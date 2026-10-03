Lanterns, HBO'nun en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başardı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör DC'nin Green Lantern (Yeşil Fener) karakterine alışık olduğumuzdan daha karanlık, daha ayakları yere basan bir yorum getiren Lanterns dizisi, HBO'da fırtınalar estiriyor. Genel olarak olumlu yorumlar alan dizi, izlenme rakamlarıyla da HBO'nun yüzünü güldürmeyi başardı. Variety tarafından paylaşılan bilgilere göre dizinin yayınlanan son bölümü sadece üç günde 7 milyon izlenmeye ulaştı. Bu da Lanterns'i HBO'nun son dönemde çıkan dizileri arasında en çok izlenenlerden biri yapıyor.

Lanterns'in Her Bölümü Ortalama 19 Milyon İzlenmeye Ulaşıyor

Tabii 7 milyon sadece ilk üç günde izleyenler. Genele baktığımızda her bölümün ortalama 19 milyon izlenme aldığı görülüyor ki bu da Lanterns'in HBO dizileri arasında üst sıralara koyuyor.

Kıyaslamak için HBO'nun diğer popüler dizilerine baktığımızda Lanterns'in başarısı daha iyi anlaşılıyor. Kısa süre önce 2. sezon onayı alan It: Welcome to Derry'nin en çok izlenen bölümü ilk üç günde 6.5 milyon izlenmeye ulaşmıştı. Diğer yandan HBO'nun çok konuşulan dizilerinden Euphoria'nın final bölümü üç günde 8.7 milyon izleyici çekmişti ama tabii bu tüm dizinin finali olduğu için sezon standardının üzerindeydi.

Genel ortalamaya baktığımızda Euphoria'nın her bölümü ortalam 25 milyon izlenme alıyordu. HBO/HBO Max'in ödüllü dizisi The Pitt için bu sayı ortalama 15.7 milyondu. Bu rakamlara bakınca, Lanterns'in HBO dizileri arasında üst sıralarda konumlandığı açıkça görülüyor.

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Lanterns, Dünya'da bir soruşturma yürüten iki Yeşil Fener'e, yani galaktik polise odaklanıyor. Hikâyenin merkezinde ise çizgi-romanlarda Green Lantern olarak karşımıza çıkan en popüler iki karakter olan Hal Jordan ve John Stewart yer alıyor. Hal artık neredeyse efsaneleşmiş tecrübeli bir kahramandır; John Stewart ise göreve yeni başlamış bir çaylak. İkisi Amerika'nın kalbinde bir gizemi çözmeye çalışırken, bu tecrübeli polis-genç çaylak dinamiğiyle de baş etmeyi öğrenmeleri gerekiyor. Dizide Hal Jordan'a Kyle Chandler, John Stewart'a ise Aaron Pierre hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda onlara Nathan Fillion, Kelly Macdonald, Jason Ritter, Garret Dillahunt, Ulrich Thomsen gibi isimler eşlik ediyor.

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