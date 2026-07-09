Land Rover'ı andıran Tata Sierra EV satışta! Fiyatı 17 bin euro

Tata; sekiz farklı konfigürasyon, beş donanım seviyesi ve üç farklı elektrikli motor seçeneğiyle sunduğu yeni Sierra EV modeli için 1.879.000 Rupi (yaklaşık 17.250 euro) ile 2.599.000 Rupi (yaklaşık 24.000 euro) arasında değişen oldukça agresif bir fiyat etiketi belirledi.
Ancak Tata, performans ve arazi yeteneği isteyen macera tutkunları için üst paketlerde ön aksa da 103 kW'lık ikinci bir motor ekleyerek aracı dört çeker (AWD) bir canavara dönüştürüyor. Bu çift motorlu AWD kurulumu, Sierra EV'yi sınıfının en hızlı modeli yapıyor ve aracın 0'dan 100 km/s hıza sadece 5.8 saniyede çıkmasını sağlıyor.
Modülsüz LFP bataryalar ve çift yönlü şarj teknolojisi
- 63 kWsa Batarya (Standard-Range RWD): Arkadan itişli bu versiyon tek bir şarjla tam 565 kilometre yol kat edebiliyor. %20'den %80 şarja ulaşması ise 25 dakika sürüyor.
- 75 kWsa Batarya (Long-Range): Arkadan itişli versiyonda 665 kilometre, çift motorlu AWD versiyonunda ise 624 kilometre menzil vadediyor. %20-%80 şarj süresi 26 dakika.
Her iki batarya seçeneği de V2V (araçtan araca) ve V2L (araçtan diğer cihazlara) çift yönlü şarj işlevlerini destekliyor. Yani Sierra EV, kamp alanlarında veya elektrik kesintilerinde diğer araçları veya elektronik cihazları şarj edebilen devasa bir taşınabilir güç kaynağına dönüşüyor.
Hindistan pazarında elektrikli araç payını 2031 yılına kadar %30'a çıkarmayı hedefleyen Tata Motors, 2026 yılı bitmeden büyük aileler için üç sıra koltuklu Safari EV modelini, 2027'de ise tamamen elektrikli yeni markası Avinya'nın ilk modelini yollara çıkaracak.
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