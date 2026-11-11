DC'de yönetimin değişmesi Lanterns'in 2. sezonunu da tehlikeye soktu

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Oynat DC'nin ilgiyle izlenen dizisi Lanterns'in ikinci sezonu tehlikeye girdi. Paramount'un DC Films'te yönetimi değiştirmesi ve evreni yeniden sıfırlama planı, ilk sezonuyla büyük başarı yakalayan yapımın geleceğini belirsizleştirdi. Yapımcılar, yüksek izlenme oranlarına rağmen dizinin yeni sezon çekim ihtimalinin yarı yarıya düştüğünü ve iptal kararı gelebileceğini belirtiyor. Stüdyonun, eski dönemi geride bırakarak DC için yeni bir sayfa açması bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör DC'nin Green Lantern (Yeşil Fener) karakterine alışık olduğumuzdan daha karanlık, daha ayakları yere basan bir yorum getiren Lanterns dizisi, bu yıl yayınlanan ilk sezonuyla epey ses getirdi. Genel olarak olumlu yorumlar alan dizi, bölüm başına ortalama 19 milyon izlenme alarak HBO'nun son dönemde en çok izlenen dizilerinden biri olmayı da başardı. Hâl böyle olunca 2. sezonun da önü açılmış oldu. Nitekim son haftalarda gelen haberler 2. sezon için hazırlıkların başladığına işaret ediyordu. Ancak bu hafta DC Films'te yaşanan sürpriz değişim, yeni sezonu bir anda şüpheli hâle getirdi.

Lanterns Tek Sezonluk Bir Dizi Olarak Kalabilir

Kaçıranlar için kısaca özetlemek gerekirse, kısa süre önce Warner Bros.'u satın alan Paramount, böylece yeni sahibi hâline geldiği DC Films'te yönetimi değiştirme kararı aldı. Dört yıldır DC'nin başında bulunan James Gunn ve Peter Safran ile yollar ayrılırken, onların yerine DC'nin başına eski Marvel yöneticisi Jeremy Latcham getirildi. O günden beri gelen haberler, Paramount'un DC evrenini yeniden sıfırlayacağına işaret ediyor. Lanterns'in akıbetinin bir anda belirsiz hâle gelmesi de bundan.

Lanterns'in geleceğine dair belirsizlik dizinin yürütücü yapımcısı Chris Mundy tarafından da doğrulandı. "Her şey yerine oturdu sanıyorduk ama şimdi iş belirsizleşti" diyen Mundy, 2. sezonun çekilme ihtimalini yüzde 50-50 gördüğünü söyledi. Ancak bu konuda Mundy kadar bile umutu olmayalar da var. Variety'nin stüdyo içinde konuştuğu kaynaklar, Paramount'un Lanterns'i devam ettirmeyeceği görüşünde. Stüdyo genel olarak James Gunn dönemini geride bırakıp, DC evreni için yeni bir sayfa açmayı planlıyor.

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Lanterns, Dünya'da bir soruşturma yürüten iki Yeşil Fener'e, yani galaktik polise odaklanıyor. Hikâyenin merkezinde ise çizgi-romanlarda Green Lantern olarak karşımıza çıkan en popüler iki karakter olan Hal Jordan ve John Stewart yer alıyor. Hal artık neredeyse efsaneleşmiş tecrübeli bir kahramandır; John Stewart ise göreve yeni başlamış bir çaylak. İkisi Amerika'nın kalbinde bir gizemi çözmeye çalışırken, bu tecrübeli polis-genç çaylak dinamiğiyle de baş etmeyi öğrenmeleri gerekiyor. Dizide Hal Jordan'a Kyle Chandler, John Stewart'a ise Aaron Pierre hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda onlara Nathan Fillion, Kelly Macdonald, Jason Ritter, Garret Dillahunt, Ulrich Thomsen gibi isimler eşlik ediyor.

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Lanterns 2. sezon tehlikeye girdi: Yeni yönetim iptal edebilir

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