'lık ikinci bir motor ekleyerek aracı dört çeker (AWD) bir canavara dönüştürüyor. Bu çift motorlu AWD kurulumu, Sierra EV'yi sınıfının en hızlı modeli yapıyor ve aracın 0'dan 100 km/s hıza sadece 5.8 saniyede çıkmasını sağlıyor.

Modülsüz LFP bataryalar ve çift yönlü şarj teknolojisi

Tam Boyutta Gör Araçta yüksek güvenlik ve uzun ömür sunan modülsüz LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya teknolojisi kullanılıyor. Tüketicilere iki farklı batarya kapasitesi sunuluyor:

63 kWsa Batarya (Standard-Range RWD): Arkadan itişli bu versiyon tek bir şarjla tam 565 kilometre yol kat edebiliyor. %20'den %80 şarja ulaşması ise 25 dakika sürüyor.

Arkadan itişli bu versiyon tek bir şarjla tam yol kat edebiliyor. %20'den %80 şarja ulaşması ise 25 dakika sürüyor. 75 kWsa Batarya (Long-Range): Arkadan itişli versiyonda 665 kilometre, çift motorlu AWD versiyonunda ise 624 kilometre menzil vadediyor. %20-%80 şarj süresi 26 dakika.

Her iki batarya seçeneği de V2V (araçtan araca) ve V2L (araçtan diğer cihazlara) çift yönlü şarj işlevlerini destekliyor. Yani Sierra EV, kamp alanlarında veya elektrik kesintilerinde diğer araçları veya elektronik cihazları şarj edebilen devasa bir taşınabilir güç kaynağına dönüşüyor.

Tam Boyutta Gör Sierra EV, arkada 622 litrelik büyük bir bagaj hacmine sahip. Ayrıca elektrikli platformun avantajı kullanılarak ön kaputun altına da (frunk) arkadan itişli versiyonlarda 55 litrelik, AWD versiyonunda ise 35 litrelik ek bir yükleme alanı entegre edilmiş.

Hindistan pazarında elektrikli araç payını 2031 yılına kadar %30'a çıkarmayı hedefleyen Tata Motors, 2026 yılı bitmeden büyük aileler için üç sıra koltuklu Safari EV modelini, 2027'de ise tamamen elektrikli yeni markası Avinya'nın ilk modelini yollara çıkaracak.

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