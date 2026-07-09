Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Land Rover'ı andıran Tata Sierra EV satışta! Fiyatı 17 bin euro

    Hindistan'ın en büyük elektrikli araç üreticisi Tata, yeni Sierra EV modelini resmi olarak satışa sundu. Çift motorlu canavar, sunduğu teknik özelliklerle ezber bozmaya geliyor.

    Land Rover'ı andıran Tata Sierra EV satışta! Fiyatı 17 bin euro Tam Boyutta Gör
    Hindistan pazarının en büyük elektrikli araç üreticisi olan Tata Motors, elektrikli SUV pazarındaki kartları yeniden karacak yedinci modeli Sierra EV'yi resmi olarak tanıttı ve satışa sundu. Doğrudan Hyundai Creta EV ve Mahindra BE 6 gibi iddialı modelleri gözüne kestiren Sierra EV, sunduğu çift motor seçeneği ve ultra yüksek menzil performansıyla pazarın yeni hakimi olmaya aday.

    Tata; sekiz farklı konfigürasyon, beş donanım seviyesi ve üç farklı elektrikli motor seçeneğiyle sunduğu yeni Sierra EV modeli için 1.879.000 Rupi (yaklaşık 17.250 euro) ile 2.599.000 Rupi (yaklaşık 24.000 euro) arasında değişen oldukça agresif bir fiyat etiketi belirledi.

    Land Rover'ı andıran Tata Sierra EV satışta! Fiyatı 17 bin euro Tam Boyutta Gör
    Kompakt SUV sınıfında yer alan Sierra EV; 4.340 mm uzunluğu, 1.841 mm genişliği ve 2.730 mm'lik aks mesafesiyle oldukça geniş bir yaşam alanı sunuyor. Aracın standart versiyonunda arkaya konumlandırılmış 175 kW (238 beygir) güç ve 340 Nm tork üreten bir elektrik motoru yer alıyor.

    Ancak Tata, performans ve arazi yeteneği isteyen macera tutkunları için üst paketlerde ön aksa da 103 kW'lık ikinci bir motor ekleyerek aracı dört çeker (AWD) bir canavara dönüştürüyor. Bu çift motorlu AWD kurulumu, Sierra EV'yi sınıfının en hızlı modeli yapıyor ve aracın 0'dan 100 km/s hıza sadece 5.8 saniyede çıkmasını sağlıyor.

    Modülsüz LFP bataryalar ve çift yönlü şarj teknolojisi

    Land Rover'ı andıran Tata Sierra EV satışta! Fiyatı 17 bin euro Tam Boyutta Gör
    Araçta yüksek güvenlik ve uzun ömür sunan modülsüz LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya teknolojisi kullanılıyor. Tüketicilere iki farklı batarya kapasitesi sunuluyor:
    • 63 kWsa Batarya (Standard-Range RWD): Arkadan itişli bu versiyon tek bir şarjla tam 565 kilometre yol kat edebiliyor. %20'den %80 şarja ulaşması ise 25 dakika sürüyor.
    • 75 kWsa Batarya (Long-Range): Arkadan itişli versiyonda 665 kilometre, çift motorlu AWD versiyonunda ise 624 kilometre menzil vadediyor. %20-%80 şarj süresi 26 dakika.

    Her iki batarya seçeneği de V2V (araçtan araca) ve V2L (araçtan diğer cihazlara) çift yönlü şarj işlevlerini destekliyor. Yani Sierra EV, kamp alanlarında veya elektrik kesintilerinde diğer araçları veya elektronik cihazları şarj edebilen devasa bir taşınabilir güç kaynağına dönüşüyor.

    Land Rover'ı andıran Tata Sierra EV satışta! Fiyatı 17 bin euro Tam Boyutta Gör
    Sierra EV, arkada 622 litrelik büyük bir bagaj hacmine sahip. Ayrıca elektrikli platformun avantajı kullanılarak ön kaputun altına da (frunk) arkadan itişli versiyonlarda 55 litrelik, AWD versiyonunda ise 35 litrelik ek bir yükleme alanı entegre edilmiş.

    Hindistan pazarında elektrikli araç payını 2031 yılına kadar %30'a çıkarmayı hedefleyen Tata Motors, 2026 yılı bitmeden büyük aileler için üç sıra koltuklu Safari EV modelini, 2027'de ise tamamen elektrikli yeni markası Avinya'nın ilk modelini yollara çıkaracak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    2018 araba fiyatları rexapin bıraktıktan sonra yan etkileri benexol b12 kullanan yorumları frene basınca ıslık sesi araba susuz çalışırsa ne olur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    POCO C81 Pro
    POCO C81 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G10
    HP 250 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum