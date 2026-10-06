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    Lanterns dizisinin 2. sezonu olacak mı? Dizinin yaratıcısı son durumu paylaştı

    DC'nin Green Lantern (Yeşil Fener) karakterine odaklanan HBO dizisi Lanterns, bu hafta ilk sezonunu tamamladı. Peki 2. sezon olacak mı? Merak edilen bu soru dizinin yaratıcısına soruldu.

    Lanterns 2. sezon olacak mı? Dizinin yaratıcısı açıkladı Tam Boyutta Gör
    DC'nin Green Lantern (Yeşil Fener) karakterine alışık olduğumuzdan daha karanlık, daha ayakları yere basan bir yorum getiren Lanterns dizisi, epey ses getiren ilk sezonunu bu hafta tamamladı. Bölüm başına ortalama 19 milyon izlenme alarak HBO'nun son dönemde en çok izlenen dizilerinden biri olan Lanterns, yakaladığı bu başarıyla 2. sezon ihtimalini de gündeme taşıdı.

    Lanterns 2. Sezon İçin Hazırlıklar Başladı

    HBO henüz Lanterns'in 2. sezonu hakkında resmi bir açıklama yapmamış olsa da dizinin yaratıcısı tarafından yapılan açıklamalar 2. sezonun masada olduğunu gösteriyor. Dizinin yaratıcılarından Damon Lindelof, 2. sezonun hazırlık aşamasında olduğunu doğruladı. Ne var ki Lindelof bu yeni sezonun parçası olmayacak. Kendisi başka projelere doğru yelken açarken, 2. sezonun planlamasını da senarist arkadaşlarına devredecek.

    Lindelof 2. sezon planları hakkında çok fazla detay vermemiş olsa da Hal Jordan karakterinin 2. sezonda da yer alabileceğini ima eden açıklamalarda bulundu.

    Lanterns, Dünya'da bir soruşturma yürüten iki Yeşil Fener'e, yani galaktik polise odaklanıyor. Hikâyenin merkezinde ise çizgi-romanlarda Green Lantern olarak karşımıza çıkan en popüler iki karakter olan Hal Jordan ve John Stewart yer alıyor. Hal artık neredeyse efsaneleşmiş tecrübeli bir kahramandır; John Stewart ise göreve yeni başlamış bir çaylak. İkisi Amerika'nın kalbinde bir gizemi çözmeye çalışırken, bu tecrübeli polis-genç çaylak dinamiğiyle de baş etmeyi öğrenmeleri gerekiyor. Dizide Hal Jordan'a Kyle Chandler, John Stewart'a ise Aaron Pierre hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda onlara Nathan Fillion, Kelly Macdonald, Jason Ritter, Garret Dillahunt, Ulrich Thomsen gibi isimler eşlik ediyor.

    Kaynakça https://www.forbes.com/sites/paultassi/2026/10/05/an-official-update-on-whether-lanterns-season-2-will-bring-back-hal-jordan/?streamIndex=0 https://collider.com/lanterns-season-2-update-writers-room-damon-lindelof/
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